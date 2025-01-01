Web 应用的应用商店

找到合适的软件和服务。

WebCatalog Desktop

使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用程序——这是您管理应用和账户的一体化工具。在多个账户之间轻松切换，按工作流程整理应用，并访问为 Mac 和 Windows 精选的桌面应用目录。

下载 WebCatalog Desktop
了解更多信息
所有
图书
商业
教育
娱乐
金融
食品与饮料
游戏
图形与设计
健康与健身
生活方式
医学
音乐与音频
新闻
摄影与录像
工作效率
参考资料
购物
社交网络
软件开发
体育
旅游
实用程序
天气
拍卖软件
目录
最热门
最近添加

拍卖软件 - 最热门应用

拍卖软件为拍卖师和活动组织者提供了一个数字平台，可以有效地规划、管理和执行拍卖。这些工具允许用户通常通过网络界面创建库存列表，并简化投标和付款收集流程。 大多数现代拍卖解决方案都支持移动或无纸化投标，而有些解决方案仍然提供在必要时创建实物投标表的选项​​。当出价高于或获胜时，与会者会收到实时通知，并附有付款和物品领取的说明。用户还可以生成报告来跟踪利润、剩余库存、销售、捐赠和其他关键指标。此外，一些软件还包括增强的活动管理功能，如票务、宾客签到和基本营销工具。

提交新应用


Givebutter

Givebutter

givebutter.com

Givebutter 是一个为非营利组织提供筹款和票务解决方案的平台，支持多种筹款活动和捐赠管理，功能全面且免费。

Greater Giving

Greater Giving

greatergiving.com

Greater Giving 是一个支持慈善组织的在线筹款平台，提供捐赠管理、活动管理和捐助者沟通工具。

Trellis

Trellis

trellis.org

Trellis是一款为慈善机构提供筹款软件的应用，支持活动、拍卖和抽奖，帮助组织提高筹款效率。

Accelevents

Accelevents

accelevents.com

Accelevents是一个活动管理平台，支持虚拟、混合和面对面的活动，提供注册、票务、直播及参与工具等功能。

OneCause

OneCause

onecause.com

OneCause是一款综合筹款软件，支持非营利组织在线和现场筹款，简化活动管理和捐赠流程，提升捐赠者参与度。

Bidddy

Bidddy

bidddy.com

Bidddy 是一个在 Instagram 上进行拍卖的应用，可以节省时间，提升互动，并结合营销与销售。

Ggiv

Ggiv

qgiv.com

GGIV是一个全面的筹款平台，为非营利组织提供定制化捐款表格、活动注册、同行筹款等工具，帮助简化筹款管理和捐赠者互动。

Handbid

Handbid

handbid.com

Handbid是一款移动筹款平台，支持在线拍卖、实时竞标和捐款，简化活动管理和支付处理。

Auctria

Auctria

auctria.com

Auctria是一个易用的筹款应用，支持活动、拍卖和捐赠管理，帮助组织简化筹款过程并跟踪财务情况。

Giveffect

Giveffect

giveffect.com

Giveffect是一个专为非营利组织设计的软件平台，提供筹款、活动管理、志愿者和捐助者管理等功能。

Snoofa

Snoofa

snoofa.com

Snoofa是一款基于云的拍卖管理系统，帮助各类企业管理拍卖过程，包括评估、库存管理、客户沟通、在线竞标、发票和支付等。

Givergy

Givergy

givergy.com

Givergy是一款筹款应用，提供面对面和在线筹款解决方案，帮助非营利组织提高资金筹集效率。

RallyUp

RallyUp

rallyup.com

RallyUp 是一个免费的互动筹款平台，帮助各类组织轻松创建专业筹款活动，包括活动、抽奖、拍卖等。

Event.Gives

Event.Gives

event.gives

Event.Gives 是一个活动管理平台，帮助组织者销售门票、管理与会者和捐款，提升参与体验。

Bid Beacon

Bid Beacon

bidbeacon.com

Bid Beacon是一款整合的移动拍卖应用，帮助提高收入，增强筹款活动，提升无声拍卖的水准。

BetterWorld

BetterWorld

betterworld.org

BetterWorld是一个基于云的筹款平台，帮助非营利组织更轻松地进行在线拍卖、捐款、众筹和活动管理。

SchoolAuction.net

SchoolAuction.net

schoolauction.net

SchoolAuction.net是一个平台，帮助学校和教育机构组织和管理筹款活动，包括拍卖，支持面对面和在线投标。

产品

探索

支持

公司

法律信息

© 2025 WebCatalog, Inc.