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增强现实 (AR) 内容管理系统充当上传批量原始 3D 内容的平台，这对于打造 AR 体验至关重要。用户可以全面控制这些系统中的 AR 内容，利用拖放功能根据需要进行编辑。此类编辑工具使用户能够修改其内容，将调色板和不同纹理等元素合并到其 3D 创作中。 除了基本编辑之外，AR CMS 还可以兼作 AR 软件开发套件 (SDK)，从而增强定制 AR 体验的潜力。通常，此内容可用于开发一系列移动设备 AR 应用程序，从沉浸式游戏到互动购物平台。此外，这些解决方案包含强大的报告和分析功能，有助于企业理解受众与其内容的参与模式。 区分 AR CMS 和 VR CMS 至关重要，后者是一个专注于管理、发布和分发虚拟现实内容的独特平台。
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Zapworks
zap.works
Zapworks是一个WebAR平台，允许用户创建、管理和发布增强现实体验，适合各类技能水平的设计师、开发者和营销人员。
CGTrader
cgtrader.com
CGTrader是一个3D模型市场，用户可以浏览、购买和销售各种3D模型，支持多种格式和工具集成。
echo3D
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echo3D是一个3D资产管理平台，支持存储、处理、压缩和共享3D内容，适用于各种行业的开发者和公司。
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR是一个无代码平台，用于简化XR设备的设计、入职和销售体验，支持多设备兼容，提升客户参与度和运营效率。
EvolveAR
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EvolveAR 是一款增强现实平台，帮助小企业和机构创建互动AR体验，无需编码知识。支持视频、3D模型等功能。
Plattar
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Plattar应用结合增强现实技术，允许用户以3D形式体验产品，而无需实物，通过虚拟教育和支持提升用户忠诚度和使用体验。
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Vuframe 是一个先进的平台，简化了企业级 3D、增强现实 (AR) 和虚拟现实 (VR) 应用的开发，适合各种规模的企业使用。
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