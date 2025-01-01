辅助生活软件 - 最热门应用

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辅助生活设施需要软件解决方案来有效管理居民的福祉、安全和满意度。辅助生活软件增强了工作人员、居民和家庭之间的沟通，同时提高了所提供服务的质量。它简化了人员调度、优化了资源分配并记录了所提供的护理。此外，该软件还有助于确保遵守医疗保健和安全法规，其中一些解决方案具有专为辅助生活环境量身定制的电子健康和医疗记录系统。 为了获得最佳性能，辅助生活软件应与会计或 CRM 工具等后台系统集成。大多数解决方案还提供与电子健康记录的集成，以方便患者健康数据的导入。
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Net Health
nethealth.com
Net Health应用程序为护理设施提供先进的治疗管理软件，支持操作、临床和账单流程，提高患者护理质量。
ShiftCare
shiftcare.com
ShiftCare是一款简化护理管理的软件，支持残疾人护理提供者，高效管理名册、计费和客户关系。
LifeLoop
lifeloop.com
LifeLoop是一个综合软件平台，旨在通过优化工作流程和提升员工与居民之间的沟通，提高高级生活社区的居民体验和护理质量。
Synkwise
synkwise.com
Synkwise是一款SAAS应用，旨在为医疗提供者、护士和护理人员提供工具，以改善老年患者的护理结果和合规性。
Brightly
brightlysoftware.com
Brightly的Event Manager™是一个基于云的设施调度平台，帮助团队安排、组织和推广活动，简化整个流程并监控相关收益。
Centrim Life
centrimlife.com.au
Centrim Life应用程序为老年护理社区提供实时信息和互动工具，简化活动管理和沟通，提升居民参与和生活质量。
August Health
augusthealth.com
August Health是一个现代EHR平台，帮助养老运营商提升护理质量、员工满意度和收入，简化工作流程并提供商业分析。
Senior Sign
seniorsign.com
Senior Sign是为老年公寓专门开发的电子签名解决方案，简化入住文书工作，提供电子签名、在线传真和文档管理等功能。
Carefeed
carefeed.com
Carefeed是一个云平台，通过安全消息、自动调查和数字录取，简化高级生活社区的沟通和管理任务，确保数据安全和合规。
Aline
alineops.com
Aline 是一款专为老年生活设计的操作系统，整合销售、运营、账单等流程，提升工作效率与收入。支持多种管理功能和报告。