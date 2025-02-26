音频编辑软件 - 最热门应用 - 突尼斯

Speechify

speechify.com

Speechify是一个文本到语音的应用程序，它使世界易于访问信息。 20多人使用我们的Google Chrome扩展名，Web应用程序，iOS应用程序和Android应用程序。我们的任务是确保阅读绝不是学习的障碍。 我们出色的用户是学生，专业人士和生产力爱好者。他们中的许多人都有学习差异，例如阅读障碍和多动症，而许多人只想更快地阅读并在旅途中聆听。使用Speechify，您可以将任何书籍，文档或网站变成音频，然后在车上时听，洗衣服，walking狗，做晚餐，锻炼，跳伞 - 无论您的日常工作是什么！ Speechify还为Medium，The Star Tribune，Direct等人提供动力。轻松地将文本到语音添加到您的网站。 我们无所畏惧的首席执行官克里夫·韦兹曼（Cliff Weitzman）于2017年在布朗大学的一个宿舍内创立了Speechify，因此他可以与他人分享他一直在开发的令人难以置信的文本对语音软件。克里夫患有阅读障碍，他对他阅读的时间和精力感到沮丧。 Advanced TTS Technology是一款全面的Gamechanger，它使他能够比普通读者快3倍，并更好地理解和保留信息。 在语音上，我们的目标是阅读永远不要成为任何人学习的障碍。没有什么可以阻止您快速有效地学习信息。 Speechify已成长为雇用100多名团队成员在短短几年内遍布全球。我们为这支令人难以置信的团队感到自豪，他们以前是Snapchat，Apple，Spotify，Amazon＆Uber等公司的领导者和高级工程师。我们都喜欢并确定所有权的优先级，以速度提供价值，尽可能多地学习，并使用户感到有能力。