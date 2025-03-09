增强现实 (AR) SDK 软件 - 最热门应用 - 梵蒂冈

Onirix

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无代码、低代码和 SDK 增强现实平台，可帮助您创建、托管、发布和共享 Web AR 内容。可供全球超过 45 亿 IOS 和 Android 用户使用，并且兼容全球 92.94% 的设备。 Web AR 不需要任何应用程序，是体验 AR 消除最终用户障碍的最快、最方便的方式。针对零售、旅游、文化、电子商务、休闲娱乐、活动及其他影响力行业的 B2C 体验的 B2B 解决方案。它是使用纯 JavaScript 和其他 Web 标准（例如 WebGL 或 WebAssembly）以及经过优化以在 Web 浏览器中运行的内部计算机视觉算法构建的。通过 Embed SDK，您可以访问许多功能来修改 Onirix 元素、其样式和功能。除此之外，您还可以使用我们的事件列表向每个场景发送消息，例如隐藏、显示、动画场景元素等等。将 AR Engine SDK 与任何 3D Web 库结合起来 Onirix AR Engine SDK 与任何渲染引擎无关（不绑定），因此您可以将其与任何 3D 引擎库结合使用，例如：ThreeJS |巴比伦JS | Aframe 您可以使用的不同类型的跟踪： 图像跟踪 - 将加载为您的项目生成的图像分类器并执行检测和跟踪。表面跟踪 - 将使用设备运动传感器（陀螺仪）来跟踪固定在任何位置或表面上的物体（仅限旋转）。示例项目 - 您可以访问我们的 GitHub 帐户，获取使用不同跟踪模式和 3D 渲染库的示例。 Onirix 为您提供详细的文档：https://docs.onirix.com/onirix-sdk