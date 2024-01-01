音频编辑软件 - 最热门应用 - 中非共和国

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音频编辑软件使用户能够创建和修改音频文件。音频编辑器和工程师利用这些工具来混合或删除音频部分、调整特定区域以及开发新的音频组件。 这些程序通常包含以多种方式改变音频文件声音的效果。它们通常支持多种文件格式，例如 MP3、WAV、Windows Media 和 MPEG-4。 音频编辑软件被音乐、电影和电视制作中的音频工程师、音乐制作人、混音器、编辑和声音设计师广泛使用。它通常与视频编辑软件一起使用，并与视频制作团队协作。
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Speechify
speechify.com
Speechify 是一款文本转语音应用程序，可让全世界轻松访问信息。超过 20 万人使用我们的 Google Chrome 扩展程序、网络应用程序、iOS 应用程序和 Android 应用程序。我们的使命是确保阅读永远不会成为学习的障碍。 我们出色的用户是学生、专业人士和生产力爱好者。他们中的许多人有阅读障碍和注意力缺陷多动症等学习差异，而许多人只是想更快地阅读和随时随地聆听。借助 Speechify，您可以将任何书籍、文档或网站转换为音频，并在车内、洗衣服、遛狗、做晚饭、锻炼、跳伞时聆听 - 无论您的日常生活是什么！ Speechify 还为 Medium、Star Tribune、Th...
Soundtrap
soundtrap.com
音乐制作、音频编辑、循环、自动调音、节拍制作器，免费创作音乐所需的一切。它是在线和协作的 - 立即注册您的免费帐户！
Riverside.fm
riverside.fm
Riverside 是您的在线工作室，可实现高质量录音和闪电般的编辑。它由 AI 提供支持，但专为人类对话而设计，因此无论您身在何处、Wi-Fi 性能如何不稳定，也无论您身在何处，从播客到视频营销的任何内容都可以通过像素完美的 4K 视频和水晶般清晰的音频进行捕捉。您的客人并不擅长按下按钮。把它想象成你的瓶中数字精灵，但你得到的不是三个愿望，而是无尽的、一流的录音和超级简单的编辑。从希拉里·克林顿 (Hillary Clinton) 到小型企业，再到 Spotify、Marvel 和 Verizon Media 等大型企业，Riverside 已成为广播故事的首选舞台，质量丝毫不差。
Murf AI
murf.ai
Murf AI 致力于利用人工智能简化语音音频，让每个人都能获得高质量的配音。 Murf 帮助用户在几分钟内创建逼真的配音，无需任何录音设备。 * Murf.ai 是一款将文本转换为语音、制作视频和字幕并提供多种语音定制的工具。 * 审阅者喜欢直观的界面、各种可用的语音、自定义发音的能力以及与 Canva 等其他平台的无缝集成。 * 审阅者提到了一些问题，例如声音有时听起来像机械人、需要更多不同语言和口音的声音以及附加功能的高成本。
Descript
descript.com
Descript 是一种新型视频编辑器，就像文档一样简单。 Descript 的人工智能功能和直观的界面为 YouTube 和 TikTok 频道、热门播客以及使用视频进行营销、销售以及内部培训和协作的企业提供了动力。 Descript 旨在使视频与文档和幻灯片一起成为每个沟通者工具包的主要内容。
Lalal.ai
lalal.ai
下一代人声去除器和音乐源分离服务，可实现快速、轻松和精确的主干提取。删除人声、器乐、鼓、贝斯、钢琴、电吉他、原声吉他和合成器音轨，而不会造成质量损失。
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle 是一个人工智能驱动的音频和视频创作平台，可帮助专业和业余播客轻松创建、编辑和分发高质量的播客。 该平台为用户提供了一套工具来录制和编辑音频和视频，并通过最多 10 名参与者的远程采访创建播客。 工作室品质的录音、人工智能支持的编辑和无缝导出都可以在一个基于网络的平台上实现。工具包括多轨录音、音频转录、直观编辑、文本转语音、Magic Dust、Revoice 和 Silence Removal，以及一套人工智能驱动的工具，如背景噪音消除、填充词检测、音频转文本、播客录制、MP3 到文本以及格式转换。 Podcastle 还提供 iOS 和 Android 应用程序，以...
Zencastr
zencastr.com
Zencastr 可以直接在浏览器中运行，因此您可以在任何地方进行录制，而无需安装任何东西。您的客人所要做的就是单击邀请链接。
AudioStrip
audiostrip.co.uk
AudioStrip 是一个免费的在线工具，旨在隔离或删除任何给定歌曲中的人声。该工具具有用户友好的界面，是音乐爱好者、卡拉 OK 爱好者、DJ 和音乐制作人的理想选择。 通过利用复杂的数字信号处理算法，AudioStrip 可以以令人印象深刻的精度和完整性将歌曲的人声部分与乐器部分分开。 其主要功能是创建无声乐器曲目，非常适合卡拉 OK、伴奏曲目或混音等用途。相反，它也可以用于提取孤立的音轨以用于其他创意目的。 AudioStrip 技术的核心是能够将复杂的听觉信息分解为不同的元素，从而允许用户根据自己的要求操纵独立的人声或乐器部分。 用户只需将自己选择的歌曲上传到平台即可使用该工具...
Dubverse
dubverse.ai
在快节奏的数字内容创作世界中，Dubverse.ai 成为视频制作人、教育工作者和企业的游戏规则改变者。这个创新平台利用人工智能的功能来简化和增强视频制作流程，特别注重克服语言障碍并使内容普遍可用。 Dubverse.ai 产品的核心是强大的合成媒体引擎，它通过尖端的人工智能技术增强人类的创造力。该过程简单但功能强大： * AI字幕：自动生成多种语言的准确字幕，增强观众的参与度和理解力。 * 文本转语音：将文本转换为听起来自然的画外音，使您的视频更加动态且适合更广泛的受众。 Dubverse.ai 包含一套旨在满足各种内容创建需求的功能： * 多语言支持：通过支持 60 多种语言，内容创作...
Typecast
typecast.ai
Typecast 的带有情感文本到语音的人工智能语音生成器是一款在线工具，允许用户将文本转换为逼真的语音。该工具拥有超过 400 多个超现实声音的库，使用户能够按照自己想要的方式创建内容。 它为不同目的提供各种特性和功能，包括讲故事、演示、产品营销、培训视频、YouTube 视频和教育。Typecast 的 AI 语音生成器旨在提供逼真的 AI 语音和头像，让用户能够以迷人的方式为其视频内容提供动力。和引人入胜的音频。 用户可以轻松地扮演角色，输入所需的文本，选择语音风格，然后下载生成的音频。该工具还为有声读物、教育、销售、纪录片、培训和游戏等不同类别提供文本转语音模板，使用户更容易上手。...
Soundation
soundation.com
在浏览器中的免费在线工作室中制作音乐。协作、制作节拍、录制和编辑音频。使用 20,000 多个循环和样本、虚拟乐器和效果。
LANDR
landr.com
音乐世界已经改变。新技术使艺术家能够轻松且经济地完全独立地创作和分享他们的作品，但使音乐成为完全 DIY 事业的最后一步 - 母带制作 - 仍然是一个复杂且难以捉摸的步骤。
Ableton
ableton.com
Ableton 为全球音乐制作人社区制造软件、硬件和其他创意工具。
Alitu
alitu.com
Alitu 是一款基于网络的播客编辑工具，可以获取您的原始录音并帮助您将它们变成令人惊叹的、吸引观众的节目。该工具将崭露头角的广播公司从编辑播客的技术部分中解放出来，专注于他们喜欢的部分。自动化技术部分，例如消除背景噪音和调节音量。享受一套以播客为中心的拖放工具来构建和品牌化您的剧集。轻松修剪剪辑并消除错误。向全世界发布您的节目。无需离开 Alit，即可将完成的剧集直接上传到播客主持人 通过 Alitu 的播客课程包让您的节目顺利开展，这样您就可以停止猜测。让 Alitu 帮您分担繁重的工作，加入 1500 名播客的行列，他们花更少的时间编辑，更多的时间创作。
Avid
avid.com
Avid 为媒体创作者提供创新技术和协作工具，以娱乐、告知、教育和启发世界。
Vollume
vollume.com
音量控制是一款音乐生产力工具，专为音乐家和音乐专业人士打造，可以更轻松地进行项目协作。将强大的播放列表管理、消息传递、文件共享和云存储结合到一个简单易用的应用程序中。
Numa Studio
numastudio.io
Numa Studio 将创作过程的各个方面集中到一个直观的平台上，重新定义了音乐项目管理的格局。借助 Numa Studio，音乐专业人士可以体验无与伦比的组织能力，从而节省大量时间并简化协作。该平台的设计消除了对多种工具和平台的需求，使艺术家、制作人和团队能够专注于真正重要的事情 - 创造卓越的音乐。通过集成先进的共享、评论和版本控制功能，Numa 可确保每个项目细节都触手可及，从而营造高效而精确的协作环境。这种整体方法不仅简化了项目管理，还提高了沟通和反馈的质量，最终提高了创意产出，使 Numa 成为音乐行业不可或缺的工具。
SoundPiece
soundpiece.co
用人工智能创作优美的音乐。只需指定您想要的情绪、风格和长度，即可在几秒钟内生成一首新歌曲。您还可以根据需要调整歌曲或创建任意数量的变体。无论您正在寻找管弦乐、电子乐，甚至只是简单的节拍 - soundpiece 都可以生成满足您需求的音乐。最重要的是 - 所有生成的歌曲都是免版税的。
Krotos
krotos.studio
Krotos Studio 由音频技术先驱 Krotos 开发，是一款突破性的软件，旨在彻底改变人们使用音效的方式。这个创新平台简化了声音创作过程，提供速度、质量和创作自由的无缝融合，使用户能够快速制作出高品质、独特且免版税的音效。用户只需单击或挥动鼠标即可轻松创建自定义声音，从而消除了搜索声音库的繁琐过程或录制和编辑的复杂步骤。 Krotos Studio 不仅仅注重效率；还注重效率。这是为了让创作者能够创作出真正能引起观众共鸣的声音。该平台拥有超过 200 个不同类别的声音预设，并且每个月都会添加更多预设，可确保每种声音都独一无二，满足各种项目和创意需求。 Krotos 首席执行官 Orf...
Deepsync
deepsync.com
Deepsync 使用语音克隆技术帮助媒体公司制作音频内容，速度比手动制作快 10 倍。它旨在简化播客和制作工作室的制作流程。
Audiotool
audiotool.com
开始在云中制作音乐。 Audiotool 是一个功能强大的在线音乐制作工作室，就在您的浏览器中。
Auphonic
auphonic.com
自动音频后期制作网络服务，使用信号处理和机器学习技术。
Narration Box
narrationbox.com
Narration Box 是一家人工智能驱动的文本转语音和配音公司，提供 700 多名人工智能叙述者，能够使用 140 多种本地和超本地语言进行发言。许多人工智能叙述者具有情境感知能力，使他们能够开发出具有不同口音和情感的情境声音。借助“旁白框”，您可以通过 URL 或文档导入文本，并在专用工作室中管理所有文本和语音资产。 每个人工智能叙述者都有自己的一套功能，可以根据您的具体要求进行定制。此外，Narration Box 还提供强大且响应迅速的客户支持，以在整个过程中为您提供帮助。 无论您需要为您的项目提供专业的配音，为您的有声读物提供引人入胜的旁白，还是为您的多语言内容提供本地化的语音...
Notetracks
notetracks.com
Notetracks 帮助音频和视频创作者审查和批准创意项目（播客、音乐、视频、营销内容）。在当今的远程协作世界中，通过电子邮件来回修改草稿并不是正确的做法（例如，我们可以在 1:20、23:34 15:13 进行“嗯”和“啊”）。在电子邮件、文档、聊天和通话中做笔记和进行对话，引用带有音频文件名的时间戳会导致错过编辑、错误更改、误解、无休止的修改，并最终导致编辑、团队成员和客户不满意，从而失去项目动力和动力。使用 Notetracks 保持沟通清晰、流畅和高效——这是一个专为音频和视频制作团队设计的平台，可直接在其媒体文件上共享和收集准确的反馈。
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