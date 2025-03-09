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音频编辑软件使用户能够创建和修改音频文件。音频编辑器和工程师利用这些工具来混合或删除音频部分、调整特定区域以及开发新的音频组件。 这些程序通常包含以多种方式改变音频文件声音的效果。它们通常支持多种文件格式，例如 MP3、WAV、Windows Media 和 MPEG-4。 音频编辑软件被音乐、电影和电视制作中的音频工程师、音乐制作人、混音器、编辑和声音设计师广泛使用。它通常与视频编辑软件一起使用，并与视频制作团队协作。
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Boomcaster
boomcaster.com
Boomcaster通过提供远程访谈的高质量，本地录制功能，确保工作室级音频和最多4K视频分辨率来彻底改变播客。 Boomcaster直接从麦克风和相机为每个参与者记录高清音频和视频，同时允许您同时生存。每个参与者的输入都是独立捕获的，从而保护了互联网不稳定的录音，并提供了无与伦比的清晰度。 Boomcaster的直观平台还包括自动后处理，实时编辑以及对主要社交平台的一键式直播。 Boomcaster专为新手播客和经验丰富的广播公司而设计，简化了播客生产的技术挑战，使创作者能够专注于提供引人注目的内容。加入播客社区，他们相信Boomcaster可以提升其音频和视频播客体验。
Vollume
vollume.com
音量控制是一款音乐生产力工具，专为音乐家和音乐专业人士打造，可以更轻松地进行项目协作。将强大的播放列表管理、消息传递、文件共享和云存储结合到一个简单易用的应用程序中。
Numa Studio
numastudio.io
Numa Studio是一个音乐项目管理平台，集中管理创作流程，提高组织效率与协作，简化项目管理。
Notetracks
notetracks.com
Notetracks 帮助音频和视频创作者审查和批准创意项目（播客、音乐、视频、营销内容）。在当今的远程协作世界中，通过电子邮件来回修改草稿并不是正确的做法（例如，我们可以在 1:20、23:34 15:13 进行“嗯”和“啊”）。在电子邮件、文档、聊天和通话中做笔记和进行对话，引用带有音频文件名的时间戳会导致错过编辑、错误更改、误解、无休止的修改，并最终导致编辑、团队成员和客户不满意，从而失去项目动力和动力。使用 Notetracks 保持沟通清晰、流畅和高效——这是一个专为音频和视频制作团队设计的平台，可直接在其媒体文件上共享和收集准确的反馈。
Audiorista
audiorista.com
使用 Audiorista 释放您内容的潜力，这是制作您自己的自定义媒体应用程序的终极工具。将您的有声读物、播客、电子书、课程等无缝地转变为一个迷人的基于订阅的平台，以满足您的现有受众和新爱好者的需求。最好的部分？您不需要任何编码专业知识！打造完美的媒体应用程序，并提供独特的品牌、直观的导航和无缝播放功能。定制各个方面以创建出色的用户旅程并让您的受众着迷。选择 Audiorista 并将您的业务彻底转变为订阅服务。
SoundPiece
soundpiece.co
用人工智能创作优美的音乐。只需指定您想要的情绪、风格和长度，即可在几秒钟内生成一首新歌曲。您还可以根据需要调整歌曲或创建任意数量的变体。无论您正在寻找管弦乐、电子乐，甚至只是简单的节拍 - soundpiece 都可以生成满足您需求的音乐。最重要的是 - 所有生成的歌曲都是免版税的。
Krotos
krotos.studio
Krotos 是一款专业音频软件，帮助用户快速创建、编辑和增强音效，支持多种音频应用，集成了AI技术。
Audiohook
audiohook.com
Audiohook 是一站式商店，允许企业通过所有数字和传统音频渠道接触客户。
Alitu
alitu.com
Alitu是一款基于Web的播客录制和编辑工具，简化播客创建过程，支持自动剪辑、背景噪声消除和播客网站创建。
Deepsync
deepsync.com
Deepsync 使用语音克隆技术帮助媒体公司制作音频内容，速度比手动制作快 10 倍。它旨在简化播客和制作工作室的制作流程。
Soundation
soundation.com
Soundation是一个在线音乐制作平台，允许用户录制、编辑音频，协作，并使用大量的音频循环和虚拟乐器。
Audiotool
audiotool.com
Audiotool是一个在线音频编辑平台，提供工具和乐器，让用户在云端创作和编辑音乐，支持项目在线访问和共享。
Auphonic
auphonic.com
Auphonic是一个自动音频后制作工具，使用信号处理和机器学习技术来增强和优化音频录制，支持多轨处理和多平台集成。
Ableton
ableton.com
Ableton是一款数字音频工作站，支持音乐制作和现场表演，结合了音频和MIDI测序功能，提供多种创作工具和效果。
Descript
descript.com
Descript是一款易于使用的视频编辑软件，利用AI技术简化音频和视频的编辑，适合播客和社交媒体内容创作者。
Narration Box
narrationbox.com
Narration Box 是一家人工智能驱动的文本转语音和配音公司，提供 700 多名人工智能叙述者，能够使用 140 多种本地和超本地语言进行发言。许多人工智能叙述者具有情境感知能力，使他们能够开发出具有不同口音和情感的情境声音。借助“旁白框”，您可以通过 URL 或文档导入文本，并在专用工作室中管理所有文本和语音资产。 每个人工智能叙述者都有自己的一套功能，可以根据您的具体要求进行定制。此外，Narration Box 还提供强大且响应迅速的客户支持，以在整个过程中为您提供帮助。 无论您需要为您的项目提供专业的配音，为您的有声读物提供引人入胜的旁白，还是为您的多语言内容提供本地化的语音，Narration Box 都可以通过其广泛的 AI 旁白库和用户友好的平台提供全面的解决方案。
Avid
avid.com
狂热的媒体创建者拥有创新的技术和协作工具，以娱乐，教育和启发世界。 他们帮助媒体有远见的人创造艺术，使他们的看法为自己的看法增色并丰富他们的文化。他们制造了创新的技术和协作工具，激发和引发欢乐，从而使创作者可以娱乐，告知，教育和启发世界。 他们相信自己的艺术家。他们相信自己的行业领导者。他们相信娱乐的未来。他们拥有富裕的媒体动力历史， 娱乐。但是他们知道自己的历史并不能决定他们的未来，因此他们总是在不断发展，致力于使越来越好。 他们制造了许多产品，但只能做一件事：最大化令人惊叹的制造商的媒介。每天的每一分钟，他们每天都在为更大的创造者提供动力。
AudioStrip
audiostrip.co.uk
AudioStrip 是一个免费的在线工具，旨在隔离或删除任何给定歌曲中的人声。该工具具有用户友好的界面，是音乐爱好者、卡拉 OK 爱好者、DJ 和音乐制作人的理想选择。 通过利用复杂的数字信号处理算法，AudioStrip 可以以令人印象深刻的精度和完整性将歌曲的人声部分与乐器部分分开。 其主要功能是创建无声乐器曲目，非常适合卡拉 OK、伴奏曲目或混音等用途。相反，它也可以用于提取孤立的音轨以用于其他创意目的。 AudioStrip 技术的核心是能够将复杂的听觉信息分解为不同的元素，从而允许用户根据自己的要求操纵独立的人声或乐器部分。 用户只需将自己选择的歌曲上传到平台即可使用该工具，之后软件可以有效地处理音频并提供没有人声的曲目。 虽然 AudioStrip 需要启用 JavaScript 才能执行，但可以通过任何常用浏览器访问其功能，并且不需要下载或安装任何其他软件。 请注意，虽然 AudioStrip 可供免费使用，但可能存在限制或高级功能可能会发生变化。
Dubverse
dubverse.ai
Dubverse是一个基于AI的视频配音平台，支持多语言字幕和自然语音合成，旨在提升视频制作的可访问性和全球影响力。
Typecast
typecast.ai
Typecast 是一款在线 AI 语音生成器，可将文本转换为逼真的语音，支持多种声音和功能，适用于教育、故事讲述等多种应用。
Murf AI
murf.ai
Murf AI是一款文本转语音工具，提供高质量配音和多种语言选择，支持视频、播客等多种应用，无需录音设备。
Zencastr
zencastr.com
Zencastr是一个在线播客录制和编辑平台，允许用户通过浏览器远程录制，提供高质量音视频和AI自动化工具。
Speechify
speechify.com
Speechify是一款文本转语音应用，能够将各种书面内容转换为音频，支持多种文件格式与语言，适合渴望以听觉方式获取信息的用户。
Soundtrap
soundtrap.com
配乐是一个在线协作音乐和播客录制平台，提供多轨录音、编辑工具和云存储，用户可随时随地创作和合作。
Riverside.fm
riverside.fm
Riverside.fm是一个在线平台，支持高质量的音频和视频录制，适用于播客、YouTuber和在线教育者，提供快速编辑和远程协作。
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle是一款AI驱动的音视频创作平台，帮助播客用户轻松录制、编辑和分发高质量的播客。
LANDR
landr.com
兰德是一款综合音乐平台，提供掌握、发行、曲创作和样本库等工具，支持音乐家的创作和发布过程。
Lalal.ai
lalal.ai
Lalal.ai是一款音频编辑应用，利用人工智能准确分离和提取音轨中的人声和乐器，支持多种音频格式。