增强现实 (AR) 内容管理系统 - 最热门应用

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增强现实 (AR) 内容管理系统充当上传批量原始 3D 内容的平台，这对于打造 AR 体验至关重要。用户可以全面控制这些系统中的 AR 内容，利用拖放功能根据需要进行编辑。此类编辑工具使用户能够修改其内容，将调色板和不同纹理等元素合并到其 3D 创作中。 除了基本编辑之外，AR CMS 还可以兼作 AR 软件开发套件 (SDK)，从而增强定制 AR 体验的潜力。通常，此内容可用于开发一系列移动设备 AR 应用程序，从沉浸式游戏到互动购物平台。此外，这些解决方案包含强大的报告和分析功能，有助于企业理解受众与其内容的参与模式。 区分 AR CMS 和 VR CMS 至关重要，后者是一个专注于管理、发布和分发虚拟现实内容的独特平台。
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EvolveAR
evolvear.io
EvolveAR 是同类产品中最好的，拥有业界最简单、最强大的 AR 平台。专为小型企业、机构打造，旨在打造沉浸式 XR 体验。将您的印刷品、销售材料、电子商务产品可视化等转变为增强现实体验。 EvolveAR 提供了一整套 AR 功能，可帮助您创建、体验并向您的客户、合作伙伴和朋友提供完全身临其境的用户体验。它包含所有主要的增强现实功能，如视频、音频、操作按钮 (CTA)、图像、360° 视频和 3D 模型。 1) 所需的零编程和编码专业知识 2) 实时深入的 AR 驱动分析 3) 新的内容管理和营销模式 4) 连接数字世界和物理世界的用户
CGTrader
cgtrader.com
作为全球最大的可授权库存和定制 3D 模型来源，该公司的业务包括两条相互关联的业务线。该公司提供 3D 模型自助服务 CGTrader Marketplace，拥有超过 800,000 个可授权 3D 模型和 CGTrader Enterprise 3D Modeling，供企业客户和在线零售商将其 2D 产品图像转换为逼真的 3D 模型。
Zapworks
zap.works
Zapworks 是一个屡获殊荣的 WebAR 平台。使用我们的创意工具套件、SDK、自定义品牌和托管解决方案以及强大的 CMS 创建、管理和发布有影响力的 WebAR 体验。借助无代码、低代码或自定义代码解决方案，Zapworks 使您的设计师、开发人员和营销人员能够创建身临其境的 WebAR 体验，无论他们的技能组合或业务目标如何。专为 WebAR 构建的世界领先的计算机视觉 我们的核心跟踪类型基于 10 多年的计算机视觉经验，并针对从最低规格到各种设备的浏览器进行了优化。使用我们的工具快速制作产品原型、推动内部创新并提高销售和营销工作的影响力。 ** 2022 年最佳开发者工具获奖者 *...
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR：利用 XR 解决方案彻底改变未来 公司概述 SynergyXR 坐落在充满活力的丹麦奥胡斯市，是扩展现实 (XR) 领域的创新灯塔。源于对制造和能源领域的深刻理解，我们已发展成为一支强大的力量，专门致力于将增强现实和虚拟现实工具带入商业技术的最前沿。我们的专业知识不仅在于制定未来的解决方案；还在于制定未来的解决方案。它使它们易于访问且实用，以满足当今动态的业务需求。尖端功能 在 SynergyXR，我们不仅仅创造工具；我们还创造工具。我们正在塑造体验。我们的产品不仅仅是软件；它们是通往互动和协作新维度的门户。我们的 XR 解决方案专注于用户友好的界面和强大的功能，可无缝集成...
Plattar
plattar.com
Plattar 利用快速发展的增强现实（ARKit + ARCore）和 XR 技术，结合消费者硬件和浏览器的发展，成为客户在 3D 和/或环境中体验产品的新推动者，而无需产品实际存在。这些和其他新兴技术提供了参与整个产品生命周期的能力——这是一种通过虚拟教育、支持和补充产品的追加销售将采用、使用和忠诚度联系在一起的持续方式
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com) 是一个 3D 资产管理平台，可供开发人员和公司在整个组织内外实时存储、保护和共享 3D 内容。我们提供 3D 优先的内容管理系统 (CMS) 和交付网络 (CDN)、资产压缩和转换工具以及可扩展的 BaaS 基础设施，使开发人员和组织能够跨平台实时管理、处理和流式传输其 3D 内容设备。我们为超过 100,000 名用户提供服务，他们使用我们的平台创建实时 3D 体验（用于医疗保健、娱乐、零售、游戏、营销、培训等）并管理他们的交互式内容并发现、处理和共享 3D 资产团队及其他。
Vuframe
vuframe.com
Vuframe 是一个尖端平台，彻底改变了企业级 3D、增强现实 (AR) 和虚拟现实 (VR) 应用程序的构建过程。过去，开发此类应用程序需要专业技能、漫长的开发周期和大量的预算。现在，Vuframe 简化了整个流程，使各种规模的企业都可以使用。