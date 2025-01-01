评估软件 - 最热门应用

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评估软件允许教育工作者使用计算机，智能手机和平板电脑等设备以数字方式创建和管理测试。这些平台简化了提供考试，评分响应和分析结果的过程。它们被包括K-12学校和大学在内的各种教育机构以及公司人力资源团队，认证机构以及其他需要评估的组织使用。 借助评估软件，讲师可以在平台内设计不同类型的问题，也可以从预制问题的库中进行选择。评估可以通过门户或移动应用程序向学生进行交付，并在完成测试后自动分级。尽管许多评估软件产品专注于传统测试和测验，但有些产品还提供了替代性评估方法，例如从学生那里收集实时响应或允许他们创建ePortfolios供讲师进行审查。