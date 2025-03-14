归因软件 - 最热门应用

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公司利用营销归因软件来分析整个勘探和销售流程中的各种行为、事件或接触点如何影响其营销和销售工作的整体成功。由于成交通常是多种因素复杂相互作用的结果，这些因素以某种不可预测的顺序发生，因此确定成功的关键因素可能具有挑战性。营销归因软件在根据与公司互动期间对客户或潜在客户的影响为可能影响销售成功的每个因素分配价值方面发挥着至关重要的作用。作为一个中心枢纽，该软件整合了来自各种营销和软件工具的数据，与销售、营销或公共关系部门使用的解决方案无缝集成，例如 CRM、营销自动化、电子邮件营销、电子邮件跟踪、需求生成和销售分析工具。
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot是一个客户关系管理（CRM）平台，提供营销、销售和客户服务工具，旨在帮助企业简化流程并促进增长。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce是一个云基础的客户关系管理(CRM)平台，帮助企业管理销售、营销、客户服务和分析。支持电商和移动应用。
CallRail
callrail.com
CallRail是一个用户友好的呼叫跟踪和营销分析平台，帮助企业跟踪线索，优化客户互动，提高转化率。
Constant Contact
constantcontact.com
持续联系是一款在线营销工具，提供电子邮件、社交媒体和活动营销，帮助小型企业增长客户群。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign是一个营销自动化平台，通过电子邮件、社交媒体等与客户互动，提供个性化的营销体验和客户管理。
Impact
impact.com
Impact应用是一个全球领先的合作伙伴管理平台，帮助企业管理各种类型的合作关系，提升品牌与消费者之间的联系。
BL.INK
bl.ink
BL.INK是一个链接缩短和二维码生成工具，提供无限数据追踪，适合企业进行链接管理和营销分析。
Factors.AI
factors.ai
因素.AI帮助B2B SaaS营销人员整合各类数据，分析营销活动，提升投资回报率，优化决策过程。
AdRoll
adroll.com
AdRoll是一个广告营销软件，提供观众定位、跨渠道互动、测量和归因功能，帮助企业优化广告策略和增加客户忠诚度。
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale 是一个多合一电子商务操作系统，集中分析数据，提供实时性能跟踪和可定制的仪表板，帮助企业优化营销策略。
Flowcode
flowcode.com
Flowcode是一款技术平台，通过提供可编辑的QR码和分析工具，帮助企业优化客户互动和营销效果。
Tomi.ai
tomi.ai
Tomi.ai 是一个注重隐私的网站访问者和潜在客户评分平台，预测访问者购买概率和未来收入，提供广告目标、流量质量和潜在客户评分。
PixelMe
pixelme.me
PixelMe是一款多触点客户归因平台，可统一营销数据、跟踪投资回报、监控客户旅程并优化预算。它支持定制品牌链接和重新定位功能。
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics是一个呼叫分析平台，帮助企业跟踪和分析来电，以优化营销活动和客户互动。
Solitics
solitics.com
Solitics是一个客户互动平台，帮助企业整合和管理客户数据，以实施个性化的营销策略并提升客户体验。
HoneyStack
hockeystack.com
HoneyStack是一个B2B分析和归因平台，汇集市场、产品、收入和销售数据，帮助用户了解买家旅程和管道驱动因素。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus 是一款平台，帮助企业通过第一方数据管理客户生命周期，实现账号获取、扩展和续约，提升投资回报率。
Attribution
attributionapp.com
归因是一种多点触摸归因工具，帮助企业跟踪广告支出、转化及渠道绩效，以优化投资回报和市场营销策略。
Demandbase
demandbase.com
Demandbase 是一款基于帐户的营销平台，帮助企业通过智能洞察优化销售与营销策略，以实现更高效的客户互动和收入目标。
Madgicx
madgicx.com
Madgicx是一款帮助Meta广告客户优化广告效果的工具，提供广告管理、创意生成和自动化等功能，旨在提高广告收益。
Ecomail.app
ecomail.app
Ecomail.App是一个电子邮件和多渠道营销平台，提供邮件、短信及社交媒体沟通工具，支持自动化和个性化内容创建。
CallSource
callsource.com
CallSource是一款呼叫跟踪和潜在客户管理应用，帮助企业优化营销策略和提高客户互动。
Fospha
fospha.com
Fospha是一个帮助企业准确衡量和分析多种营销渠道效果的优化平台，提供详细的归因见解和高级分析。
rampmetrics
rampmetrics.com
Rampmetrics 是一款全面的市场分析工具，提供关键绩效指标跟踪、市场归因和漏斗分析，无需编码或复杂设置。
TrafficGuard
trafficguard.ai
TrafficGuard是一款广告欺诈预防平台，实时过滤无效流量，保护广告支出，提高广告效果和投资回报率。
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
统治者分析是一款营销测量与归因平台，帮助企业分析客户旅程，准确归因收入，优化营销策略。
Cometly
cometly.com
Cometly是一款营销归因平台，帮助企业跟踪广告效果，优化广告决策，以准确数据支持营销策略。
LeadsRx
leadsrx.com
LeadsRx是一个SaaS平台，帮助品牌分析营销预算和活动效果，提供跨渠道的数据整合和客户旅程分析。
WhatConverts
whatconverts.com
WhatConverts是一个综合的潜在客户跟踪软件，支持呼叫、表单和聊天跟踪，帮助营销代理商和企业优化营销效果。
NestAds
nestscale.com
NestAds 是为 Shopify 商家开发的广告跟踪和营销归因工具，帮助分析广告数据，优化广告策略，提高投资回报率。
Lifesight
lifesight.io
Lifesight是一个营销情报平台，通过数据整合和AI分析帮助企业优化营销决策和提升绩效。
OptiMine
optimine.com
OptiMine Insight 是一个基于云的敏捷营销测量平台，能够测量所有渠道和广告（包括线下和线上）的跨渠道表现。
Openprise
openprisetech.com
Openprise是一个无需编码的数据自动化平台，通过数据集成和优化流程，提高销售和营销人员的效率，支持灵活的业务运营。
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow 是一款基于 AI 的营销平台，帮助 B2B 营销团队分析营销活动成效，预测预算结果并优化预算分配以提高业绩。
ChannelMix
channelmix.com
ChannelMix是一个营销数据管理平台，可以合并多个渠道的数据，提供实时分析，帮助企业提升营销ROI和做出数据驱动的决策。
Wizaly
wizaly.com
Wizaly应用通过数据分析优化营销渠道的投资回报率，提供可操作的洞察和策略，以推动业务发展。
Tracify
tracify.ai
Tracify是一款电商专用的软件，通过先进的跟踪技术，帮助用户跟踪和分析多渠道营销活动，确保完全符合GDPR规定。
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute利用人工智能技术实时提供广告表现数据，帮助媒体广播商展示广告活动的数字价值，提升广告主满意度。
CaliberMind
calibermind.com
CaliberMind是一个客户数据管理和分析平台，帮助企业整合和分析客户互动，以优化营销和销售策略。
Dreamdata
dreamdata.io
Dreamdata是一款B2B收入归因平台，通过整合客户旅程数据，提供可行分析，帮助企业优化营销策略和提高投资回报。
LiveRamp
liveramp.com
LiveRamp是一个数据协作平台，帮助企业整合客户数据，提供个性化体验，并支持跨平台数据共享与广告效果衡量。
TrackMaven
trackmaven.com
TrackMaven是一款营销分析平台，帮助营销人员整合各渠道的数据，以评估和提升营销效果，支持竞争分析和行业比较。
Clarivoy
clarivoy.com
Clarivoy是一款为商家提供多点触摸归因和数据分析的工具，帮助分析营销效果和优化策略，特别关注汽车行业。
Roivenue
roivenue.com
Roivenue是一款电子商务分析和优化应用，帮助市场营销人员通过数据整合和多触点旅程了解以推动收入增长和优化广告支出。
Measured
measured.com
Measured是一款测量和分析工具，帮助品牌通过评估媒体对业绩的贡献，提供持续的可行洞察，以提高营销效率。
Rockerbox
rockerbox.com
Rockerbox 是一个营销优化平台，提供多种归因分析工具，帮助企业评估营销渠道效果并改进广告系列。
Attribuly
attribuly.com
Attribuly 是一款专为 Shopify 设计的应用，提供准确的转化追踪与归因，帮助优化营销活动并提高投资回报率。
Invoca
invoca.com
Invoca是一个呼叫跟踪和分析平台，帮助企业通过数据洞察优化客户互动和业务运营，以推动收入增长。