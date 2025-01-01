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最热门 最近添加 增强现实 (AR) SDK 软件 - 最热门应用

增强现实软件开发套件（通常称为 AR SDK）使开发人员能够制作无缝集成到现实世界中的数字元素。它是任何从事 AR 体验的企业的基本工具。这些工具配备 3D 对象跟踪、图像识别、视觉 SLAM（同时定位和建图）、多跟踪等功能，使开发人员能够将数字图像变为现实。 AR 工程师利用这些 SDK 来创建移动应用程序、多样化的 CAD 平台、沉浸式营销体验等。虽然某些 AR SDK 通常是针对特定框架和硬件定制的，但它们具有支持多个系统的多功能性，从而增强了适应性和便利性。