Web 应用的应用商店

找到合适的软件和服务。

WebCatalog Desktop

使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用程序——这是您管理应用和账户的一体化工具。在多个账户之间轻松切换，按工作流程整理应用，并访问为 Mac 和 Windows 精选的桌面应用目录。

下载 WebCatalog Desktop
了解更多信息
所有
图书
商业
教育
娱乐
金融
食品与饮料
游戏
图形与设计
健康与健身
生活方式
医学
音乐与音频
新闻
摄影与录像
工作效率
参考资料
购物
社交网络
软件开发
体育
旅游
实用程序
天气
辅助生活软件
目录
最热门
最近添加

辅助生活软件 - 最热门应用

辅助生活设施需要软件解决方案来有效管理居民的福祉、安全和满意度。辅助生活软件增强了工作人员、居民和家庭之间的沟通，同时提高了所提供服务的质量。它简化了人员调度、优化了资源分配并记录了所提供的护理。此外，该软件还有助于确保遵守医疗保健和安全法规，其中一些解决方案具有专为辅助生活环境量身定制的电子健康和医疗记录系统。 为了获得最佳性能，辅助生活软件应与会计或 CRM 工具等后台系统集成。大多数解决方案还提供与电子健康记录的集成，以方便患者健康数据的导入。

提交新应用


Net Health

Net Health

nethealth.com

Net Health应用程序为护理设施提供先进的治疗管理软件，支持操作、临床和账单流程，提高患者护理质量。

ShiftCare

ShiftCare

shiftcare.com

ShiftCare是一款简化护理管理的软件，支持残疾人护理提供者，高效管理名册、计费和客户关系。

LifeLoop

LifeLoop

lifeloop.com

LifeLoop是一个综合软件平台，旨在通过优化工作流程和提升员工与居民之间的沟通，提高高级生活社区的居民体验和护理质量。

Synkwise

Synkwise

synkwise.com

Synkwise是一款SAAS应用，旨在为医疗提供者、护士和护理人员提供工具，以改善老年患者的护理结果和合规性。

Brightly

Brightly

brightlysoftware.com

Brightly的Event Manager™是一个基于云的设施调度平台，帮助团队安排、组织和推广活动，简化整个流程并监控相关收益。

Centrim Life

Centrim Life

centrimlife.com.au

Centrim Life应用程序为老年护理社区提供实时信息和互动工具，简化活动管理和沟通，提升居民参与和生活质量。

August Health

August Health

augusthealth.com

August Health是一个现代EHR平台，帮助养老运营商提升护理质量、员工满意度和收入，简化工作流程并提供商业分析。

Senior Sign

Senior Sign

seniorsign.com

Senior Sign是为老年公寓专门开发的电子签名解决方案，简化入住文书工作，提供电子签名、在线传真和文档管理等功能。

Carefeed

Carefeed

carefeed.com

Carefeed是一个云平台，通过安全消息、自动调查和数字录取，简化高级生活社区的沟通和管理任务，确保数据安全和合规。

Aline

Aline

alineops.com

Aline 是一款专为老年生活设计的操作系统，整合销售、运营、账单等流程，提升工作效率与收入。支持多种管理功能和报告。

产品

探索

支持

公司

法律信息

© 2025 WebCatalog, Inc.

辅助生活软件 - 最热门应用 - WebCatalog