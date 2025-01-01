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最热门 最近添加 辅助生活软件 - 最热门应用

辅助生活设施需要软件解决方案来有效管理居民的福祉、安全和满意度。辅助生活软件增强了工作人员、居民和家庭之间的沟通，同时提高了所提供服务的质量。它简化了人员调度、优化了资源分配并记录了所提供的护理。此外，该软件还有助于确保遵守医疗保健和安全法规，其中一些解决方案具有专为辅助生活环境量身定制的电子健康和医疗记录系统。 为了获得最佳性能，辅助生活软件应与会计或 CRM 工具等后台系统集成。大多数解决方案还提供与电子健康记录的集成，以方便患者健康数据的导入。