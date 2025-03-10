归因软件 - 最热门应用

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公司利用营销归因软件来分析整个勘探和销售流程中的各种行为、事件或接触点如何影响其营销和销售工作的整体成功。由于成交通常是多种因素复杂相互作用的结果，这些因素以某种不可预测的顺序发生，因此确定成功的关键因素可能具有挑战性。营销归因软件在根据与公司互动期间对客户或潜在客户的影响为可能影响销售成功的每个因素分配价值方面发挥着至关重要的作用。作为一个中心枢纽，该软件整合了来自各种营销和软件工具的数据，与销售、营销或公共关系部门使用的解决方案无缝集成，例如 CRM、营销自动化、电子邮件营销、电子邮件跟踪、需求生成和销售分析工具。
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot是一个客户关系管理（CRM）平台，提供营销、销售和客户服务工具，旨在帮助企业简化流程并促进增长。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce是一个云基础的客户关系管理(CRM)平台，帮助企业管理销售、营销、客户服务和分析。支持电商和移动应用。
CallRail
callrail.com
CallRail是一个用户友好的呼叫跟踪和营销分析平台，帮助企业跟踪线索，优化客户互动，提高转化率。
Constant Contact
constantcontact.com
持续联系是一款在线营销工具，提供电子邮件、社交媒体和活动营销，帮助小型企业增长客户群。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign是一个营销自动化平台，通过电子邮件、社交媒体等与客户互动，提供个性化的营销体验和客户管理。
Impact
impact.com
Impact应用是一个全球领先的合作伙伴管理平台，帮助企业管理各种类型的合作关系，提升品牌与消费者之间的联系。
BL.INK
bl.ink
BL.INK是一个链接缩短和二维码生成工具，提供无限数据追踪，适合企业进行链接管理和营销分析。
Factors.AI
factors.ai
因素.AI帮助B2B SaaS营销人员整合各类数据，分析营销活动，提升投资回报率，优化决策过程。
AdRoll
adroll.com
AdRoll是一个广告营销软件，提供观众定位、跨渠道互动、测量和归因功能，帮助企业优化广告策略和增加客户忠诚度。
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale 是一个多合一电子商务操作系统，集中分析数据，提供实时性能跟踪和可定制的仪表板，帮助企业优化营销策略。
Flowcode
flowcode.com
Flowcode是一款技术平台，通过提供可编辑的QR码和分析工具，帮助企业优化客户互动和营销效果。
Tomi.ai
tomi.ai
Tomi.ai 是一个注重隐私的网站访问者和潜在客户评分平台，预测访问者购买概率和未来收入，提供广告目标、流量质量和潜在客户评分。
PixelMe
pixelme.me
PixelMe是一款多触点客户归因平台，可统一营销数据、跟踪投资回报、监控客户旅程并优化预算。它支持定制品牌链接和重新定位功能。
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics是一个呼叫分析平台，帮助企业跟踪和分析来电，以优化营销活动和客户互动。
Solitics
solitics.com
Solitics是一个客户互动平台，帮助企业整合和管理客户数据，以实施个性化的营销策略并提升客户体验。
HoneyStack
hockeystack.com
HoneyStack是一个B2B分析和归因平台，汇集市场、产品、收入和销售数据，帮助用户了解买家旅程和管道驱动因素。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus 是一款平台，帮助企业通过第一方数据管理客户生命周期，实现账号获取、扩展和续约，提升投资回报率。
Attribution
attributionapp.com
归因是一种多点触摸归因工具，帮助企业跟踪广告支出、转化及渠道绩效，以优化投资回报和市场营销策略。
Demandbase
demandbase.com
Demandbase 是一款基于帐户的营销平台，帮助企业通过智能洞察优化销售与营销策略，以实现更高效的客户互动和收入目标。
Madgicx
madgicx.com
Madgicx是一款帮助Meta广告客户优化广告效果的工具，提供广告管理、创意生成和自动化等功能，旨在提高广告收益。
Ecomail.app
ecomail.app
Ecomail.App是一个电子邮件和多渠道营销平台，提供邮件、短信及社交媒体沟通工具，支持自动化和个性化内容创建。
CallSource
callsource.com
CallSource是一款呼叫跟踪和潜在客户管理应用，帮助企业优化营销策略和提高客户互动。
Fospha
fospha.com
Fospha是一个帮助企业准确衡量和分析多种营销渠道效果的优化平台，提供详细的归因见解和高级分析。
rampmetrics
rampmetrics.com
Rampmetrics 是一款全面的市场分析工具，提供关键绩效指标跟踪、市场归因和漏斗分析，无需编码或复杂设置。
TrafficGuard
trafficguard.ai
TrafficGuard是一款广告欺诈预防平台，实时过滤无效流量，保护广告支出，提高广告效果和投资回报率。
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
统治者分析是一款营销测量与归因平台，帮助企业分析客户旅程，准确归因收入，优化营销策略。
Cometly
cometly.com
Cometly是一款营销归因平台，帮助企业跟踪广告效果，优化广告决策，以准确数据支持营销策略。
LeadsRx
leadsrx.com
LeadsRx是一个SaaS平台，帮助品牌分析营销预算和活动效果，提供跨渠道的数据整合和客户旅程分析。
WhatConverts
whatconverts.com
WhatConverts是一个综合的潜在客户跟踪软件，支持呼叫、表单和聊天跟踪，帮助营销代理商和企业优化营销效果。
NestAds
nestscale.com
NestAds 是为 Shopify 商家开发的广告跟踪和营销归因工具，帮助分析广告数据，优化广告策略，提高投资回报率。
Lifesight
lifesight.io
Lifesight是一个营销情报平台，通过数据整合和AI分析帮助企业优化营销决策和提升绩效。
OptiMine
optimine.com
OptiMine Insight 是基于云的敏捷营销衡量平台，可衡量所有渠道和广告（线下和线上）的跨渠道绩效。
Openprise
openprisetech.com
Openprise 正在推动 RevOps 革命。 Openprise 可实现关键 RevOps 流程的自动化，以打破孤岛并调整销售和营销专业人员及其技术，以实现爆炸性增长。 Openprise 是一个单一的无代码平台，可让您简化 RevTech 堆栈、更快地响应市场变化并扩大运营规模以实现您的收入目标。 UI Path、Freshworks、Zendesk、Zscaler 和 Okta 等行业领导者的 RevOps 团队依靠 Openprise 来推动高效、可预测的收入。欲了解更多信息，请访问 www.openprisetech.com。
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow 是一个人工智能驱动的收入营销平台，提供统一的归因、预测和规划解决方案，帮助 B2B 营销人员成为收入领导者。 InfiniGrow 的平台可帮助 B2B SaaS 营销团队发现任何营销活动对业务的影响，预测任何预算场景的结果，并通过优化绩效最佳渠道的预算分配来持续达到关键绩效指标 (KPI)。在当今敏捷的营销环境中，B2B 营销人员在试图使其营销更加可预测、可衡量和以收入为导向时面临着越来越多的挑战。 InfiniGrow 自动整合和分析您的实时营销、销售和财务数据，以揭示您的活动对业务的确切影响，并提供清晰的可见性和人工智能驱动的建议，以更好地分配您的预算，以便您能够不断实现 KPI。
ChannelMix
channelmix.com
凭借端到端平台和全面的分析产品套件，ChannelMix 为领先品牌和代理商提供了衡量和提高营销投资回报率的清晰途径。 ChannelMix 通过第一方分析跟踪和数据模型开创了面向未来的营销衡量方式，可提供更准确、可持续且对业务有影响力的见解。借助 ChannelMix，您将实现对营销支出、目标、投资回报率等的完全可见性和控制 - 无需学习如何查询或编码。 - ChannelMix 不需要 SQL 或编码知识 - 我们的团队为您管理和修复数据连接。客户发现使用 ChannelMix 准备数据进行分析的时间缩短了 90%。 - 所有数据都存储在由 ChannelMix 团队为您管理的专用数据仓库（Amazon Redshift、Google BigQuery）中。我们减轻您团队的数据管理负担。 - ChannelMix 与您选择的 BI 或可视化工具集成：Tableau、Google Data Studio、Power BI、Looker、Yellowfin 等。借助我们的快速启动仪表板，您可以在不到 3 天的时间内启动并运行报告解决方案。 - 该平台由 100% 美国团队支持。客户可以获得账户管理和数据支持以及当天的响应。
Wizaly
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基于我们对营销渠道绩效的 100% 数据驱动视图，优化营销组合的投资回报率。在 Wizaly.com 释放营销分析的力量：优化您的营销活动、最大化投资回报率并了解客户旅程。发现可行的见解和数据驱动的策略来推动您的业务向前发展。今天就开始您的营销成功之旅！
Tracify
tracify.ai
Tracify 是一款专门针对电子商务公司的软件，用于跟踪和归因您的所有营销活动（多渠道）。使用革命性的跟踪技术，无需建模或 Google Analytics 即可跟踪用户 - 100% 符合 GDPR。 Tracify 提供各种详细的仪表板，提供对每个渠道（Meta、TikTok、Google、Native、Mail、Influencer）性能的不同见解，并将所有这些渠道整体整合在一起并透明地呈现客户旅程。
Veritone
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Veritone Attribute 正在改变媒体广播中的营销归因，利用人工智能技术为所有广播格式的广告提供近乎实时的绩效指标，包括预定和未预定的广告（实时阅读、有机提及促销）。 Veritone Attribute 利用广播广告的数据，并将其与广告商的网站分析相关联。借助 Attribute，媒体广播公司可以展示其广播活动的数字价值，从而提高广告商满意度并扩大收入。快速洞察 — 近乎实时地收集和查看丰富、可靠的营销活动数据 灵活的设置 — 可针对每个客户、广告商和营销活动进行定制 高度可视化 — 仪表板提供简单、可共享的归因数据可视化 了解更多信息，请访问 https://www.veritone。 com/applications/attribute.com/应用程序/属性。
CaliberMind
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作为 B2B 战略领导者，您需要把握市场脉搏。但是，使用您的团队使用的所有工具，很难将各个点联系起来并确定您的信息是否在完美的时间与正确的受众产生了共鸣。 CaliberMind 平台可组织并理解您的数据，让您的见解更加清晰。当然，我们会进行归因、参与度评分、漏斗分析等。但我们给予营收领导者的真正礼物是能够抢在其他人之前发现问题和趋势。
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Dreamdata 的 B2B 收入归因平台连接来自整个上市技术堆栈的数据，为您的 B2B 客户旅程提供前所未有的洞察。从匿名的首次接触到封闭式获胜，Dreamdata 终结了猜测，并针对真正推动您收入的因素提供了可操作的分析。借助 Dreamdata，B2B 公司可以运行基于帐户的自定义归因建模、获取每个广告活动的 ROAS、衡量内容投资回报率、基准增长、预测收入并就下一步的扩展工作做出数据驱动的决策。
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LiveRamp 是世界上最具创新性公司的数据协作平台。作为消费者隐私、数据道德和基础身份方面的领导者，LiveRamp 为构建具有无与伦比的清晰度和背景的互联客户视图设定了新标准，同时保护品牌和消费者信任。 LiveRamp 提供了在数据存在的任何地方进行协作的灵活性，以支持各种数据协作用例 - 组织内部、品牌之间以及整个全球网络。数百家全球创新者 - 从标志性消费品牌和科技巨头到银行、零售商和医疗保健领导者 - 依靠 LiveRamp 通过加深客户参与度和忠诚度、激活新的合作伙伴关系以及最大化第一方的价值来建立持久的品牌和商业价值数据，同时保持在不断变化的合规性和隐私要求的最前沿。 LiveRamp 总部位于加利福尼亚州旧金山，在全球设有办事处。
TrackMaven
trackmaven.com
TrackMaven是一款营销分析平台，帮助营销人员整合各渠道的数据，以评估和提升营销效果，支持竞争分析和行业比较。
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