归因软件 - 最热门应用 - 圣马力诺

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LeadsRx 是一个 SaaS 平台，可帮助品牌和机构了解营销预算和营销活动的绩效。该系统的独特之处在于 LeadsRx 通用转化跟踪 Pixel™ 和内置身份图技术。这使得用户在几天而不是几个月内就可以上手，客户旅程地图将跨设备和浏览器的旅程拼接在一起，广告支出回报率 (ROAS) 报告涵盖最广泛的营销渠道，包括数字、广播、电视、播客、OTT ，等等。我们的使命是为勇敢的营销人员提供深化客户关系和激发营销绩效所需的洞察力、技术和信心。这使得品牌能够通过将客户置于一切行为的中心来发展业务。使用 LeadsRx 的团队可以减少浪费的广告支出，优化客户旅程，并做出基于数据的、经得起时间考验的决策。
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Tomi.ai 是一个保护隐私的网站访问者和入站销售线索评分平台，可预测每个网站访问者的购买概率和未来收入，并将这些预测转化为： - 广告受众和综合转化（智能出价优化信号），以最大化收入（而非潜在客户）并消除浪费的营销支出， - 即时洞察各种渠道、受众和广告创意产生的流量的实际质量， - 潜在客户和潜在客户评分，帮助销售团队创建更多渠道并达成更多交易。
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Measured 被 AdExchanger 评为排名第一的衡量/分析技术，并被 Digiday 授予最佳归因工具，Measured 通过衡量增量媒体对期望绩效结果的贡献来帮助品牌成长。通过不断学习的透明实验方法，Measured 为营销人员提供持续可行的见解，以提高效率并扩大媒体规模，实现最大增长。实验由 Measured 符合隐私要求的营销数据仓库提供支持。营销效率提升高达 30%。由增量测量提供支持。
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Madgicx：E-com 广告云提供全方位的解决方案，帮助 Meta 广告商优化其广告的所有领域 - 包括 Facebook 跟踪、自动化、定位、创意和广告管理。
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Solitics 是一个创新的客户参与平台，专门从事访客激活、客户参与和最先进的分析套件。该平台使 B2C 品牌能够自动化、个性化并全面管理其客户生命周期，实现最雄心勃勃的愿景并推动增长。凭借对快速实施（45 天内上线！）和持续创新的承诺，Solitics 合作伙伴和客户在转化、保留和生命周期价值方面见证了出色的成果。多个垂直领域的数百个全球品牌正在利用 Solitics 以创新和个性化的方式实时吸引客户。
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Veritone Attribute 正在改变媒体广播中的营销归因，利用人工智能技术为所有广播格式的广告提供近乎实时的绩效指标，包括预定和未预定的广告（实时阅读、有机提及促销）。 Veritone Attribute 利用广播广告的数据，并将其与广告商的网站分析相关联。借助 Attribute，媒体广播公司可以展示其广播活动的数字价值，从而提高广告商满意度并扩大收入。快速洞察 — 近乎实时地收集和查看丰富、可靠的营销活动数据 灵活的设置 — 可针对每个客户、广告商和营销活动进行定制 高度可视化 — 仪表板提供简单、可共享的归因数据可视化 了解更多信息，请访问 https://www.veritone。 com/applications/attribute.com/应用程序/属性。
Tracify
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Tracify 是一款专门针对电子商务公司的软件，用于跟踪和归因您的所有营销活动（多渠道）。使用革命性的跟踪技术，无需建模或 Google Analytics 即可跟踪用户 - 100% 符合 GDPR。 Tracify 提供各种详细的仪表板，提供对每个渠道（Meta、TikTok、Google、Native、Mail、Influencer）性能的不同见解，并将所有这些渠道整体整合在一起并透明地呈现客户旅程。
Dreamdata
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Dreamdata 的 B2B 收入归因平台连接来自整个上市技术堆栈的数据，为您的 B2B 客户旅程提供前所未有的洞察。从匿名的首次接触到封闭式获胜，Dreamdata 终结了猜测，并针对真正推动您收入的因素提供了可操作的分析。借助 Dreamdata，B2B 公司可以运行基于帐户的自定义归因建模、获取每个广告活动的 ROAS、衡量内容投资回报率、基准增长、预测收入并就下一步的扩展工作做出数据驱动的决策。
ChannelMix
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凭借端到端平台和全面的分析产品套件，ChannelMix 为领先品牌和代理商提供了衡量和提高营销投资回报率的清晰途径。 ChannelMix 通过第一方分析跟踪和数据模型开创了面向未来的营销衡量方式，可提供更准确、可持续且对业务有影响力的见解。借助 ChannelMix，您将实现对营销支出、目标、投资回报率等的完全可见性和控制 - 无需学习如何查询或编码。 - ChannelMix 不需要 SQL 或编码知识 - 我们的团队为您管理和修复数据连接。客户发现使用 ChannelMix 准备数据进行分析的时间缩短了 90%。 - 所有数据都存储在由 ChannelMix 团队为您管理的专用数据仓库（Amazon Redshift、Google BigQuery）中。我们减轻您团队的数据管理负担。 - ChannelMix 与您选择的 BI 或可视化工具集成：Tableau、Google Data Studio、Power BI、Looker、Yellowfin 等。借助我们的快速启动仪表板，您可以在不到 3 天的时间内启动并运行报告解决方案。 - 该平台由 100% 美国团队支持。客户可以获得账户管理和数据支持以及当天的响应。
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InfiniGrow 是一个人工智能驱动的收入营销平台，提供统一的归因、预测和规划解决方案，帮助 B2B 营销人员成为收入领导者。 InfiniGrow 的平台可帮助 B2B SaaS 营销团队发现任何营销活动对业务的影响，预测任何预算场景的结果，并通过优化绩效最佳渠道的预算分配来持续达到关键绩效指标 (KPI)。在当今敏捷的营销环境中，B2B 营销人员在试图使其营销更加可预测、可衡量和以收入为导向时面临着越来越多的挑战。 InfiniGrow 自动整合和分析您的实时营销、销售和财务数据，以揭示您的活动对业务的确切影响，并提供清晰的可见性和人工智能驱动的建议，以更好地分配您的预算，以便您能够不断实现 KPI。
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广告跟踪和营销归因。 专为 Shopify 商家打造。 NestAds 可让您分析广告活动中的准确数据并揭示客户旅程洞察。自信地做出数据驱动的决策，以最大限度地提高 ROAS 并推动业务增长。
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Openprise 正在推动 RevOps 革命。 Openprise 可实现关键 RevOps 流程的自动化，以打破孤岛并调整销售和营销专业人员及其技术，以实现爆炸性增长。 Openprise 是一个单一的无代码平台，可让您简化 RevTech 堆栈、更快地响应市场变化并扩大运营规模以实现您的收入目标。 UI Path、Freshworks、Zendesk、Zscaler 和 Okta 等行业领导者的 RevOps 团队依靠 Openprise 来推动高效、可预测的收入。欲了解更多信息，请访问 www.openprisetech.com。
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Cometly 是一个归因云平台，使企业能够为其广告活动获得更准确的归因，并根据准确的数据做出更明智的广告优化决策。
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Fospha 是行业领先的解决方案，推动电子商务盈利增长。糟糕的营销衡量是一个价值 5890 亿美元的问题，其中 60% 的收入被错误地归因于 GA 和渠道广告经理等不合适的平台。有了 Fospha，将宝贵的预算花在错误的广告上已经成为过去。 Fospha 使用一个超级准确的模型来衡量一切 - 整个营销漏斗中的点击次数和展示次数。使用 Fospha 的营销人员确切地知道哪些广告真正有效。使用 Fospha 的品牌可实现快速盈利增长。昨天的问题是生成不良数据，只需 15 分钟即可使用 Fospha 上线。
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Ruler Analytics 是一个营销衡量和归因平台，它将孤立的营销、销售、收入和客户数据连接起来： - 提供客户旅程的完整漏斗视图 - 在渠道、营销活动、内容和关键字级别准确归因收入 - 创建多点触控使用 6 种不同归因模型（首次点击、最终点击、线性、基于位置、时间衰减和数据驱动归因）的归因报告 - 通过成本、机会、收入和投资回报率丰富您的广告平台、CRM 和 BI 工具数据 - 衡量和预测来自“暗社交”活动和零点击渠道的离线和/或隐形接触点的影响 - 通过使用第一方数据衡量成功，克服传统分析系统因“cookie 死亡”而导致的准确性问题通过 Ruler Analytics 预订演示，开始根据收入和投资回报率（而不仅仅是转化次数）优化您的营销策略。
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ROIVENUE 是一款电子商务分析、归因和优化套件。它通过数据集成和对多点触控旅程的理解，帮助营销人员加速收入增长并增加营销利润。使用数据驱动的归因模型，营销人员可以识别表现不佳的营销活动，解决过度投资的渠道问题，并重新分配广告预算以实现投资回报率最大化。在实施我们专有的人工智能驱动归因模型后，我们的客户通常会看到两位数的投资回报率增长。 Roivenue 为创建帐户的任何人提供免费试用！
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OptiMine Insight 是基于云的敏捷营销衡量平台，可衡量所有渠道和广告（线下和线上）的跨渠道绩效。
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Clarivoy 提供全渠道销售归因和分析工具，以便营销人员能够看到其营销活动支出的真实结果。探索像您这样的现代营销人员使用的经销商营销云。
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Ecomail 是一个电子邮件和全渠道营销平台。使用电子邮件、短信、Facebook 与客户进行有效沟通。通过我们，您可以简单、自动地完成此操作，但需要单独照顾。使用我们的拖放编辑器创建美观、响应灵敏的模板，或从 100 个预制模板中选择一个。领先一步，利用个性化的动态内容在客户的收件箱中脱颖而出。使用我们的高级细分选项来定制内容并对您的客户行为做出反应。此外，使用注册表单和 Facebook 引导广告来扩大您的数据库。通过综合报告进行改进。我们提供 OR、CTR、跳出率、退订率或垃圾邮件投诉的数据。此外，还可以查看转化率、收入、每个联系人的活动、点击地图、在桌面和移动设备上打开、邮件客户端以及许多其他有用的洞察统计数据。利用我们简单的自动化构建器，让自动化为您服务。使用最流行的自动化模板 - 欢迎系列、首次购买折扣、生日自动化、废弃购物车、购买奖励、电子书下载等。使用集成直接从您的商店获取数据 - 我们提供 Shopify、Woocommerce、Opencart、Ecwid、Zapier、API 等。通过我们为期一个月的免费试用来亲自体验 Ecomail！只需几个步骤，我们就可以轻松发送新闻通讯并与您的客户进行沟通。我们的支持对所有用户都是免费的。我们随时为您提供服务：[email protected] 我们的付费计划从每月 5 欧元起。
Invoca
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Invoca 是一个收入执行平台，它连接营销和销售团队，帮助他们跟踪和优化购买旅程，以增加收入。通过使用与领先技术平台深度集成的综合收入执行平台，收入团队可以更好地将付费媒体投资直接与收入联系起来，提高数字参与度，并提供最佳的买家体验以推动更多销售。借助 Invoca，AutoNation、DIRECTV、Mayo Clinic、Mutual of Omaha 和 Verizon 等顶级消费品牌在不可否认的数据的支持下体验到了令人难以置信的结果。 Invoca 已从领先的风险投资家那里筹集了 1.84 亿美元，其中包括 Upfront Ventures、Accel、Silver Lake Waterman、H.I.G. Growth Partners 和 Salesforce Ventures。 Invoca 通过释放通话中的新数据来帮助企业推动收入增长，以便他们能够以更少的资金获得并留住更多客户。借助 Invoca 的收入执行平台，企业正在取得令人难以置信的成果： * 营销团队（例如 Rogers Communications 的营销团队）正在提高潜在客户质量并将获取成本降低 82% * 联络中心（例如 MoneySolver 的联络中心）正在将座席绩效和转化率提高 100% * 多地点企业（例如 Andersen 的 Renewal）将通过电话进行的预约增加了近 50%
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借助 AdRoll 的 AI 驱动营销软件，您可以在一处获得复杂的受众群体定位、跨渠道参与、高级衡量和归因。借助 AdRoll 的增长平台，打造客户喜爱的品牌，将更多访客转变为客户，并提高客户忠诚度。
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BL.INK 为缩短的 URL 和 QR 代码提供无限的数据和灵活性。借助 BL.INK，您将创建数千个自定义链接来捕获无限的数据点，以便您可以衡量每个用户接触点并完善每次交互。团队中的每个人都可以创建完美的数据来准确衡量营销归因的每个要素。每个访问您的链接的客户每次都会获得他们需要的信息，并且没有损坏的链接。比赛结束时需要更改链接，或以用户自己的语言显示页面？使用 BL.INK，一切都很简单。没有其他 URL 缩短程序或 QR 代码创建器可以与您现有的工具集成，帮助您避免损坏的链接，在更新链接时实现零停机，并拥有一个基于企业公司工作方式构建的平台。仅BL.INK。自 2008 年以来深受要求严格的全球品牌信赖。
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CallRail 使各种规模的企业都能轻松地将更多潜在客户转变为更好的客户。 CallRail 是领先的智能平台，可让各种规模的企业轻松自信地进入市场。 CallRail 的解决方案为全球超过 200,000 家公司提供服务，帮助企业跟踪并归因其营销旅程中的每条销售线索，捕获和管理每个电话、短信、聊天和表单，并使用实时洞察来优化其营销。
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CallSource 是呼叫跟踪、潜在客户管理和业务分析解决方案的行业领导者。最大化您的营销资金并获得可衡量的结果。
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Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 Constant Contact 提供电子邮件、社交媒体和活动营销工具，帮助小型企业扩大客户群。
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Demandbase One Smarter GTM™ 平台可帮助团队以更少的资源实现收入目标。它使用账户智能、丰富且可靠的账户级洞察来帮助您协调销售和营销活动，并将相关性注入 B2B 购买旅程的每个阶段。您将获得一个单一管理平台，连接所有情报和洞察来源以及每个销售和营销活动，因此您可以更早地发现机会，更智能地与之互动，并更快地完成交易。使用我们的客户智能、您的 CRM 和 MAP 数据、意图信号、技术图表等创建精确的受众。然后利用其他功能实现更高的精确度和控制：唯一经过优化的 B2B 广告平台可覆盖整个购买团队，通过个性化提高网站转化率，协调整个生态系统和渠道中有意义的客户互动，并衡量营销和销售活动如何推动渠道和收入。卖家甚至可以利用他们的 CRM 应用程序来获取有关联系人和公司的智能见解，并查看需求基础参与度和意向活动。借助 Demandbase One ABM/ABX/Sales Intelligence，您可以协调所有 GTM 操作以实现低摩擦购买。
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Flowcode 是一个技术平台，旨在弥合物理领域和数字领域之间的差距，使品牌能够更有效地与客户建立联系。通过促进有价值的第一方数据的捕获，Flowcode 使企业能够增强其营销策略并优化客户参与度。这种创新的解决方案在当今的数字环境中尤其重要，在当今的数字环境中，了解消费者行为对于推动转化和培养品牌忠诚度至关重要。 Flowcode 主要针对寻求改善客户互动的品牌，服务于各个行业，包括零售、娱乐和酒店业。其工具旨在优化转化渠道，使企业能够准确识别和映射客户兴趣。对于希望创建与受众产生共鸣的个性化体验的组织来说，此功能特别有用。通过利用 Flowcode，品牌可以解锁独特的体验，不仅可以吸引客户，还可以鼓励重复参与。 Flowcode 的突出功能之一是能够促进超过 7.11 亿次互动，展示了其在增强主要场馆和活动中的客户体验方面的有效性。这种程度的参与表明 Flowcode 有能力推动品牌与消费者之间有意义的互动。此外，该平台受到超过60%的财富500强企业的信赖，表明其在满足大型企业需求方面的可靠性和有效性。 Flowcode 的独特卖点包括物理和数字接触点的无缝集成，使品牌能够从客户互动中收集可行的见解。该平台提供实时分析工具，使企业能够跟踪参与度指标并相应地调整策略。这种数据驱动的方法不仅可以增强营销力度，还可以加深对客户偏好的了解，最终带来更有效的营销活动。 总之，Flowcode 通过提供全面的解决方案以创新方式将品牌与其客户联系起来，在技术领域脱颖而出。通过专注于第一方数据收集和参与度优化，Flowcode 为企业提供了驾驭不断变化的数字环境并与受众建立持久关系所需的工具。
HoneyStack
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HockeyStack 是领先的 B2B 分析和归因平台。 HockeyStack 连接您的所有平台，清理您的数据，并允许您衡量推动渠道的因素并可视化买家旅程。端到端 SaaS 分析。 HockeyStack 是一款 SaaS 分析工具，可统一营销、产品、收入和销售数据，以发现隐藏的见解，例如营销活动的 LTV 或每个营销渠道的流失率。 8x8、ActiveCampaign 和 Cognism 等公司的数百个收入团队正在使用 HockeyStack 来推动更多渠道并更快地完成交易。
Hubspot
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HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。 借助 Marketing Hub，您的所有营销工具和数据都位于一个易于使用且功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间并获得提供个性化体验所需的所有背景信息，从而大规模吸引和转化合适的客户。此外，营销人员可以将数据置于他们所做的一切工作的中心，因为 Marketing Hub 是作为 HubSpot CRM 平台的一部分构建的。使用完整的 CRM 平台时，营销人员可以与销售实现无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略、服务还是软件，HubSpot 都可以让您扩展公司规模，而不是复杂化。 HubSpot 拥有您更好成长所需的一切。
Impact
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Impact.com 是全球领先的合作伙伴关系管理平台，自 2008 年成立以来，一直在改变企业发现和管理所有类型合作伙伴关系的方式，包括附属机构、影响者、商业内容出版商、B2B 等。构建的平台可以帮助企业（品牌、出版商和代理商）与出版商和消费者建立真实、持久和有益的关系。通过提供整个消费者旅程的可见性，他们能够轻松、透明地聚合、协调和优化整个合作伙伴组合的总价值，从而推动增长并为消费者创造新价值。要详细了解 Impact.com 的技术平台和合作伙伴市场如何推动沃尔玛、Uber、Shopify、联想、欧莱雅、Fanatics、Levi's 和 1-800-Flowers 等全球企业品牌的收入增长，请访问 www.impact。 com.
ActiveCampaign
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ActiveCampaign for Marketing 连接您在业务中使用的每个工具和渠道，以便在客户生命周期的每个状态下吸引客户。利用来自电子邮件营销、社交媒体、数字广告和您的网站的数据，与您的联系人定制个性化的接触点，确保您的营销有效、有吸引力且令人难忘，而不会浪费您的时间。我们让自动化为您服务，这样您就可以专注于使您的业务与众不同的个人风格，并确保您没有错过与任何客户的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 执行哪些操作？ - 在所有客户接触点上实现自动化个性化体验 - 跟踪整个客户生命周期中的买家偏好、行为和许多自定义属性，以进行更深入的细分和更有效的推广 - 基于几乎任何参数自定义发送，以便您的消息始终针对正确的目标受众 - 使用整个客户生命周期的数据为每个客户选择最佳内容、发送时间和交付渠道 - 以最小的努力创建完全定制的营销活动，然后根据客户行为实时改进您的发送策略 - 复制 1-为每位客户提供 1 条个人体验，无论您的企业规模有多大
PixelMe
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PixelMe 是一个为精明的营销人员提供的多点触控客户归因平台。统一您的营销数据，以归因每项营销工作、跟踪投资回报率、查看客户旅程并优化增长预算。一种 URL 缩短器，其中包含您共享的每个链接中的重定向像素。创建强大的品牌链接，点击次数增加高达 34%。
Salesforce
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Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Terminus
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旧的做事方式不再有效。而且，你不能落后。 B2B 策略已经发展，游戏规则也发生了变化。您需要平台、专家和战术手册来帮助您实现业务所需的目标，尤其是在提高每一分钱效率的压力越来越大的情况下。特斯联是一个为您的成功而打造的平台。它可以帮助您的团队在客户的整个生命周期中满足客户需求，您需要一个植根于第一方数据的平台，为买家提供从客户获取到扩展和更新的引人入胜的数字体验。我们的引擎旨在提高投资回报率、最大限度地减少欺诈、优先考虑品牌安全，并将意图转化为 GTM 团队相关的、可操作的见解。
TrackMaven
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营销人员报告其结果有两个原因：证明其价值和改进结果。 TrackMaven 是唯一一个营销分析平台，使营销人员能够在所有数字渠道上同时实现这两项任务。 TrackMaven 的营销分析平台集成了营销人员用来衡量和提高绩效的所有数据，包括有机和付费社交分析、网站流量、转化、收入等，因此您可以从一个集中的平台了解哪些有效、哪些无效。看法。 TrackMaven 还可以通过跟踪您与竞争对手、同行和影响者的结果来显示其客户在其行业中的胜负。来自数百个全球最佳品牌的营销领导者使用 TrackMaven 来了解其营销对 20 多个数字渠道的全面影响。该公司成立于 2012 年，总部位于华盛顿特区。要了解更多信息，请访问 www.trackmaven.com 或在 Twitter 上关注我们@TrackMaven。
Triple Whale
triplewhale.com
我们帮助您获得更准确的数据，将所有渠道集成到一处，以便您可以为您的电子商务业务做出更好、更快的决策。 Triple Whale 是世界上第一个一体化电子商务操作系统。凭借强大的数据聚合、可视化和改进的归因跟踪，Triple Whale 为电子商务公司提供了重要指标的清晰、快速和透明的视图。我们谈论的是贡献利润（按产品、营销活动细分，无论您想要什么）、真实 AOV、回报、新客户每次转化费用等指标。自定义您需要的指标以准确计算您需要的内容，并将其添加到仪表板中，您可以在其中实时监控它。在您的团队中共享它，这样您最终就可以在整个公司（从媒体购买者到首席执行官）中获得单一的事实来源。 Triple Whale 与 Shopify、Klaviyo 和 Facebook 等顶级应用程序和网络无缝集成，提供业务绩效的整体视图，在一个可定制的仪表板中汇总您的所有营销数据。 Triple Whale 也是唯一一款为 iOS 和 Android 提供全功能移动应用程序的软件解决方案，使客户能够随时随地访问实时性能数据。与其他依赖建模数据和猜测归因的工具不同，Triple Whale 使用其专有的第一方数据直接跟踪客户购买数据，直至广告级别并跨不同渠道。此外，Triple Whale 还提供无限的用户和商店集成、自动电子邮件和 Slack 报告、均值、中值和众数 AOV 数据、LTV 和同类群组分析、产品旅程以及一系列其他强大功能，致力于让电子商务公司更加透明地了解他们的数据。借助 Triple Whale，营销人员最终可以： - 从世界任何地方随时随地访问实时绩效数据 - 减少争论数据的时间，而将更多时间用于发展业务 - 知道归因已开启，高枕无忧，自信地消费点 - 为他们的团队提供准确、易于使用的自动化报告
LiveRamp
liveramp.com
LiveRamp 是世界上最具创新性公司的数据协作平台。作为消费者隐私、数据道德和基础身份方面的领导者，LiveRamp 为构建具有无与伦比的清晰度和背景的互联客户视图设定了新标准，同时保护品牌和消费者信任。 LiveRamp 提供了在数据存在的任何地方进行协作的灵活性，以支持各种数据协作用例 - 组织内部、品牌之间以及整个全球网络。数百家全球创新者 - 从标志性消费品牌和科技巨头到银行、零售商和医疗保健领导者 - 依靠 LiveRamp 通过加深客户参与度和忠诚度、激活新的合作伙伴关系以及最大化第一方的价值来建立持久的品牌和商业价值数据，同时保持在不断变化的合规性和隐私要求的最前沿。 LiveRamp 总部位于加利福尼亚州旧金山，在全球设有办事处。
Factors.AI
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Factors.AI 帮助 B2B SaaS 营销人员提高营销投资回报率、节省日常分析的时间和精力，并针对影响渠道/收入的营销活动提供重要见解。首先，Factors 通过无代码集成汇集了所有数据孤岛 - 网站访问者数据、CRM、广告平台、Clearbit 和 Search Console 数据。通过 CRM 联系人/潜在客户识别网站上的匿名访问者后，Factors 可以提供所有营销指标的统一视图、带有投资回报率分析的多点触控归因、营销和销售渠道分析，以及为 B2B 营销人员量身定制的自动化见解。
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准确的转化跟踪和归因对于您的 Shopify 商店至关重要。但广告平台和分析经常出现误报，这对您的增长产生严重影响。 Attribuly 是 Shopify 提供的唯一第一方 Cookie 解决方案。它通过第一方 Cookie 和数据集成升级您的跟踪，确保您获得 99% 以上的准确数据并清楚地了解整个客户旅程。所有营销人员的必备品。您将利用精确的客户数据来了解客户的购买流程、优化营销活动并将 ROAS 提高 20%。 - 实时客户端到端旅程 - 广告、影响者、附属机构、社交媒体、有机搜索和任何活动的归因。 - 广告自动化 - 服务器端跟踪
CallTrackingMetrics
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CallTrackingMetrics 是一家全球对话分析提供商，为营销人员提供数据以做出自信的战略决策。包括华盛顿邮报、Verizon Connect 和 ServiceMaster 在内的超过 100,000 名用户依靠 CTM 做出数据驱动的广告决策。 CTM 与营销人员日常使用的核心工具集成，例如 Google Ads 和 Analytics、Hubspot、Salesforce、Zoom 和 Facebook。 CTM 是最早的呼叫跟踪提供商之一，目前仍由其创始人 Todd 和 Laure Fisher 夫妇拥有。 CallTrackingMetrics 年复一年被 G2 和 Capterra 等顶级软件出版物评为行业领导者，并因其成长和创新文化而经常受到认可。
WhatConverts
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WhatConverts 是一款面向营销机构及其客户的一体化潜在客户跟踪软件。 WhatConverts 自动向营销人员和企业主展示他们的营销效果如何。使用 WhatConverts 对所有潜在客户进行呼叫跟踪、表单跟踪和聊天跟踪。对于 PPC 广告，WhatConverts 提供关键字呼叫跟踪，揭示哪些广告活动效果最好。 WhatConverts 还拥有强大的潜在客户管理和潜在客户报告。它不仅仅是呼叫跟踪软件；它是一个完整的潜在客户跟踪、管理和报告仪表板。
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