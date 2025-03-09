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增强现实 (AR) 所见即所得 (WYSIWYG) 编辑器使用户只需很少或无需编码专业知识即可轻松打造 AR 体验。凭借直观的拖放功能，AR 所见即所得编辑器可帮助 AR 开发人员导入 3D 对象（称为目标图像），并将其无缝集成到预先设计的场景中。这些目标图像应该可以通过相机的视角检测和跟踪，从而允许它们与 HTML 内容重叠。此外，AR 所见即所得编辑器可以安全地存储这些目标图像，使用户可以根据需要灵活地重新访问和修改它们。这些工具对于那些有兴趣创建 AR 移动应用程序且没有传统编码要求的复杂性的个人来说特别有利。
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Zapworks
zap.works
Zapworks是一个WebAR平台，允许用户创建、管理和发布增强现实体验，适合各类技能水平的设计师、开发者和营销人员。
Wikitude
wikitude.com
Wikitude 是一款增强现实（AR）应用，用户可以通过它获取关于现实世界物体和位置的信息，并创建定制的 AR 内容。
Hololink
hololink.io
HoloLink是一个基于网络的增强现实编辑器，支持无代码创建AR内容，用户可通过浏览器直接创建和发布交互式全息内容。
MyWebAR
mywebar.com
MyWebAR是一个基于云的平台，用户可以轻松创建和分享增强现实体验，无需下载应用，适用于各种行业，支持AI工具与无代码编辑。
ROAR
theroar.io
ROAR Editor 是一流的工具，只需单击几下即可创建您自己的高品质增强现实体验。它是为非技术用户设计的。无论您需要个人使用还是商业用途，ROAR 都将为您提供全套 AR 功能，帮助您测试、游玩并为您的客户、合作伙伴和朋友提供完全身临其境的用户体验。 ROAR 编辑器包含所有主要的增强现实功能，包括视频、音频、操作按钮 (CTA)、图像、文本、3D 模型，甚至 CPG 产品的其他事实。
Blippbuilder
blippar.com
Blippbuilder是一个简易的增强现实创建工具，允许用户通过拖放界面为印刷材料添加互动元素和内容。
UniteAR
unitear.com
UniteAR是一个无需编码的增强现实平台，用户可以创建自定义AR体验，支持WebAR和Android/iOS应用程序。