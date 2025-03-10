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受众情报平台 - 最热门应用

受众情报平台收集和评估公开的在线数据，使企业能够深入了解目标受众。营销人员利用从这些平台获取的数据来制定客户群、识别影响者、进行市场研究并指导决策过程。该软件能够提供即时、持续的受众洞察和分析，有助于企业在品牌营销、内容策略、广告和产品开发等领域做出快速、明智的决策。

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Brandwatch Consumer Intelligence

Brandwatch Consumer Intelligence

brandwatch.com

Brandwatch Consumer Intelligence是一个数字消费智能平台，帮助企业分析社交媒体数据，了解受众情感和品牌在线表现。

Wrench.ai

Wrench.ai

wrench.ai

Wrench.ai 是一款基于大数据的软件，利用人工智能帮助用户简化流程、分析数据并自动化工作，以提升决策效率和生产力。

People Pattern

People Pattern

peoplepattern.com

People Pattern 是一个利用数据科学分析用户行为的应用，提供观众洞察和行为模式，帮助公司优化市场策略。

Audiense

Audiense

audiense.com

Audiense是一个帮助企业理解受众、优化营销和社交媒体策略的平台，提供受众分析和内容建议。

Khoros

Khoros

khoros.com

Khoros是一个社交媒体管理平台，提供工具以简化社交营销、品牌保护、数据分析和风险管理。

Quantcast

Quantcast

quantcast.com

Quantcast应用通过分析实时客户行为，帮助企业理解受众，优化内容和营销策略，以提升在线表现和受众参与度。

GWI

GWI

gwi.com

GWI应用程序提供全球消费者数据，帮助企业即时了解受众，优化市场策略和产品开发。

Resonate

Resonate

resonate.com

共鸣应用是一个由AI驱动的消费者数据分析平台，提供实时市场研究和消费者洞察，帮助企业了解客户并优化营销策略。

StatSocial

StatSocial

statsocial.com

StatSocial 是一个提供社交媒体受众洞察的平台，帮助用户分析受众特征、行为和趋势，优化营销策略。

Brandwatch Influence

Brandwatch Influence

brandwatch.com

Brandwatch影响力是一个综合的影响者营销平台，支持影响者发现、关系管理和活动管理，适用于多个社交媒体平台。

Lifesight

Lifesight

lifesight.io

Lifesight是一个营销情报平台，通过数据整合和AI分析帮助企业优化营销决策和提升绩效。

Choozle

Choozle

choozle.com

Choozle – Digital Advertising Made Easy® – 提供了一个数字广告软件平台，该平台利用详细的消费者数据来支持跨显示、联网电视、视频、移动和其他媒体的程序化广告活动，所有这些都通过一个直观的界面进行。

Zoomph

Zoomph

zoomph.com

Zoomph 作为受众情报和赞助评估的端到端平台，可帮助您衡量赞助价值并了解您的受众。

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