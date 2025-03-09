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人工神经网络 (ANN) 是受人脑神经网络结构和功能启发的计算模型。这些模型旨在处理大量数据并从中学习，使它们能够做出决策、识别模式并解决复杂问题。人工神经网络由分层组织的互连节点或神经元组成。信息流经网络，每个神经元处理输入数据并将其传递到下一层。 深度神经网络 (DNN) 是一种特定类型的 ANN，在输入层和输出层之间包含多个隐藏层。这些隐藏层使 DNN 能够学习输入数据的复杂表示，从而获得更复杂的决策和解决问题的能力。开发人员在构建需要高级学习和处理能力的智能应用程序时经常使用 DNN。 人工神经网络是各种深度学习算法的基础，包括图像识别、自然语言处理和语音识别。通过对大型数据集进行训练，人工神经网络可以从复杂的数据中提取有意义的特征和模式，从而实现图像分类、语言翻译和语音合成等任务。 要考虑纳入人工神经网络类别，产品必须满足以下标准： * 提供由互连的神经单元组成的网络结构，以促进学习能力。 * 作为实现深度学习算法（例如 DNN）的基础框架。 * 支持与数据源集成，为神经网络提供学习和决策过程的相关信息。 总体而言，人工神经网络在推动机器学习和人工智能领域发挥着至关重要的作用，为各行业的广泛应用提供动力。
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npm是JavaScript的包管理工具，提供命令行客户端和在线数据库，简化库和依赖项的管理，特别是针对Node.js开发。
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Neuton.AI – 一个无代码 Tiny ML 平台。 Neuton.AI 旨在帮助用户自动构建极其微小的最优机器学习模型 尺寸和精度，并将它们嵌入到任何微控制器中，甚至具有 8 位精度。 Neuton 的模型非常紧凑。 最多 1,000 次： • 较小 • 系数较少 • 展示更快的推理能力 与 TensorFlow 和其他框架相比。 我们的数据科学家团队创建了独特的神经网络框架 Neuton，这是我们平台的“大脑”。该框架基于神经元模型创建原理，允许用户 * 自动创建最佳尺寸和精度的模型 * 避免手动搜索神经网络参数 * 无需在创建模型后进行压缩、量化和修剪 * 构建极其紧凑的模型，准备嵌入微控制器中 Neuton 模型保持了所有原始特征，没有任何精度降低。 Neuton 在创建后不会减小模型大小。 完全免费使用我们的服务 使用 Neuton 构建您的第一个极小的 ML 模型，使您的边缘设备变得智能化。
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