Web 应用的应用商店

找到合适的软件和服务。

WebCatalog Desktop

使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。

下载 WebCatalog Desktop
了解更多信息
所有
图书
商业
教育
娱乐
金融
食品与饮料
图形与设计
健康与健身
生活方式
医学
音乐与音频
新闻
摄影与录像
工作效率
参考资料
购物
社交网络
软件开发
体育
旅游
实用程序
天气
音频编辑软件
目录
最热门
最近添加

音频编辑软件 - 最热门应用

音频编辑软件使用户能够创建和修改音频文件。音频编辑器和工程师利用这些工具来混合或删除音频部分、调整特定区域以及开发新的音频组件。 这些程序通常包含以多种方式改变音频文件声音的效果。它们通常支持多种文件格式，例如 MP3、WAV、Windows Media 和 MPEG-4。 音频编辑软件被音乐、电影和电视制作中的音频工程师、音乐制作人、混音器、编辑和声音设计师广泛使用。它通常与视频编辑软件一起使用，并与视频制作团队协作。

提交新应用


Speechify

Speechify

speechify.com

Speechify是一款文本转语音应用，能够将各种书面内容转换为音频，支持多种文件格式与语言，适合渴望以听觉方式获取信息的用户。

Riverside.fm

Riverside.fm

riverside.fm

Riverside.fm是一个在线平台，支持高质量的音频和视频录制，适用于播客、YouTuber和在线教育者，提供快速编辑和远程协作。

Soundtrap

Soundtrap

soundtrap.com

配乐是一个在线协作音乐和播客录制平台，提供多轨录音、编辑工具和云存储，用户可随时随地创作和合作。

Murf AI

Murf AI

murf.ai

Murf AI是一款文本转语音工具，提供高质量配音和多种语言选择，支持视频、播客等多种应用，无需录音设备。

Descript

Descript

descript.com

Descript是一款易于使用的视频编辑软件，利用AI技术简化音频和视频的编辑，适合播客和社交媒体内容创作者。

Podcastle

Podcastle

podcastle.ai

Podcastle是一款AI驱动的音视频创作平台，帮助播客用户轻松录制、编辑和分发高质量的播客。

Lalal.ai

Lalal.ai

lalal.ai

Lalal.ai是一款音频编辑应用，利用人工智能准确分离和提取音轨中的人声和乐器，支持多种音频格式。

Soundation

Soundation

soundation.com

Soundation是一个在线音乐制作平台，允许用户录制、编辑音频，协作，并使用大量的音频循环和虚拟乐器。

Dubverse

Dubverse

dubverse.ai

Dubverse是一个基于AI的视频配音平台，支持多语言字幕和自然语音合成，旨在提升视频制作的可访问性和全球影响力。

Zencastr

Zencastr

zencastr.com

Zencastr是一个在线播客录制和编辑平台，允许用户通过浏览器远程录制，提供高质量音视频和AI自动化工具。

AudioStrip

AudioStrip

audiostrip.co.uk

AudioStrip是一个免费的在线工具，可以从歌曲中分离或去除人声，适合音乐爱好者和制作人使用。

Typecast

Typecast

typecast.ai

Typecast 是一款在线 AI 语音生成器，可将文本转换为逼真的语音，支持多种声音和功能，适用于教育、故事讲述等多种应用。

Ableton

Ableton

ableton.com

Ableton是一款数字音频工作站，支持音乐制作和现场表演，结合了音频和MIDI测序功能，提供多种创作工具和效果。

Auphonic

Auphonic

auphonic.com

Auphonic是一个自动音频后制作工具，使用信号处理和机器学习技术来增强和优化音频录制，支持多轨处理和多平台集成。

Audiotool

Audiotool

audiotool.com

Audiotool是一个在线音频编辑平台，提供工具和乐器，让用户在云端创作和编辑音乐，支持项目在线访问和共享。

LANDR

LANDR

landr.com

兰德是一款综合音乐平台，提供掌握、发行、曲创作和样本库等工具，支持音乐家的创作和发布过程。

Krotos

Krotos

krotos.studio

Krotos 是一款专业音频软件，帮助用户快速创建、编辑和增强音效，支持多种音频应用，集成了AI技术。

SoundPiece

SoundPiece

soundpiece.co

SoundPiece 是一款 AI 音乐创作应用，用户可以根据心情、风格和长度生成歌曲，并调整或创建多个变体，所有音乐均为免版税。

Alitu

Alitu

alitu.com

Alitu是一款基于Web的播客录制和编辑工具，简化播客创建过程，支持自动剪辑、背景噪声消除和播客网站创建。

Narration Box

Narration Box

narrationbox.com

Narration Box是一款AI驱动的文本转语音应用，提供700多种叙述者，支持140种语言，适用于语音配音和有声书制作。

Deepsync

Deepsync

deepsync.com

Deepsync是一款使用语音克隆技术的应用，帮助媒体公司比手动制作音频内容快10倍，简化播客和制作工作室的制作流程。

Numa Studio

Numa Studio

numastudio.io

Numa Studio是一个音乐项目管理平台，集中管理创作流程，提高组织效率与协作，简化项目管理。

Boomcaster

Boomcaster

boomcaster.com

Boomcaster是一款远程录制和直播应用，提供高质量音频和视频录制，简化播客制作。

Vollume

Vollume

vollume.com

Vollume 是一款为音乐人和专业人士设计的音乐创作工具，结合播放列表管理、消息沟通、文件共享和云存储功能。

Audiorista

Audiorista

audiorista.com

Audiorista是一款工具，帮助用户将有声书、播客和课程等内容转化为订阅式媒体应用，无需编码技能，用户可自定义品牌和功能。

Avid

Avid

avid.com

Avid是一款为媒体创作者提供编辑、音频混合和数字协作工具的应用，旨在提高创作流程和生产力。

Audiohook

Audiohook

audiohook.com

Audiohook是一个平台，帮助企业通过所有数字和传统音频渠道与客户联系。

Notetracks

Notetracks

notetracks.com

Notetracks 是一个音频和视频项目的在线评论平台，允许用户直接在音频文件中添加注释，促进团队高效协作和反馈。

探索

Desktop

支持

公司

法律信息

© 2025 WebCatalog, Inc.

音频编辑软件 - 最热门应用 - WebCatalog