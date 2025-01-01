归因软件 - 最热门应用

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公司利用营销归因软件来分析整个勘探和销售流程中的各种行为、事件或接触点如何影响其营销和销售工作的整体成功。由于成交通常是多种因素复杂相互作用的结果，这些因素以某种不可预测的顺序发生，因此确定成功的关键因素可能具有挑战性。营销归因软件在根据与公司互动期间对客户或潜在客户的影响为可能影响销售成功的每个因素分配价值方面发挥着至关重要的作用。作为一个中心枢纽，该软件整合了来自各种营销和软件工具的数据，与销售、营销或公共关系部门使用的解决方案无缝集成，例如 CRM、营销自动化、电子邮件营销、电子邮件跟踪、需求生成和销售分析工具。