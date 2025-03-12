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最热门 最近添加 AR所见即所得编辑软件 - 最热门应用

增强现实 (AR) 所见即所得 (WYSIWYG) 编辑器使用户只需很少或无需编码专业知识即可轻松打造 AR 体验。凭借直观的拖放功能，AR 所见即所得编辑器可帮助 AR 开发人员导入 3D 对象（称为目标图像），并将其无缝集成到预先设计的场景中。这些目标图像应该可以通过相机的视角检测和跟踪，从而允许它们与 HTML 内容重叠。此外，AR 所见即所得编辑器可以安全地存储这些目标图像，使用户可以根据需要灵活地重新访问和修改它们。这些工具对于那些有兴趣创建 AR 移动应用程序且没有传统编码要求的复杂性的个人来说特别有利。