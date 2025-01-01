受众情报平台 - 最热门应用

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
受众情报平台收集和评估公开的在线数据，使企业能够深入了解目标受众。营销人员利用从这些平台获取的数据来制定客户群、识别影响者、进行市场研究并指导决策过程。该软件能够提供即时、持续的受众洞察和分析，有助于企业在品牌营销、内容策略、广告和产品开发等领域做出快速、明智的决策。
提交新应用
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch Consumer Intelligence是一个数字消费智能平台，帮助企业分析社交媒体数据，了解受众情感和品牌在线表现。
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.ai 是一款基于大数据的软件，利用人工智能帮助用户简化流程、分析数据并自动化工作，以提升决策效率和生产力。
People Pattern
peoplepattern.com
People Pattern 是一个利用数据科学分析用户行为的应用，提供观众洞察和行为模式，帮助公司优化市场策略。
Audiense
audiense.com
Audiense是一个帮助企业理解受众、优化营销和社交媒体策略的平台，提供受众分析和内容建议。
Khoros
khoros.com
Khoros是一个社交媒体管理平台，提供工具以简化社交营销、品牌保护、数据分析和风险管理。
Quantcast
quantcast.com
Quantcast应用通过分析实时客户行为，帮助企业理解受众，优化内容和营销策略，以提升在线表现和受众参与度。
GWI
gwi.com
GWI应用程序提供全球消费者数据，帮助企业即时了解受众，优化市场策略和产品开发。
Resonate
resonate.com
共鸣应用是一个由AI驱动的消费者数据分析平台，提供实时市场研究和消费者洞察，帮助企业了解客户并优化营销策略。
StatSocial
statsocial.com
StatSocial 是一个提供社交媒体受众洞察的平台，帮助用户分析受众特征、行为和趋势，优化营销策略。
Brandwatch Influence
brandwatch.com
Brandwatch影响力是一个综合的影响者营销平台，支持影响者发现、关系管理和活动管理，适用于多个社交媒体平台。
Lifesight
lifesight.io
Lifesight是一个营销情报平台，通过数据整合和AI分析帮助企业优化营销决策和提升绩效。
Choozle
choozle.com
Choozle是一款数字广告软件平台，可以利用消费者数据推动程序化广告活动，提供统一报告和数据管理功能。
Zoomph
zoomph.com
Zoomph 是一个全面的平台，用于衡量赞助的价值和理解观众，提供观众智能和赞助评估的服务。