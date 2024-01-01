音频编辑软件 - 最热门应用

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音频编辑软件使用户能够创建和修改音频文件。音频编辑器和工程师利用这些工具来混合或删除音频部分、调整特定区域以及开发新的音频组件。 这些程序通常包含以多种方式改变音频文件声音的效果。它们通常支持多种文件格式，例如 MP3、WAV、Windows Media 和 MPEG-4。 音频编辑软件被音乐、电影和电视制作中的音频工程师、音乐制作人、混音器、编辑和声音设计师广泛使用。它通常与视频编辑软件一起使用，并与视频制作团队协作。
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Speechify
speechify.com
更聪明地阅读，而不是更努力地阅读。通过使用我们领先的文本转语音阅读器来聆听文档、文章、PDF、电子邮件（您阅读的任何内容）。
Soundtrap
soundtrap.com
音乐制作、音频编辑、循环、自动调音、节拍制作器，免费创作音乐所需的一切。它是在线和协作的 - 立即注册您的免费帐户！
Riverside.fm
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Riverside.fm 使播客和媒体公司可以轻松地以录音室质量录制远程采访。最终结果？ 4k 视频和 WAV 音频内容。
Murf AI
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使用多功能人工智能语音生成器从文本到语音。 支持人工智能，真实的人们的声音。 在几分钟内制作工作室品质的配音。使用 Murf 逼真的 AI 声音进行播客、视频和所有专业演示。
Descript
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使用 Descript 录制、转录、编辑、混合、协作和掌握您的音频和视频。免费下载→。
Lalal.ai
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世界上第一台8杆分离器🏆 由人工智能从任何音频和视频文件中提取人声、伴奏和各种乐器。
Zencastr
zencastr.com
Zencastr 可以直接在浏览器中运行，因此您可以在任何地方进行录制，而无需安装任何东西。您的客人所要做的就是单击邀请链接。
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle 是一个人工智能驱动的音频和视频创作平台，可帮助专业和业余播客在几秒钟内创建、编辑和分发生产质量的播客。该公司的使命是通过专业而有趣的易于使用的工具使广播故事的传播变得民主化。
AudioStrip
audiostrip.co.uk
免费近乎完美的器乐和人声隔离！ 音乐家使用的最佳在线工具，用于将音频文件中的人声与背景音乐分开。 免费使用 AudioStrip 或付费使用 AudioStrip 来获得批量上传、10 倍更快的隔离速度等。
Dubverse
dubverse.ai
配音视频最简单（且神奇）的方法。 只需单击按钮即可将您的内容变成多语言并覆盖更多人。
Typecast
typecast.ai
在线人工智能语音生成器，可以将您的文本变成栩栩如生的语音。超过 300 种超现实的声音。按照您想要的方式创建您的内容！
LANDR
landr.com
LANDR 是唯一为艺术家的音乐整个生命周期提供支持的在线平台。 创造。网络。掌握。发布。被听到。 克雷兹。合作。大师化。分发。 Soyez écouté。
Soundation
soundation.com
在浏览器中的免费在线工作室中制作音乐。协作、制作节拍、录制和编辑音频。使用 20,000 多个循环和样本、虚拟乐器和效果。
Ableton
ableton.com
Ableton 为全球音乐制作人社区制造软件、硬件和其他创意工具。
Vollume
vollume.com
音量控制是一款音乐生产力工具，专为音乐家和音乐专业人士打造，可以更轻松地进行项目协作。将强大的播放列表管理、消息传递、文件共享和云存储结合到一个简单易用的应用程序中。
SoundPiece
soundpiece.co
用人工智能创作优美的音乐。只需指定您想要的情绪、风格和长度，即可在几秒钟内生成一首新歌曲。您还可以根据需要调整歌曲或创建任意数量的变体。无论您是在寻找管弦乐、电子乐，甚至只是简单的节拍 - soundpiece 都可以生成满足您需求的音乐。最重要的是 - 所有生成的歌曲都是免版税的。
Alitu
alitu.com
Alitu 是一款基于网络的播客编辑工具，可以获取您的原始录音并帮助您将它们变成令人惊叹的、吸引观众的节目。该工具将崭露头角的广播公司从编辑播客的技术部分中解放出来，专注于他们喜欢的部分。自动化技术部分，例如消除背景噪音和调节音量。享受一套以播客为中心的拖放工具来构建和品牌化您的剧集。轻松修剪剪辑并消除错误。向全世界发布您的节目。无需离开 Alit，即可将完成的剧集直接上传到播客主持人 使用 Alit 的播客课程包让您的节目顺利开展，这样您就可以停止猜测。让 Alitu 帮您分担繁重的工作，加入 1500 名播客的行列，他们花更少的时间进行编辑，花更多的时间进行创作。
Avid
avid.com
Avid 为媒体创作者提供创新技术和协作工具，以娱乐、告知、教育和启发世界。
Numa Studio
numastudio.io
Numa Studio 将创作过程的各个方面集中到一个直观的平台上，重新定义了音乐项目管理的格局。借助 Numa Studio，音乐专业人士可以体验无与伦比的组织能力，从而节省大量时间并简化协作。该平台的设计消除了对多种工具和平台的需求，使艺术家、制作人和团队能够专注于真正重要的事情 - 创造卓越的音乐。通过集成先进的共享、评论和版本控制功能，Numa 可确保每个项目细节都触手可及，从而营造高效而精确的协作环境。这种整体方法不仅简化了项目管理，还提高了沟通和反馈的质量，最终提高了创意产出，使 Numa 成为音乐行业不可或缺的工具。
Notetracks
notetracks.com
Notetracks 帮助音频和视频创作者审查和批准创意项目（播客、音乐、视频、营销内容）。在当今的远程协作世界中，通过电子邮件来回修改草稿并不是正确的做法（例如，我们可以在 1:20、23:34 15:13 进行“嗯”和“啊”）。在电子邮件、文档、聊天和通话中做笔记和进行对话，引用带有音频文件名的时间戳会导致错过编辑、错误更改、误解、无休止的修改，并最终导致编辑、团队成员和客户不满意，从而失去项目动力和动力。使用 Notetracks 保持沟通清晰、流畅和高效——这是一个专为音频和视频制作团队设计的平台，可直接在其媒体文件上共享和收集准确的反馈。
Audiorista
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使用 Audiorista 释放内容的潜力，这是制作您自己的自定义媒体应用程序的终极工具。将您的有声读物、播客、电子书、课程等无缝地转变为一个迷人的基于订阅的平台，以满足您的现有受众和新爱好者的需求。最好的部分？您不需要任何编码专业知识！打造完美的媒体应用程序，并提供独特的品牌、直观的导航和无缝播放功能。定制各个方面以创建出色的用户旅程并让您的受众着迷。选择 Audiorista 并将您的业务彻底转变为订阅服务。
Krotos
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Krotos Studio 由音频技术先驱 Krotos 开发，是一款突破性的软件，旨在彻底改变人们处理音效的方式。这个创新平台简化了声音创作过程，提供速度、质量和创作自由的无缝融合，使用户能够快速制作出高品质、独特且免版税的音效。用户只需单击或挥动鼠标即可轻松创建自定义声音，从而消除了搜索声音库的繁琐过程或录制和编辑的复杂步骤。 Krotos Studio 不仅注重效率，还注重效率。这是为了让创作者能够创作出真正能引起观众共鸣的声音。该平台拥有超过 200 个不同类别的声音预设，并且每月都会添加更多预设，可确保每种声音都独一无二，满足各种项目和创意需求。 Krotos 首席执行官 Orfea...
Audiohook
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Audiohook 是一站式商店，允许企业通过所有数字和传统音频渠道接触客户。
Deepsync
deepsync.com
Deepsync 使用语音克隆技术帮助媒体公司制作音频内容，速度比手动制作快 10 倍。它旨在简化播客和制作工作室的制作流程。
Audiotool
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开始在云中制作音乐。 Audiotool 是一个功能强大的在线音乐制作工作室，就在您的浏览器中。
Auphonic
auphonic.com
自动音频后期制作网络服务，使用信号处理和机器学习技术。
Boomcaster
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Boomcaster 为远程采访提供高质量的本地录制功能，确保工作室级音频和高达 4K 的视频分辨率，彻底改变了播客行业。每个参与者的输入都是独立捕获的，从而保护录音免受互联网不稳定的影响并提供无与伦比的清晰度。我们直观的平台还包括自动后期处理、实时编辑和一键直播到主要社交平台等功能。 Boomcaster 专为播客新手和经验丰富的广播公司而设计，简化了播客制作的技术挑战，使创作者能够专注于提供引人注目的内容。加入信任 Boomcaster 的播客社区，以提升他们的音频和视频播客体验。
Narration Box
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Narration Box 是一家人工智能驱动的文本转语音和配音公司，提供 700 多名人工智能叙述者，能够使用 140 多种本地和超本地语言进行发言。许多人工智能叙述者具有情境感知能力，使他们能够开发出具有不同口音和情感的情境声音。借助“旁白框”，您可以通过 URL 或文档导入文本，并在专用工作室中管理所有文本和语音资产。 每个人工智能叙述者都有自己的一套功能，可以根据您的具体要求进行定制。此外，Narration Box 还提供强大且响应迅速的客户支持，以在整个过程中为您提供帮助。 无论您需要为您的项目提供专业的配音，为您的有声读物提供引人入胜的旁白，还是为您的多语言内容提供本地化的语音...