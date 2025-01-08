观众反应软件 - 最热门应用 - 法属波利尼西亚

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观众响应软件，也称为观众互动或观众参与软件，使演示者和活动组织者能够通过现场民意调查、调查、测验和问答环节与活动参与者积极互动。该软件在会议或演讲期间促进观众参与和互动方面发挥着至关重要的作用，使演示者能够轻松捕捉与会者的想法和意见。观众响应工具允许观众通过智能手机、平板电脑或笔记本电脑等个人设备提交问题、参与民意调查和测验，从而促进迷人的第二屏幕体验。此外，一些解决方案通过提供实时幻灯片共享和笔记功能等功能，进一步增强了第二屏幕体验。通过利用观众响应软件，演示者可以创建动态且引人入胜的会议，给观众留下持久的印象。
提交新应用
Quizizz
quizizz.com
使用 Quizizz 应用程序可以随时随地学习任何内容。您可以自学或亲自或远程参与小组测验、作业和演示。每月有超过 2000 万人在世界各地的学校、家庭和办公室使用 Quizizz。
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter 是观众参与平台。易于使用、互动、创新；演讲从未如此轻松、轻松！创建独特且充满活力的演示文稿，给观众留下深刻印象并吸引观众。 借助 Mentimeter，您可以更好地与学生、同事和客户建立联系。无论是讲座、研讨会还是会议，Mentimeter 的设计都适合各种类型的演示。 Zoom 和 Teams 集成让您能够更轻松地在远程和混合世界中脱颖而出。 1.构建演示文稿：易于使用的在线编辑器使演示文稿构建过程变得快速而简单。创建一个完整的幻灯片，其中包含问题、民意调查、测验、内容幻灯片、文字云等。 2. 与观众联系：观众使用智能手机连接到演示文稿，他们可以在其中提交回复。无论会议是在线还是面对面进行，实时视觉效果都将有助于激发聊天、讨论和辩论。 3. 从经验中学习：演示结束后，下载结果并使用您所学到的知识来改进未来的会议、课程或会议。
Slido
sli.do
Slido 是适用于现场和虚拟会议和活动的终极问答和投票平台。它提供互动问答、实时民意调查和有关受众的见解。
AhaSlides
ahaslides.com
吸引观众所需的一切都在这里。而且它非常容易使用。让您的参与者参与实时民意调查。众包来自观众的最佳问题和想法。通过一些问答比赛让你的班级兴奋起来。赢得观众的全部注意力，并在舞台上呈现摇滚明星般的表演。 AhaSlides 不需要信用卡即可注册。免费用户有无限的问题，可以完全访问所有幻灯片类型。
Poll Everywhere
polleverywhere.com
Poll Everywhere 是一家私营公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。 该公司成立于 2007 年 4 月，是一家提供课堂响应和观众响应系统在线服务的公司。 Poll Everywhere 的产品允许 100 多个国家的观众和教室使用移动电话，从而“策划淘汰”专有硬件响应设备（也称为答题器）。 2008 年，该公司从 Y Combinator 筹集了 20,000 美元的风险投资。
QuestionPro
questionpro.com
QuestionPro 提供全栈在线调查软件，帮助您收集数据并使用同一工具执行定量和定性分析。其易于使用的软件包括用于创建、分发和分析在线调查、民意调查、测试和测验的产品。 QuestionPro 包括 350 多个免费调查模板和 40 多种问题类型、15 多种逻辑类型以及广泛的调查报告。它提供了通过电子邮件、集成弹出窗口、短信、二维码和社交媒体渠道接触受访者的工具。其离线移动应用程序让您即使在互联网连接有限或没有互联网连接的区域也可以收集参与者的数据。您可以使用自定义主题、徽标、颜色等来标记您的调查。 其现成的自定义主题使您能够使用徽标、颜色、字体等创建品牌调查。实时报告仪表板提供了调查绩效的快速概览，以及进一步深入分析的功能。它提供 40 多种定量和定性数据报告，可以导出为 PDF、Word、SPSS 和 Excel 等标准格式。 QuestionPro 调查符合 GDPR、ISO 27001、HIPAA 等数据隐私和安全法规。它支持与 20 多个第三方应用程序集成，包括 CRM、营销自动化和生产力工具。最重要的是，其客户支持团队每天 24 小时提供服务，以保证您的项目取得成功！ 它在 100 个国家/地区拥有超过 1000 万用户，20 多年来一直为财富 100 强公司、学术机构、小型企业和个人研究人员提供调查软件。 立即尝试 Essentials 帐户。它终身免费，不需要信用卡，并具有 80 多项功能——调查软件行业中最高的功能！
Sendsteps
sendsteps.com
Sendsteps 是第一个负责内容、设计和交互性的人工智能演示文稿创建工具。该平台允许用户创建交互式演示文稿，速度比手动创建速度快 10 倍。 该平台由先进的机器学习模型提供支持，可生成独特的内容并且不会重复。它包括吸引观众的互动问题，并提供多种语言的选项。 它还通过了 GDPR 和 ISO 27001 认证，确保为数据提供最佳保护。它还具有一系列功能，包括 PowerPoint 插件、Microsoft Teams 应用程序、品牌选项、专业活动服务等。 用户可以通过描述他们的主题、输入演示和观众详细信息来开始，人工智能将生成交互、设计和内容。 它还提供鼓舞人心的视觉效果和图形，帮助创建令人惊叹的演示文稿。
myQuiz
myquiz.org
创建在线测验和交互式演示来吸引观众。适用于任何具有互联网连接的设备。最多 100 000 名参与者
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm 是一个体验式活动营销软件平台，提供定制在线邀请、宾客注册、移动签到和数字激活服务。我们领先的软件还使营销人员能够将关键事件数据纳入其组织的其他销售和营销指标中，从而可以衡量事件有效性、加速流程并证明投资回报率。
Vevox
vevox.com
Vevox 是一个针对员工参与度的实时投票和匿名问答平台。 Vevox 在 Trustpilot、G2 和 Capterra 中被我们的用户评为第一名，它为参与者（无论身在何处）提供平等发言权的机会，使虚拟会议和混合会议不容错过。参与者可以使用 Vevox 应用程序自由互动，通过智能手机或笔记本电脑回答民意调查或参与问答。为您的员工提供发言权并听取他们的反馈从未如此简单。 是什么让它这么好？ Vevox 是目前最直观的员工敬业度技术，具有用户友好的功能，这些功能已与像您这样的客户合作进行了微调。 Vevox 用户表示，他们的混合通讯会议已经发生了转变。入门快速简单，该平台可以作为独立工具独立运行，也可以与您现有的会议技术（包括 Microsoft Teams、Zoom、PowerPoint 和其他技术）无缝集成，为成功举办和参与混合会议提供一站式解决方案。让您的会议更具互动性、民主性，而且更有趣！
Goosechase
goosechase.com
对于 Goosechase，经验就是一切！ Goosechase 最初受到寻宝游戏的启发，是一个互动体验平台 (IXP)，使领导者、组织和学校能够参与、激活和教育他们的社区。 Goosechase 是在线创建的，但在现实世界中玩，通过旨在支持组织的引人入胜的互动挑战，让社区变得栩栩如生。直观的平台可以轻松地对任何社区产生可重复的、有趣的和积极的影响。自 2011 年在加拿大孵化以来，Goosechase 已为全球数十万个团队建设、培训、筹款、教育、旅游和娱乐体验提供了支持。
Echo360
echo360.com
学习，启发。通过最全面的视频录制和流媒体、视频内容管理、观众参与、内容创建和评估解决方案，吸引任何地方的每个学习者。 立即获取灵感 不同的挑战，相同的目标。无论您从事教育、商业还是政府工作，不断变化的学习环境使您的学习者比以往任何时候都更具挑战性 - 并且...
Feedbeo
feedbeo.com
Feedbeo 是一种与受众互动的工具。它简化了问答会议、现场民意调查和会议，包括全体会议和市政厅聚会。其实时问答、投票、评分和词云等功能非常直观，可提高参与度。该工具还包括人工智能助手，使民意调查创建和想法生成变得毫不费力。特别是对于工作会议，Feedbeo 确保每个人都可以参与并做出贡献。这种包容性方法对于收集有价值的见解和做出更好的决策至关重要。使用 Feedbeo 轻松创建在线投票，使演示者能够专注于他们的内容，而不是浏览复杂的软件。其用户友好的设计不需要事先培训，可以立即、轻松地使用。管理民意调查的视图和向观众展示民意调查的视图就像一个神奇的链接。这解决了将在线投票集成到其他演示软件中的长期问题，从而消除了集成的需要。
QuizModeOn
quizmodeon.com
Quizmodeon 是一个网络平台，让您能够进行现场多人比赛。 - 无需下载应用程序，所有移动和桌面设备都可以轻松访问。 - 定制品牌功能可强调并使您的品牌看起来很特别。 - 测验的游戏化场景为参与者带来难忘的体验 - 为人力资源招聘、培训、营销策略等提供有趣的解决方案。
StreamAlive
streamalive.com
通过交互式工具和实时指标提高现场观众的参与度。适用于面对面会议、混合会议、Zoom、MS Teams、YouTube Live 等。 StreamAlive 帮助演示者在各种形式的现场会议中吸引观众。 StreamAlive SaaS 产品是一个基于人工智能的对话演示平台。它有助于显着提高演示和其他现场会议（无论是在线还是面对面）中的观众参与度和成果。使用 StreamAlive 让您的直播、团队会议和网络研讨会栩栩如生。您的观众参与聊天！ StreamAlive 将聊天转化为实时可视化——文字云、民意调查、世界地图、想法、链接、问答等。我们将帮助您跟踪、增加和转化参与度，让您的受众从无聊变为惊喜。
MeetMoji
meetmoji.com
MeetMoji 将观众参与和会议制作结合到一个应用程序中。让您能够展示任何内容并吸引每个人，而无需所有尴尬的过渡或摸索。 MeetMoji 适用于任何支持屏幕共享、面对面或同时支持两者的在线会议平台。
Zuddl
zuddl.com
Zuddl 是一个统一的活动和网络研讨会平台，可帮助 B2B 活动营销人员简化其活动技术堆栈。使用 Zuddl 从一个平台管理您的活动计划，而不是使用 8-10 个不同的工具和平台来端到端地运行一项活动。 Zuddl 统一活动和网络研讨会平台可帮助 B2B 营销人员： - 通过统一多点解决方案提高运营效率 - 从一个平台端到端管理活动： - 构建令人惊叹的登陆页面 - 动态注册和票务 - 举办活动和网络研讨会 - 内置视频制作和编辑 - 视频点播基础设施 - 与 Salesforce、Hubspot、Marketo、Eloqua 和其他常用 CRM 的本机集成 - 通过在整个活动和多个活动中及时提供有关与会者和热门潜在客户的见解，改善销售和营销协作。 - 通过统一活动技术堆栈来降低总拥有成本，因为 Zuddl 支持跨多种用例的多种格式，例如虚拟、现场、混合和网络研讨会： - 用户会议 - 现场营销活动 - 客户营销活动 - 咨询委员会 - 网络研讨会- 需求生成活动 Zuddl 受到 Zylo、Stack Commerce、Rocketlane、ServiceNow、Storyblok、Mindtickle、Partnership Leaders、United Nations、NAMIC、HBA、NASSCOM、Google、Microsoft、Kellogg's 等 B2B SaaS 公司的信任，帮助他们统一活动堆
Youengage
youengage.me
创造可转化的互动体验。无代码。构建适合移动设备的测验、调查、智能表格、计算器、实时问答、交互式虚拟活动等等。结合收集反馈和用户参与度的同步和异步方法。
MeetingPulse
meetingpulse.net
MeetingPulse 是市场领导者，为民意调查、问答、调查、抽奖和其他受众参与工具提供强大、灵活的互动平台。
Worksup
worksup.com
20 多年来，我们一直致力于组织会议和商务活动。有一次，面对不同的活动行业挑战，我们决定创建一个既易于与会者使用又易于组织者快速设置的活动平台。现在，我们的专业知识涵盖了活动管理的各个方面，为合作伙伴提供简单的活动直播、问答、参与任务、展览机会以及参与者的商业社交活动。感谢我们从客户那里得到的反馈以及创始人的实施经验，Worksup 正在不断发展。在每次活动策划过程中，Worksup 都是组织者的支持朋友，我们的顾问会建议最佳解决方案来支持您的个人目标。
Crowdpurr
crowdpurr.com
通过琐事、排行榜等为您的活动增添乐趣……免费！ Crowdpurr 可帮助您为现场、虚拟和混合活动创建有趣的交互式移动体验。
Monterosa
monterosa.co
一个平台，粉丝持续参与 欢迎来到互动云。快速将数字产品游戏化的屡获殊荣的方式。
Audiencly
audiencly.io
Audiencly 是一款交互式演示软件，可帮助您在在线或现场商务会议、大会、研讨会等期间与观众互动。
ElectionBuddy
electionbuddy.com
ElectionBuddy 是一个基于云的现代化投票和会议平台，使协会、工会、非营利组织、宗教团体、房主协会、大学和 K-12 学校能够简化投票。它为组织提供了最安全、有效和灵活的方式，以完全自信和透明的方式进行虚拟投票和选举。 ElectionBuddy 已为 1900 万选民进行了超过 132,000 次选举。
VoxVote
voxvote.com
免费的观众反馈系统，可与观众进行现场投票。 使用任何智能手机浏览器通过互联网投票。
eBallot
eballot.com
eBallot 是一家在线投票软件和服务提供商，可让您轻松进行公平、安全、有效的投票和选举。选择我们简单的自我管理平台或全方位服务的投票管理。我们的现代投票功能简化了您的决策过程。
ThoughtExchange
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