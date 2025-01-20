增强现实 (AR) SDK 软件 - 最热门应用 - 罗马尼亚

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增强现实软件开发套件（通常称为 AR SDK）使开发人员能够制作无缝集成到现实世界中的数字元素。它是任何从事 AR 体验的企业的基本工具。这些工具配备 3D 对象跟踪、图像识别、视觉 SLAM（同时定位和建图）、多跟踪等功能，使开发人员能够将数字图像变为现实。 AR 工程师利用这些 SDK 来创建移动应用程序、多样化的 CAD 平台、沉浸式营销体验等。虽然某些 AR SDK 通常是针对特定框架和硬件定制的，但它们具有支持多个系统的多功能性，从而增强了适应性和便利性。
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Vectary
vectary.com
Vectary 是一个用于构建交互式 3D 设计的平台，可激发、教育和解决问题。无需下载，无需代码 - 一切都在浏览器中。功能强大且经过改进的 3D 工作流程，用于连接想法、流程和人员之间的点。 Vectary 在工业设计师 Michal Koor 和屡获殊荣的软件开发人员 Pavol Sovis 两位企业家的领导下，于 2016 年获得了 Blue Yard Capital 的种子轮投资，并于 2020 年获得了 EQT Vectures 的种子轮投资。 为现实世界打造沉浸式体验。借助 Vectary Web AR 和功能齐全的 3D 设计工具，在所有平台上将 3D 和增强现实内容发布到任何网站。在线团队协作开展项目。 在线的 可随时随地访问 - 每个模型都是在浏览器中创建并保存在您公司帐户下的云中。 易于使用的工具 VECTARY 凭借简化的用户界面，瞄准了想要进入 3D 设计并期望快速获得专业外观结果的用户群体。 数百万资产的图书馆 免费的 3D 场景、模型和材质，让您不必从头开始。只需通过拖放即可组装您的第一个场景，并在几分钟内获得真实的输出。 逼真渲染 照片级真实感渲染 - Vectary Photon 让您可以在浏览器中查看路径跟踪、基于物理的渲染输出，而无需花几天时间学习如何正确设置。 WEB AR 查看器和配置器 在增强现实中立即预览您的设计或将您的 3D 模型嵌入到网站上，就像 YouTube 视频一样简单。借助 Vectary Viewer API，使用自定义材质、动画和形状创建交互式 3D 配置器。 AR 预览无需安装额外的应用程序。 合作 Vectary 文件仅在线提供，因此整个团队始终可以看到最新版本，可以通过 3D 注释提供反馈，或者可以继续同事的工作。在类似谷歌驱动器的仪表板中管理一切。 进出口 导入和转换 60 多种 3D 文件格式（包括 CAD 文件），在几秒钟内导出为 AR 就绪文件。 Vectary 导出支持 USDZ、GLTF 等。使用 Vectary 3D 编辑工具在此过程中优化您的几何形状。 Sketch 和 Figma 插件 Figma 和 Sketch 的自定义 3D 模型和元素 - 在您最喜欢的工具中使用 3D 模型和元素。设置您想要的任何视图。创建您自己的模型和 3D 元素。
AUGmentecture
augmentecture.com
AUGmentecture 是一个用于设计协作的增强现实平台，可以以 AR 格式查看 3D 模型。
Vossle
vossle.ai
Vossle 是一个无代码 WebAR 开发 SaaS 平台，企业可以使用该平台在 1 分钟内创建增强现实。使用 Vossle 的核心 AR+AI 引擎，无需下载应用程序即可体验世界目标、基于图像目标的活动、游戏或基于人脸检测的尝试。
ViewAR
viewar.com
ViewAR SDK 可让您利用所有可用的跟踪系统，例如 Wikitude、visionLib、Vuforia、Placenote、6d.ai 等。您可以使用应用程序构建器仅通过样式和填充应用程序来构建应用程序，也可以使用 viewar-api 创建自己的应用程序。请访问：www.viewar.com 查看
Variant Launch
launchar.app
iOS 和 Android 上的 WebAR - 无需应用程序 使用我们简单的 Javascript SDK 从任何链接或 QR 代码在浏览器中启动您的 AR 体验。本机质量的跟踪，无需按次付费。在创建了近 100 个 AR 体验后，我们对现有 WebAR 服务的痛点进行了长期、认真的审视。我们将 Launch 打造得更便宜、更可靠、全面更好。 iOS 上不支持 WebXR？没问题。通过 Launch，您可以构建适用于 iOS 设备的基于浏览器的体验。不再因定价过高而取消项目。每月的固定费用只是其他 AR 平台价格的一小部分。不再有破损的缩放。不再有漂移。不再有抖动。通过 ARCore 和 ARKit 实现行业标准、坚如磐石的世界跟踪。
MAXST
developer.maxst.com
MAXST AR SDK是一款AR应用开发工具。您可以使用 MAXST AR SDK 轻松构建自己的 AR 应用程序。以下是 MAXST AR SDK 中包含的功能。 - 空间跟踪器 - 物体跟踪器（目标：尺寸在 0.3m~1.5m 之间的 3D 物体） - 图像跟踪器（目标：2D 图像） - 云识别器（在服务器上提供图像识别） - AR Fusion Tracker（使用 ARKit、ARCore 增强性能） ) - 标记跟踪器（目标：标记） - QR 代码跟踪器（目标：QR 代码） - QR/条形码阅读器 此外，我们还有用于创建目标对象和空间的地图文件的工具。 - MAXSCAN（应用程序商店） - 视觉 SLAM 工具（应用程序商店、Google Play 商店） 使用我们的示例应用程序体验 MAXST AR SDK 的每个跟踪器。 - MAXST AR View（应用商店、Google Play 商店）
Vidinoti
vidinoti.com
Vidinoti 提供了一个用户友好的平台来创建、部署和管理本地化增强现实内容。
PlugXR
plugxr.com
PlugXR 是一个基于云的平台，使用户无需编程技能即可创建 AR 解决方案、产品可视化和空间计算体验。该平台通过提供拖放界面简化了开发过程，使用户能够使用 3D 模型、动画、图像和视频创建身临其境的体验。它是世界上第一个支持多种第三方 SDK 的无代码解决方案，例如 Vuforia、ARCore、ARKit、ARFoundation、ARDK、AR.JS 等。此外，它还是第一个无代码平台，使用户能够为 Android、iOS、Web、桌面以及 VR 和 MR 设备开发基于 Web 的本机应用程序。借助 PlugXR，用户可以轻松地将 3D 模型、动画、图像和视频拖放到画布上，并创建身临其境的应用程序，而无需编写任何代码。它还提供了多种模板和预构建组件，帮助用户快速上手。该平台包括协作工具、内容管理和分析，使用户能够协作项目、管理资产和跟踪绩效。
Onirix
onirix.com
无代码、低代码和 SDK 增强现实平台，可帮助您创建、托管、发布和共享 Web AR 内容。可供全球超过 45 亿 IOS 和 Android 用户使用，并且兼容全球 92.94% 的设备。 Web AR 不需要任何应用程序，是体验 AR 消除最终用户障碍的最快、最方便的方式。针对零售、旅游、文化、电子商务、休闲娱乐、活动及其他影响力行业的 B2C 体验的 B2B 解决方案。它是使用纯 JavaScript 和其他 Web 标准（例如 WebGL 或 WebAssembly）以及经过优化以在 Web 浏览器中运行的内部计算机视觉算法构建的。通过 Embed SDK，您可以访问许多功能来修改 Onirix 元素、其样式和功能。除此之外，您还可以使用我们的事件列表向每个场景发送消息，例如隐藏、显示、动画场景元素等等。将 AR Engine SDK 与任何 3D Web 库结合起来 Onirix AR Engine SDK 与任何渲染引擎无关（不绑定），因此您可以将其与任何 3D 引擎库结合使用，例如：ThreeJS |巴比伦JS | Aframe 您可以使用的不同类型的跟踪： 图像跟踪 - 将加载为您的项目生成的图像分类器并执行检测和跟踪。表面跟踪 - 将使用设备运动传感器（陀螺仪）来跟踪固定在任何位置或表面上的物体（仅限旋转）。示例项目 - 您可以访问我们的 GitHub 帐户，获取使用不同跟踪模式和 3D 渲染库的示例。 Onirix 为您提供详细的文档：https://docs.onirix.com/onirix-sdk
Ocavu
ocavu.com
Ocavu 是您通过 3D 和增强现实进行产品可视化和讲故事的一站式商店。我们通过 Studio 平台帮助品牌提高销量、知名度和参与度。借助 Studio，您可以跨不同平台创建、管理和部署 3D 和 AR 体验，并将所需的一切集中在一个地方。产品和功能包括： -完整的 3D 文件管理器 -WebAR 托管 -AR 体验编辑器 -3D 和 AR 配置器 -AR 模板 -3D 建模和扫描 有关更多信息，请访问：Ocavu.com。
CLDXR
cldxr.com
CLDXR 是面向 B2B 用户的扩展现实云资产管理和自助发布平台。它聚合了不同的 AR/VR 技术，例如 AR.js、Quick Look、WebAR 的 8th Wall，以及适用于 Android 和 iOS 应用程序的 ARKit/ARCore，并方便通过统一的 Web 界面进行访问，而无需额外的开发工作。通过同一 Web 界面，用户可以管理其内容资产、创建项目并将团队成员分配到相应的项目。还集成了自动二维码生成、链接管理和广泛的统计。我们很高兴提供我们的技术，包括作为企业解决方案的咨询，或者作为创意和数字机构的解决方案提供商，这些机构不能或不想自己进行 IT 开发，但仍希望为其客户提供创新解决方案。 CLDXR 提供 3 种定价计划 - 企业家、小型企业和企业
ARGear
argear.io
ARGear 是基于 SaaS 的增强现实软件，可帮助应用程序开发人员为自己的应用程序实现类似 Snapchat 的 AR 功能和内容。与其他AR解决方案不同，ARGEAR平台不仅提供一体化的AR SDK，还提供从AR贴纸到头像的6000多种AR内容。它将提供基本的AR自拍功能，例如实时面部跟踪和相机滤镜，还提供高级功能，例如实时美化、3D贴纸和各种触发效果。 Seerslab 是一家全球领先的增强现实 (AR) 公司，为全球智能手机和应用程序开发商提供经过验证的增强和混合现实解决方案和内容。作为三星的AR内容合作伙伴，Seerslab在三星Galaxy智能手机系列的默认摄像头上提供了多种AR贴纸和效果，并拥有5G移动网络中最有经验的AR案例。
Wikitude
wikitude.com
高通公司旗下的 Wikitude 是移动增强现实 (AR) 技术领域的知名先驱，也是众多屡获殊荣的智能手机、平板电脑和智能眼镜 AR 解决方案背后的公司。其完全内部开发的 AR 技术可通过其核心产品 Wikitude AR SDK 和许多免费产品获得，使数千个应用程序、品牌、机构、开发人员和 AR 爱好者能够实现他们的项目目标。 Wikitude 拥有数以万计的开发者帐户和已发布的 AR 应用程序，是领先的 AR 技术提供商。
EasyAR SDK
easyar.com
EasyAR Mega提供城市级AR云解决方案，以灵活的采集方案、领先的测绘和本地化能力以及易用的工具链赋能文旅、商圈、教育、工业等众多行业。
Augment
augment.com
Augment 是一个增强现实平台，允许用户通过平板电脑或智能手机在真实环境中实时 3D 可视化产品。
Zapworks
zap.works
Zapworks 是一个屡获殊荣的 WebAR 平台。使用我们的创意工具套件、SDK、自定义品牌和托管解决方案以及强大的 CMS 创建、管理和发布有影响力的 WebAR 体验。借助无代码、低代码或自定义代码解决方案，Zapworks 使您的设计师、开发人员和营销人员能够创建身临其境的 WebAR 体验，无论他们的技能组合或业务目标如何。专为 WebAR 构建的世界领先的计算机视觉 我们的核心跟踪类型基于 10 多年的计算机视觉经验，并针对从最低规格到各种设备的浏览器进行了优化。使用我们的工具快速制作产品原型、推动内部创新并提高销售和营销工作的影响力。 ** 2022 年最佳开发者工具获奖者 ** ** 2022 年最佳创作者和创作工具获奖者 **
Streem
streem.com
StreamCore® 是一种企业级远程视觉辅助工具，使用开箱即用的增强现实 (AR) 功能。通过添加交互式、无需下载的视频协作工具，公司可以快速查看并远程解决问题，从而加快诊断和支持解决时间。借助 Streem 的 API 或 SDK，支持 AR 的远程视频工具可以嵌入和/或集成到本机应用程序和现有工作流程中