人工神经网络软件 - 最热门应用 - 泰国

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亚马逊Web服务（AWS）是亚马逊的子公司，以计量的付款方式为个人，公司和政府提供按需云计算平台和API。这些云计算Web服务提供了各种基本的抽象技术基础架构和分布式计算构建块和工具。这些服务之一是Amazon Elastic Compute Cloud（EC2），它允许用户可以通过Internet提供一批虚拟的计算机群。 AWS版本的虚拟计算机模拟了真实计算机的大多数属性，包括用于处理的硬件中央处理单元（CPU）和图形处理单元（GPU）；本地/RAM内存；硬盘/SSD存储；选择操作系统；联网;以及预加载的应用程序软件，例如Web服务器，数据库和客户关系管理（CRM）。 AWS技术是在世界各地的服务器农场实施的，并由亚马逊子公司维护。费用基于用法（称为“付费”模型），硬件，操作系统，软件或网络功能的组合，由订户所需的可用性，冗余，安全性和服务选项选择。订户可以为一台虚拟AWS计算机，专用的物理计算机或两个群集付费。作为订阅协议的一部分，亚马逊为订户系统提供了安全性。 AWS从许多全球地理区域运营，包括北美的6个地区。与订阅者相比，AMAZON MARKETS AWS向订户运作，以比建立实际的物理服务器农场更快，更便宜地获得大规模计算能力。所有服务都是根据用法计费的，但是每种服务都以各种方式衡量使用。截至2017年，AWS拥有所有云的34％（IAAS，PAAS），而接下来的三位竞争对手Microsoft，Google和IBM分别为11％，8％，6％，根据Synergy Group。