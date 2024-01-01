观众反应软件 - 最热门应用 - 美属萨摩亚

Feedbeo

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Feedbeo 是一种与受众互动的工具。它简化了问答会议、现场民意调查和会议，包括全体会议和市政厅聚会。其实时问答、投票、评分和词云等功能非常直观，可提高参与度。该工具还包括人工智能助手，使民意调查创建和想法生成变得毫不费力。特别是对于工作会议，Feedbeo 确保每个人都可以参与并做出贡献。这种包容性方法对于收集有价值的见解和做出更好的决策至关重要。使用 Feedbeo 轻松创建在线投票，使演示者能够专注于他们的内容，而不是浏览复杂的软件。其用户友好的设计不需要事先培训，可以立即、轻松地使用。管理民意调查的视图和向观众展示民意调查的视图就像一个神奇的链接。这解决了将在线投票集成到其他演示软件...