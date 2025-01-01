音频编辑软件 - 最热门应用

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
音频编辑软件使用户能够创建和修改音频文件。音频编辑器和工程师利用这些工具来混合或删除音频部分、调整特定区域以及开发新的音频组件。 这些程序通常包含以多种方式改变音频文件声音的效果。它们通常支持多种文件格式，例如 MP3、WAV、Windows Media 和 MPEG-4。 音频编辑软件被音乐、电影和电视制作中的音频工程师、音乐制作人、混音器、编辑和声音设计师广泛使用。它通常与视频编辑软件一起使用，并与视频制作团队协作。
提交新应用
Speechify
speechify.com
Speechify是一款文本转语音应用，能够将各种书面内容转换为音频，支持多种文件格式与语言，适合渴望以听觉方式获取信息的用户。
Riverside.fm
riverside.fm
Riverside.fm是一个在线平台，支持高质量的音频和视频录制，适用于播客、YouTuber和在线教育者，提供快速编辑和远程协作。
Soundtrap
soundtrap.com
配乐是一个在线协作音乐和播客录制平台，提供多轨录音、编辑工具和云存储，用户可随时随地创作和合作。
Murf AI
murf.ai
Murf AI是一款文本转语音工具，提供高质量配音和多种语言选择，支持视频、播客等多种应用，无需录音设备。
Descript
descript.com
Descript是一款易于使用的视频编辑软件，利用AI技术简化音频和视频的编辑，适合播客和社交媒体内容创作者。
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle是一款AI驱动的音视频创作平台，帮助播客用户轻松录制、编辑和分发高质量的播客。
Lalal.ai
lalal.ai
Lalal.ai是一款音频编辑应用，利用人工智能准确分离和提取音轨中的人声和乐器，支持多种音频格式。
Soundation
soundation.com
Soundation是一个在线音乐制作平台，允许用户录制、编辑音频，协作，并使用大量的音频循环和虚拟乐器。
Dubverse
dubverse.ai
Dubverse是一个基于AI的视频配音平台，支持多语言字幕和自然语音合成，旨在提升视频制作的可访问性和全球影响力。
Zencastr
zencastr.com
Zencastr是一个在线播客录制和编辑平台，允许用户通过浏览器远程录制，提供高质量音视频和AI自动化工具。
AudioStrip
audiostrip.co.uk
AudioStrip是一个免费的在线工具，可以从歌曲中分离或去除人声，适合音乐爱好者和制作人使用。
Typecast
typecast.ai
Typecast 是一款在线 AI 语音生成器，可将文本转换为逼真的语音，支持多种声音和功能，适用于教育、故事讲述等多种应用。
Ableton
ableton.com
Ableton是一款数字音频工作站，支持音乐制作和现场表演，结合了音频和MIDI测序功能，提供多种创作工具和效果。
Auphonic
auphonic.com
Auphonic是一个自动音频后制作工具，使用信号处理和机器学习技术来增强和优化音频录制，支持多轨处理和多平台集成。
LANDR
landr.com
兰德是一款综合音乐平台，提供掌握、发行、曲创作和样本库等工具，支持音乐家的创作和发布过程。
Audiotool
audiotool.com
Audiotool是一个在线音频编辑平台，提供工具和乐器，让用户在云端创作和编辑音乐，支持项目在线访问和共享。
Krotos
krotos.studio
Krotos 是一款专业音频软件，帮助用户快速创建、编辑和增强音效，支持多种音频应用，集成了AI技术。
SoundPiece
soundpiece.co
SoundPiece 是一款 AI 音乐创作应用，用户可以根据心情、风格和长度生成歌曲，并调整或创建多个变体，所有音乐均为免版税。
Alitu
alitu.com
Alitu是一款基于Web的播客录制和编辑工具，简化播客创建过程，支持自动剪辑、背景噪声消除和播客网站创建。
Narration Box
narrationbox.com
Narration Box是一款AI驱动的文本转语音应用，提供700多种叙述者，支持140种语言，适用于语音配音和有声书制作。
Deepsync
deepsync.com
Deepsync是一款使用语音克隆技术的应用，帮助媒体公司比手动制作音频内容快10倍，简化播客和制作工作室的制作流程。
Numa Studio
numastudio.io
Numa Studio是一个音乐项目管理平台，集中管理创作流程，提高组织效率与协作，简化项目管理。
Boomcaster
boomcaster.com
Boomcaster是一款远程录制和直播应用，提供高质量音频和视频录制，简化播客制作。
Vollume
vollume.com
Vollume 是一款为音乐人和专业人士设计的音乐创作工具，结合播放列表管理、消息沟通、文件共享和云存储功能。
Audiorista
audiorista.com
Audiorista是一款工具，帮助用户将有声书、播客和课程等内容转化为订阅式媒体应用，无需编码技能，用户可自定义品牌和功能。
Avid
avid.com
Avid是一款为媒体创作者提供编辑、音频混合和数字协作工具的应用，旨在提高创作流程和生产力。
Audiohook
audiohook.com
Audiohook是一个平台，帮助企业通过所有数字和传统音频渠道与客户联系。
Notetracks
notetracks.com
Notetracks 是一个音频和视频项目的在线评论平台，允许用户直接在音频文件中添加注释，促进团队高效协作和反馈。