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建筑渲染软件 - 最热门应用

建筑渲染软件使用户能够创建建筑设计的二维和三维视觉效果。这种强大的工具对于建筑师和室内设计师至关重要，可以帮助他们增强自己的概念并提供最终项目的现实表示。通过使用此软件，设计人员可以在开发阶段有效地识别潜在问题，并将其想法更清晰地与客户传达。 虽然架构渲染软件与一般3D渲染软件共享某些功能，但它通过提供针对建筑可视化的专业功能（例如内部和外部渲染功能）而脱颖而出。建筑渲染工具通常与建筑设计和建筑信息建模（BIM）软件集成在一起，为设计过程创造了更全面的方法，使专业人员更容易使他们的视野栩栩如生。

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SketchUp

SketchUp

sketchup.com

SketchUp是一款多功能的3D建模软件，适用于建筑、设计等领域，支持插件和协作，提供资源库以优化建模过程。

Cedreo

Cedreo

cedreo.com

Cedreo是一款3D家居设计软件，支持快速创建2D和3D楼层计划及逼真渲染，适用于建筑师、设计师和房屋建筑商。

Floorplanner

Floorplanner

floorplanner.com

Floorplanner是一款易于使用的应用，允许用户在线创建2D和3D平面图，适合房地产经纪人和室内设计师等使用。

D5 Render

D5 Render

d5render.com

D5渲染是一款实时渲染软件，专为建筑、景观和室内设计等3D专业人士设计，支持多种模型导入，实现快速可视化。

Snaptrude

Snaptrude

snaptrude.com

Snaptrude是一款基于web的3D建模软件，支持建筑师和设计师实时协作，简化建筑设计流程并自动化任务。

Shapespark

Shapespark

shapespark.com

Shapespark允许建筑师和设计师创建可在浏览器中共享的互动3D室内和建筑可视化。

Rayon.design

Rayon.design

rayon.design

Rayon.design是一款基于Web的建筑平面设计软件，支持多种文件格式，便于用户绘制图纸、添加注释和管理家具块。

Vectorworks Cloud

Vectorworks Cloud

vectorworks.net

Vectorworks Cloud 是一款支持草图、建模和文档编制的综合性BIM解决方案，旨在提高创意表达与工作效率。

Dezinexpert

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dezinexpert.com

Dezinexpert是一个集成的应用程序，提供室内设计师和建筑师的情绪板、开票和项目管理功能。

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