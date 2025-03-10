找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
音频会议应用程序通过托管语音连接连接来自不同位置的参与者。虽然它们可以处理小组通话，但它们的主要用途是促进会议和其他专业通信。这些工具对于大规模通信也很有效，可以容纳多个大型团体之间的对话。它们使拥有远程或在家工作员工的公司以及在不同地点运营的公司受益。通过提供本地化的拨入号码，音频会议简化了国际通话，无需国际电话套餐。通常，这些解决方案与网络研讨会或网络会议等基于网络的工具集成，提供聊天、即时消息以及屏幕和文件共享等高级功能。
提交新应用
Verizon
verizon.com
Verizon应用程序帮助用户管理其Verizon帐户和服务，支付账单、切换计划和监控数据使用，支持多个帐户的管理。
Workplace
workplace.com
工作场所是一个沟通工具，连接公司员工，支持实时聊天、视频会议和小组功能，提升团队协作与生产力。
Spike
spikenow.com
Spike是一个整合电子邮件、团队聊天、协作文档和会议的应用，旨在提升沟通效率，适用于个人和团队使用。
JustCall
justcall.io
JustCall是一款综合商业通信平台，支持电话、短信、电子邮件和WhatsApp等多种沟通方式，帮助企业优化客户互动和工作流程。
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces 是一种云平台，利用 Cisco 设备和传感器，将建筑转变为智能空间，实现安全、智能和可持续的体验。
Stackfield
stackfield.com
Stackfield是一个全面的协作工具，提供任务管理、视频会议、团队聊天和协作文档等功能，确保数据安全和隐私。
CommPeak
commpeak.com
CommPeak是一款基于云的通信平台，提供VoIP服务、云PBX和呼叫中心解决方案，帮助企业优化通信和降低成本。
Mitel MiCollab
mitel.com
Mitel MiCollab是一个企业协作平台，提供语音、视频、消息、会议等功能，支持多设备访问，旨在提高沟通效率和团队协作。
PhoneLiveStreaming
phonelive.io
PhoneLiveStreaming应用能让老年人通过传统电话连接到您的直播，每次直播开始时都会拨打电话。
Stork
stork.ai
Stork是一款团队工作空间应用，可以自动记录和转录会议，同时支持语音、视频消息和屏幕录制，用于异步演示。
Voximplant
voximplant.com
Voximplant 是一个通信平台即服务，它允许开发人员在其应用程序中添加实时通信功能（语音、视频和消息传递），而无需构建任何后端基础设施。 Voximplant 架构专为无服务器设计：开发人员将 JavaScript 代码上传到我们的云中，当调用到达平台或执行 HTTP API 命令时，上传的代码会自动执行。呼叫可以从电话网络、SIP 设备或应用程序以及 Voximplant Web 或移动 SDK 到达平台。
LoopUp
loopup.com
LoopUp 是一款高级电话会议解决方案，可以轻松举办高质量的远程会议，同时为企业用户提供必要的安全性。无需培训。全球有超过 7,000 家企业信赖 LoopUp 来举办从日常电话会议到高知名度活动的重要远程会议。客户包括通济隆 (Travelex)、起亚汽车美国公司 (Kia Motors America)、高伟绅律师事务所 (Clifford Chance) 和 BMJ。我们为全球 17 个地点的客户群提供帮助。
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