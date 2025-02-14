增强现实 (AR) SDK 软件 - 最热门应用 - 萨尔瓦多

Vectary

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Vectary 是一个用于构建交互式 3D 设计的平台，可激发、教育和解决问题。无需下载，无需代码 - 一切都在浏览器中。功能强大且经过改进的 3D 工作流程，用于连接想法、流程和人员之间的点。 Vectary 在工业设计师 Michal Koor 和屡获殊荣的软件开发人员 Pavol Sovis 两位企业家的领导下，于 2016 年获得了 Blue Yard Capital 的种子轮投资，并于 2020 年获得了 EQT Vectures 的种子轮投资。 为现实世界打造沉浸式体验。借助 Vectary Web AR 和功能齐全的 3D 设计工具，在所有平台上将 3D 和增强现实内容发布到任何网站。在线团队协作开展项目。 在线的 可随时随地访问 - 每个模型都是在浏览器中创建并保存在您公司帐户下的云中。 易于使用的工具 VECTARY 凭借简化的用户界面，瞄准了想要进入 3D 设计并期望快速获得专业外观结果的用户群体。 数百万资产的图书馆 免费的 3D 场景、模型和材质，让您不必从头开始。只需通过拖放即可组装您的第一个场景，并在几分钟内获得真实的输出。 逼真渲染 照片级真实感渲染 - Vectary Photon 让您可以在浏览器中查看路径跟踪、基于物理的渲染输出，而无需花几天时间学习如何正确设置。 WEB AR 查看器和配置器 在增强现实中立即预览您的设计或将您的 3D 模型嵌入到网站上，就像 YouTube 视频一样简单。借助 Vectary Viewer API，使用自定义材质、动画和形状创建交互式 3D 配置器。 AR 预览无需安装额外的应用程序。 合作 Vectary 文件仅在线提供，因此整个团队始终可以看到最新版本，可以通过 3D 注释提供反馈，或者可以继续同事的工作。在类似谷歌驱动器的仪表板中管理一切。 进出口 导入和转换 60 多种 3D 文件格式（包括 CAD 文件），在几秒钟内导出为 AR 就绪文件。 Vectary 导出支持 USDZ、GLTF 等。使用 Vectary 3D 编辑工具在此过程中优化您的几何形状。 Sketch 和 Figma 插件 Figma 和 Sketch 的自定义 3D 模型和元素 - 在您最喜欢的工具中使用 3D 模型和元素。设置您想要的任何视图。创建您自己的模型和 3D 元素。