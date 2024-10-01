受众情报平台 - 最热门应用 - 德国

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受众情报平台收集和评估公开的在线数据，使企业能够深入了解目标受众。营销人员利用从这些平台获取的数据来制定客户群、识别影响者、进行市场研究并指导决策过程。该软件能够提供即时、持续的受众洞察和分析，有助于企业在品牌营销、内容策略、广告和产品开发等领域做出快速、明智的决策。
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Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch 是一家数字消费者情报公司，总部位于英国布莱顿。 Brandwatch 销售六种不同的产品：Consumer Research、Audiences、Vizia、Qriously、Reviews 和 BuzzSumo。 Brandwatch Consumer Research 是一种“自助应用程序”或软件即服务，它对社交媒体数据进行存档，以便为公司提供信息和跟踪特定细分市场以分析其品牌在线形象的方法。该工具的覆盖范围包括博客、新闻网站、论坛、视频、评论、图像和社交网络，包括 Twitter、Facebook、Instagram 和 Reddit。用户可以使用文本和图像搜索来搜...
Audiense
audiense.com
了解受众并获得更好的营销结果、社交媒体结果、影响者结果、媒体策略、增长策略或广告支出回报所需的一切。 将消费者细分和文化洞察置于战略的中心，让您的团队能够以前所未有的方式了解受众。 了解什么能激励您的受众、感动他们并影响他们。
Brandwatch Influence
brandwatch.com
在一个地方管理所有影响者营销。 发现影响者、处理关系并管理营销活动，所有这些都在一个端到端解决方案中进行。
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.AI 构建基于大数据的软件和工具，使领导者能够做出更好的决策并自动化计划和活动，以最大限度地利用资源以获得最佳回报。
People Pattern
peoplepattern.com
人员模式通过使用数据科学将公众表达转化为可操作的角色集，为公司提供受众洞察。 传统的市场研究非常耗时、规模不可靠并且容易产生偏见。 People Pattern 使用复杂的数据科学技术从社交媒体用户生成的公正意见和数据的海洋中提取可操作的营销见解。 我们将此称为受众情报。
Khoros
khoros.com
Khoros Marketing 使客户能够简化复杂的社交营销操作，以建立和保护他们的品牌。 Khoros Marketing 为客户提供： * 社交营销：在易于配置且适应性强的平台中协调、管理、参与和衡量综合社交活动。 * 情报：基于跨公共社交渠道的实时、无限制搜索，通过强大且易于访问的见解，保持市场、竞争对手和受众的领先地位。 * Vault：通过访问和凭证管理在您的社交足迹中保护您的品牌。 * 体验：通过社交 UGC 的力量激发受众参与您的数字资产。 * 主要优势包括： 扩展您的互动：将您的所有团队、渠道和内容整合到一个平台中，以管理集成的社交活动。 * 保护您的品牌：对帐户访问、内容...
Quantcast
quantcast.com
Quantcast Advertise 由我们独特的实时客户浏览行为的海量数据集提供支持。我们了解您客户的下一步行动，并可以首先帮助您到达那里，以令人难以置信的效率为最相关的客户提供服务。我们还可以帮助您针对任何目标受众以卓越的准确性和规模来放大您的品牌故事。
Resonate
resonate.com
Resonate Ignite 平台是唯一一个人工智能驱动的消费者数据和分析平台，可无缝加速洞察行动。登录即可立即访问有关当今消费者的超相关、新鲜的消费者市场研究。 Ignite 为 2.3 亿个人消费者提供超过 14,000 个实时、专有、价值驱动的见解。加入您的第一方数据以加深您对客户的了解。快速创建和分析高度相关、有针对性的微细分，以增强您的细分策略。 Ignite 直接连接到您的营销生态系统，使您能够根据不断变化的市场状况采取行动。
StatSocial
statsocial.com
StatSocial 是业界唯一的跨平台社交受众洞察提供商，为全球机构和财富 500 强品牌提供明智的、数据驱动的营销决策。 StatSocial 的 Silhouette™ 平台提供丰富的全渠道社交受众数据，使营销人员能够通过多种方式对任何受众采取行动： > 了解任何受众的独特兴趣、兴趣和偏好 > 对任何消费者、竞争对手、品牌或社交受众进行研究> 识别社交和影响者活动中有机暴露的受众 > 在全平台上部署品牌衡量研究 > 识别与您的受众互动的影响者并验证现有合作伙伴关系 > 丰富任何第一方或第三方数据集 > 创建用于监控的社交面板，或上传社交信息受众进行进一步分析 > 发现高度个性化、程序化营...
GWI
gwi.com
由 GWI 提供支持的按需消费者研究。触手可及的全球消费者数据可立即了解您的受众。
Lifesight
lifesight.io
让每一分营销费用都发挥作用 - 利用您自己的数据和人工智能支持的测量来做出最佳的营销决策。不需要数据分析师或科学家。 Lifesight 的平台使现代营销人员能够通过掌握客户数据、减少 ID 丢失、支持个性化自有渠道体验以及实现隐私安全测量来取得更大成果。
Choozle
choozle.com
Choozle – Digital Advertising Made Easy® – 提供了一个数字广告软件平台，该平台利用详细的消费者数据来支持跨显示、联网电视、视频、移动和其他媒体的程序化广告活动，所有这些都通过一个直观的界面进行。
Zoomph
zoomph.com
Zoomph 作为受众情报和赞助评估的端到端平台，可帮助您衡量赞助价值并了解您的受众。