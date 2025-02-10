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审计服务提供商 - 最热门应用 - 索马里

审计服务在验证公司财务记录的准确性、确保其忠实反映所进行的交易方面发挥着至关重要的作用。这些服务帮助公司制作合规的财务报表，并向银行、投资者/股东和其他金融合作伙伴等利益相关者有效传达其财务状况。审计服务通常集成在公司的财务和会计部门内，并经常得到财务咨询、簿记和税务服务提供商的额外支持的补充。

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KPMG Spark

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KPMG Spark 提供在线会计，其中包含自动会计和专用客户团队，以简化税务准备、发票、付款、费用跟踪等

Perkins & Co

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Perkins & Co 成立于 1986 年，作为大型全国性会计师事务所的替代公司，同时专注于该地区少数人持股公司的业务需求。 Perkins 在俄勒冈州波特兰和华盛顿州温哥华设有办事处，专注于许多行业，包括制造、批发分销、房地产、建筑、专业和创意服务、技术、食品和饮料、汽车经销商和非营利组织。 Perkins 连续 10 年因卓越客户服务而荣获 ClearlyRated 最佳会计™奖、连续 16 年被《波特兰商业杂志》评为最受尊敬的公司、一家以女性为主的公司以及该地区最多元化的会计师事务所之一。从人群中出来。请立即致电我们，了解有关 Perkins 差异的更多信息！

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