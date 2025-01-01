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拍卖软件为拍卖师和活动组织者提供了一个数字平台，可以有效地规划、管理和执行拍卖。这些工具允许用户通常通过网络界面创建库存列表，并简化投标和付款收集流程。 大多数现代拍卖解决方案都支持移动或无纸化投标，而有些解决方案仍然提供在必要时创建实物投标表的选项。当出价高于或获胜时，与会者会收到实时通知，并附有付款和物品领取的说明。用户还可以生成报告来跟踪利润、剩余库存、销售、捐赠和其他关键指标。此外，一些软件还包括增强的活动管理功能，如票务、宾客签到和基本营销工具。
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Givebutter
givebutter.com
Givebutter 是一个为非营利组织提供筹款和票务解决方案的平台，支持多种筹款活动和捐赠管理，功能全面且免费。
Trellis
trellis.org
Trellis是一款为慈善机构提供筹款软件的应用，支持活动、拍卖和抽奖，帮助组织提高筹款效率。
Accelevents
accelevents.com
Accelevents是一个活动管理平台，支持虚拟、混合和面对面的活动，提供注册、票务、直播及参与工具等功能。
OneCause
onecause.com
OneCause是一款综合筹款软件，支持非营利组织在线和现场筹款，简化活动管理和捐赠流程，提升捐赠者参与度。
Bidddy
bidddy.com
Bidddy 是一个在 Instagram 上进行拍卖的应用，可以节省时间，提升互动，并结合营销与销售。
Ggiv
qgiv.com
GGIV是一个全面的筹款平台，为非营利组织提供定制化捐款表格、活动注册、同行筹款等工具，帮助简化筹款管理和捐赠者互动。
Handbid
handbid.com
Handbid是一款移动筹款平台，支持在线拍卖、实时竞标和捐款，简化活动管理和支付处理。
Auctria
auctria.com
Auctria是一个易用的筹款应用，支持活动、拍卖和捐赠管理，帮助组织简化筹款过程并跟踪财务情况。
Greater Giving
greatergiving.com
Greater Giving 是一个支持慈善组织的在线筹款平台，提供捐赠管理、活动管理和捐助者沟通工具。
Snoofa
snoofa.com
Snoofa是一款基于云的拍卖管理系统，帮助各类企业管理拍卖过程，包括评估、库存管理、客户沟通、在线竞标、发票和支付等。
Giveffect
giveffect.com
Giveffect是一个专为非营利组织设计的软件平台，提供筹款、活动管理、志愿者和捐助者管理等功能。
Givergy
givergy.com
Givergy是一款筹款应用，提供面对面和在线筹款解决方案，帮助非营利组织提高资金筹集效率。
RallyUp
rallyup.com
RallyUp 是一个免费的互动筹款平台，帮助各类组织轻松创建专业筹款活动，包括活动、抽奖、拍卖等。
Event.Gives
event.gives
Event.Gives 是一个活动管理平台，帮助组织者销售门票、管理与会者和捐款，提升参与体验。
Bid Beacon
bidbeacon.com
Bid Beacon是一款整合的移动拍卖应用，帮助提高收入，增强筹款活动，提升无声拍卖的水准。
BetterWorld
betterworld.org
BetterWorld是一个基于云的筹款平台，帮助非营利组织更轻松地进行在线拍卖、捐款、众筹和活动管理。
SchoolAuction.net
schoolauction.net
SchoolAuction.net是一个平台，帮助学校和教育机构组织和管理筹款活动，包括拍卖，支持面对面和在线投标。
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