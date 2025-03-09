Plattar

plattar.com

Plattar 利用快速发展的增强现实（ARKit + ARCore）和 XR 技术，结合消费者硬件和浏览器的发展，成为客户在 3D 和/或环境中体验产品的新推动者，而无需产品实际存在。这些和其他新兴技术提供了参与整个产品生命周期的能力——这是一种通过虚拟教育、支持和补充产品的追加销售将采用、使用和忠诚度联系在一起的持续方式