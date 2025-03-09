ROAR

theroar.io

ROAR Editor 是一流的工具，只需单击几下即可创建您自己的高品质增强现实体验。它是为非技术用户设计的。无论您需要个人使用还是商业用途，ROAR 都将为您提供全套 AR 功能，帮助您测试、游玩并为您的客户、合作伙伴和朋友提供完全身临其境的用户体验。 ROAR 编辑器包含所有主要的增强现实功能，包括视频、音频、操作按钮 (CTA)、图像、文本、3D 模型，甚至 CPG 产品的其他事实。