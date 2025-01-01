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AR所见即所得编辑软件 - 最热门应用

增强现实 (AR) 所见即所得 (WYSIWYG) 编辑器使用户只需很少或无需编码专业知识即可轻松打造 AR 体验。凭借直观的拖放功能，AR 所见即所得编辑器可帮助 AR 开发人员导入 3D 对象（称为目标图像），并将其无缝集成到预先设计的场景中。这些目标图像应该可以通过相机的视角检测和跟踪，从而允许它们与 HTML 内容重叠。此外，AR 所见即所得编辑器可以安全地存储这些目标图像，使用户可以根据需要灵活地重新访问和修改它们。这些工具对于那些有兴趣创建 AR 移动应用程序且没有传统编码要求的复杂性的个人来说特别有利。

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Wikitude

Wikitude

wikitude.com

Wikitude 是一款增强现实（AR）应用，用户可以通过它获取关于现实世界物体和位置的信息，并创建定制的 AR 内容。

MyWebAR

MyWebAR

mywebar.com

MyWebAR是一个基于云的平台，用户可以轻松创建和分享增强现实体验，无需下载应用，适用于各种行业，支持AI工具与无代码编辑。

Zapworks

Zapworks

zap.works

Zapworks是一个WebAR平台，允许用户创建、管理和发布增强现实体验，适合各类技能水平的设计师、开发者和营销人员。

ROAR

ROAR

theroar.io

ROAR编辑器是一款为非技术用户设计的增强现实创建工具，提供视频、音频、按钮、图像、文本和3D模型等功能。

UniteAR

UniteAR

unitear.com

UniteAR是一个无需编码的增强现实平台，用户可以创建自定义AR体验，支持WebAR和Android/iOS应用程序。

Blippbuilder

Blippbuilder

blippar.com

Blippbuilder是一个简易的增强现实创建工具，允许用户通过拖放界面为印刷材料添加互动元素和内容。

Hololink

Hololink

hololink.io

HoloLink是一个基于网络的增强现实编辑器，支持无代码创建AR内容，用户可通过浏览器直接创建和发布交互式全息内容。

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