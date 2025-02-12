音频会议软件 - 最热门应用 - 南苏丹

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音频会议应用程序通过托管语音连接连接来自不同位置的参与者。虽然它们可以处理小组通话，但它们的主要用途是促进会议和其他专业通信。这些工具对于大规模通信也很有效，可以容纳多个大型团体之间的对话。它们使拥有远程或在家工作员工的公司以及在不同地点运营的公司受益。通过提供本地化的拨入号码，音频会议简化了国际通话，无需国际电话套餐。通常，这些解决方案与网络研讨会或网络会议等基于网络的工具集成，提供聊天、即时消息以及屏幕和文件共享等高级功能。
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JustCall
justcall.io
JustCall：一体化业务通信平台通过语音、短信、电子邮件和 WhatsApp 与潜在客户和现有客户联系。通过 100 多个集成和 AI 魔法实现工作流程自动化，并观察您的业务在自动驾驶仪上成长。 JustCall 受到全球 6,000 多家企业的信赖，使面向客户的团队能够在实时和呼叫后人工智能见解的推动下提供完美的客户交互。 JustCall 需要注意的主要功能： * 呼入和呼出 * 发送和接收短信和彩信 * 销售拨号器（自动、预测和强力拨号器） * 短信工作流程 * 短信机器人 * 多级IVR * 实时代理协助 * 人工智能短信副驾驶 * 人工智能辅导 * 情感分析 * AI通话评分 * 实时通话监控 * 共享 WhatsApp 收件箱 * 自动呼叫分配（ACD） * 100+ CRM 集成 * 70 多个国家/地区的商务电话号码
Spike
spikenow.com
Spike 通过将电子邮件、团队聊天、协作文档和会议整合到一个源中，解决了团队和个人的沟通混乱。 Spike 供个人使用：使用 Spike 的对话式电子邮件应用程序将您的电子邮件转变为聊天，获得更好的电子邮件体验。这就像拥有一个强大的消息传递平台，可以优先处理最重要的消息，这样您就可以专注于最重要的事情。使用您现有的电子邮件并享受整洁的电子邮件体验。 Spike for Team：团队沟通清晰！ Spike 为团队提供全面的生产力套件。它将团队聊天、电子邮件、视频会议、人工智能工具和协作文档整合到一个统一的源中。与内部团队和外部利益相关者（包括同事、合作伙伴、客户和供应商）轻松沟通和协作，无论他们是否使用 Spike。 Spike 是第一个专为有意义的团队互动而设计的商业电子邮件服务。通过使用您自己的电子邮件域或从 Spike 购买自定义域来保持品牌一致性。享受安全、可靠且可存档的电子邮件和消息传递，确保沟通顺畅。
Stackfield
stackfield.com
Stackfield 是一款来自德国的一体化协作工具，具有团队协作所需的所有功能：任务和项目管理、视频会议、团队聊天、文档协作工作等等。 Stackfield 不仅符合 DSGVO 标准，而且满足最高的隐私和数据安全标准。所有数据都存储在德国，无法在欧盟境外访问。此外，Stackfield 是唯一一家通过端到端加密保护所有项目管理和整个工作流程的提供商。因此，任何人都无法看到聊天消息、任务或文件的内容，甚至 Stackfield 的员工也无法看到。超过 10,000 家公司使用一体化协作工具来管理他们的项目、更好地进行团队沟通并实现他们的目标。
Stork
stork.ai
自动记录和转录会议的团队工作空间。 Stork 是一款语音和视频信使，具有强大的异步演示屏幕录制功能。更少的会议。不再缺席会议。
Verizon
verizon.com
Verizon 是一家美国无线网络运营商，之前作为 Verizon Communications 的一个独立部门以 Verizon Wireless 的名义运营。
Workplace
workplace.com
Workplace 是一种通信工具，可以连接公司中的每个人，即使他们是远程工作。使用群组、聊天和实时视频广播等熟悉的功能让人们交谈和一起工作。 Workplace 是 Facebook, Inc. 开发的企业连接平台，包括群组、即时消息和新闻源的使用。开发由 Workplace 副总裁 Julien Codorniou 和 Workplace 主管 Karandeep Anand 领导。
CommPeak
commpeak.com
发现 CommPeak 的强大功能：您的终极云通信解决方案 在 CommPeak，他们的使命是彻底改变基于云的业务通信，使其比以往任何时候都更容易、更实惠。他们致力于为像您这样的个人和企业提供优质的产品和服务，推动成功。这就是为什么 CommPeak 脱颖而出，成为满足您通信需求的终极解决方案： ||促进销售的云联络中心解决方案 CommPeak 通过其高度可定制的基于云的联络中心解决方案简化了业务通信。无论您专注于呼入、呼出还是混合呼叫中心，他们的创新工具都旨在满足您独特的业务需求。使用 CommPeak，您可以享受以下优势： * 全球覆盖范围：利用其全球 A-Z SIP 终端服务扩大您的覆盖范围，其中包括 10 个区域交换机、国内拨号号码以及超过 75 个国家/地区的本地 DID。体验始终如一的更高质量的通话。 * 安全可靠：使用企业级呼叫中心云解决方案充满信心地运营。他们通过端到端加密并遵守国际安全标准来优先考虑数据的安全性。他们的产品可扩展且可靠，确保您毫无压力地接触客户。 * 卓越的质量承诺：受益于与一级提供商的直接联系和可定制的呼叫中心云解决方案。他们提供内部专有服务，可实现更短、更快的全球路由，并得到 24/7/365 专门支持的支持。 ||经济高效的全球云通信 作为全球云联络中心提供商，CommPeak 始终提供极具竞争力的价格。但真正使我们区别于其他云 VoIP 提供商的是他们对您成功的承诺： * 定制解决方案：CommPeak 提供适合您业务的定制、经济高效的联络中心解决方案。告别与多家电信提供商合作的麻烦 - 他们提供全套基于云的服务来满足您的所有通信需求。 * 实时支持：访问实时支持团队 24/7/365，致力于最大限度地提高您的运营成功。他们在这里为您提供每一步的帮助。 * 快速部署 借助 CommPeak，您可以在短短两个工作日内建立并运行您的联络中心，确保您始终在竞争中处于领先地位。 他们的模块化解决方案使公司能够根据您独特的业务模式创建高度定制的解决方案。 * CommPeak Dialer - 通过自动化、实时分析、定制、主要代理匹配、监控和 50 多个 CRM 集成进行优化，实现最佳性能。 * VoIP 服务 - 通过 VoIP 服务提升您的通信：卓越的质量、有竞争力的价格、全球覆盖和 24/7 支持。 * 云 PBX - 使用云 PBX 优化您的运营：实时分析、队列管理、快速设置以及用于高效通信的内置软件电话。 * DID 号码 - 增强与本地 DID 号码的通信：快速激活、广泛的功能以及具有详细分析的直观用户门户。 * SMS 平台 - 通过用户友好的平台促进您的 SMS 活动：广泛的分析、个性化和简单的 API 集成，以实现有效的沟通。 * 查找 - 停止在无效号码上浪费时间和金钱！通过 API 或其友好面板检索任何电话号码及其有效性的详细信息。 * 语音转文本 - 凭借机器学习驱动的解决方案实现顶级转录准确性，支持 75 多种语言、高级关键字搜索和强大的噪声处理功能。
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces 是一个云平台，可将人、物与空间连接起来，将建筑物转变为智能空间。该平台利用思科设备作为传感器（Catalyst、Meraki、Webex）和 Spaces 生态系统的强大功能，旨在使建筑物安全、智能、可持续和无缝。 Cisco Spaces 利用思科硬件和传感器（Catalyst、Meraki、Webex）的强大功能，使建筑物安全、智能、可持续，并提供无缝的人员体验。
Mitel MiCollab
mitel.com
Mitel MiCollab 是一个企业协作平台，无论您身在何处，只要您需要，即可安全、快速地进行通信。 主要优点： - 您所需的一切都集中在一个地方 – 用于语音、视频、消息传递、在线状态、会议、移动性和团队协作的单一应用程序 - 多设备，单一体验 – 在所有设备上保持一致的通信体验 - 提高企业生产力 - 通过统一服务，减少尝试连接的时间，将更多时间投入到富有成效的通信中 - 利用团队的力量——跟上项目进度，与同事保持联系，并促进跨业务孤岛的知识和想法共享 - 简单部署：部署二维码，简化流程 特征： - 统一沟通和团队协作 - 适用于 PC、Mac、Web 和移动设备 - 移动优先设计 - 实时语音和视频通话 - 带有网络共享的音频会议 - 一号到达 - 同时响铃/移动联动 - 协作工作空间 - 个人和群组聊天 - 文件注释 - WebRTC 软电话 - Outlook® 和日历集成 - 文件和屏幕共享 - 多层安全 - 多区域/语言支持
LoopUp
loopup.com
LoopUp 是一款高级电话会议解决方案，可以轻松举办高质量的远程会议，同时为企业用户提供必要的安全性。无需培训。全球有超过 7,000 家企业信赖 LoopUp 来举办从日常电话会议到高知名度活动的重要远程会议。客户包括通济隆 (Travelex)、起亚汽车美国公司 (Kia Motors America)、高伟绅律师事务所 (Clifford Chance) 和 BMJ。我们为全球 17 个地点的客户群提供帮助。
Voximplant
voximplant.com
Voximplant 是一个通信平台即服务，它允许开发人员在其应用程序中添加实时通信功能（语音、视频和消息传递），而无需构建任何后端基础设施。 Voximplant 架构专为无服务器设计：开发人员将 JavaScript 代码上传到我们的云中，当调用到达平台或执行 HTTP API 命令时，上传的代码会自动执行。呼叫可以从电话网络、SIP 设备或应用程序以及 Voximplant Web 或移动 SDK 到达平台。
PhoneLiveStreaming
phonelive.io
PhoneLiveStreaming 每次启动时都会呼叫老年人，并使用传统电话将他们连接到您的直播。