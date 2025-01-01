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最热门 最近添加 增强现实 (AR) 内容管理系统 - 最热门应用

增强现实 (AR) 内容管理系统充当上传批量原始 3D 内容的平台，这对于打造 AR 体验至关重要。用户可以全面控制这些系统中的 AR 内容，利用拖放功能根据需要进行编辑。此类编辑工具使用户能够修改其内容，将调色板和不同纹理等元素合并到其 3D 创作中。 除了基本编辑之外，AR CMS 还可以兼作 AR 软件开发套件 (SDK)，从而增强定制 AR 体验的潜力。通常，此内容可用于开发一系列移动设备 AR 应用程序，从沉浸式游戏到互动购物平台。此外，这些解决方案包含强大的报告和分析功能，有助于企业理解受众与其内容的参与模式。 区分 AR CMS 和 VR CMS 至关重要，后者是一个专注于管理、发布和分发虚拟现实内容的独特平台。