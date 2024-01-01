音频编辑软件 - 最热门应用 - 安提瓜和巴布达

Riverside.fm

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Riverside 是您的在线工作室，可实现高质量录音和闪电般的编辑。它由 AI 提供支持，但专为人类对话而设计，因此无论您身在何处、Wi-Fi 性能如何不稳定，也无论您身在何处，从播客到视频营销的任何内容都可以通过像素完美的 4K 视频和水晶般清晰的音频进行捕捉。您的客人并不擅长按下按钮。把它想象成你的瓶中数字精灵，但你得到的不是三个愿望，而是无尽的、一流的录音和超级简单的编辑。从希拉里·克林顿 (Hillary Clinton) 到小型企业，再到 Spotify、Marvel 和 Verizon Media 等大型企业，Riverside 已成为广播故事的首选舞台，质量丝毫不差。