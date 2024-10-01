观众反应软件 - 最热门应用 - 丹麦

Vevox

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Vevox 是一个针对员工参与度的实时投票和匿名问答平台。 Vevox 在 Trustpilot、G2 和 Capterra 中被我们的用户评为第一名，它为参与者（无论身在何处）提供平等发言权的机会，使虚拟会议和混合会议不容错过。参与者可以使用 Vevox 应用程序自由互动，通过智能手机或笔记本电脑回答民意调查或参与问答。为您的员工提供发言权并听取他们的反馈从未如此简单。 是什么让它这么好？ Vevox 是目前最直观的员工敬业度技术，具有用户友好的功能，这些功能已与像您这样的客户合作进行了微调。 Vevox 用户表示，他们的混合通讯会议已经发生了转变。入门快速简单，该平台可以作为独立工具独...