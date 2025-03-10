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音频会议应用程序通过托管语音连接连接来自不同位置的参与者。虽然它们可以处理小组通话，但它们的主要用途是促进会议和其他专业通信。这些工具对于大规模通信也很有效，可以容纳多个大型团体之间的对话。它们使拥有远程或在家工作员工的公司以及在不同地点运营的公司受益。通过提供本地化的拨入号码，音频会议简化了国际通话，无需国际电话套餐。通常，这些解决方案与网络研讨会或网络会议等基于网络的工具集成，提供聊天、即时消息以及屏幕和文件共享等高级功能。