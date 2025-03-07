AR所见即所得编辑软件 - 最热门应用 - 乌拉圭

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增强现实 (AR) 所见即所得 (WYSIWYG) 编辑器使用户只需很少或无需编码专业知识即可轻松打造 AR 体验。凭借直观的拖放功能，AR 所见即所得编辑器可帮助 AR 开发人员导入 3D 对象（称为目标图像），并将其无缝集成到预先设计的场景中。这些目标图像应该可以通过相机的视角检测和跟踪，从而允许它们与 HTML 内容重叠。此外，AR 所见即所得编辑器可以安全地存储这些目标图像，使用户可以根据需要灵活地重新访问和修改它们。这些工具对于那些有兴趣创建 AR 移动应用程序且没有传统编码要求的复杂性的个人来说特别有利。
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Zapworks
zap.works
Zapworks 是一个屡获殊荣的 WebAR 平台。使用我们的创意工具套件、SDK、自定义品牌和托管解决方案以及强大的 CMS 创建、管理和发布有影响力的 WebAR 体验。借助无代码、低代码或自定义代码解决方案，Zapworks 使您的设计师、开发人员和营销人员能够创建身临其境的 WebAR 体验，无论他们的技能组合或业务目标如何。专为 WebAR 构建的世界领先的计算机视觉 我们的核心跟踪类型基于 10 多年的计算机视觉经验，并针对从最低规格到各种设备的浏览器进行了优化。使用我们的工具快速制作产品原型、推动内部创新并提高销售和营销工作的影响力。 ** 2022 年最佳开发者工具获奖者 ** ** 2022 年最佳创作者和创作工具获奖者 **
Wikitude
wikitude.com
高通公司旗下的 Wikitude 是移动增强现实 (AR) 技术领域的知名先驱，也是众多屡获殊荣的智能手机、平板电脑和智能眼镜 AR 解决方案背后的公司。其完全内部开发的 AR 技术可通过其核心产品 Wikitude AR SDK 和许多免费产品获得，使数千个应用程序、品牌、机构、开发人员和 AR 爱好者能够实现他们的项目目标。 Wikitude 拥有数以万计的开发者帐户和已发布的 AR 应用程序，是领先的 AR 技术提供商。
Hololink
hololink.io
Hololink 是一款基于网络的增强现实编辑器，可通过视觉无代码解决方案和行业领先的图像识别来创建 AR。在 Hololink 中创建的 AR 直接在移动浏览器中提供服务，无需使用应用程序，使得从创建到最终用户的整个过程 100% 基于浏览器。无限可扩展，非常适合沉浸式互联网上的任何营销或沟通渠道。使用 3D 模型、动画、视频、图像和音频直接在浏览器中创建 AR。只需拖放即可定位您的内容。让您的 AR 沉浸式体验并与多个连接的场景进行交互，只需单击一下即可发布。自定义一切，从加载屏幕和加载微调器到所有内容，直接在编辑器中将动画添加到非动画对象。使用绿屏使您的视频弹出。 Hololink 自豪地在丹麦哥本哈根创建。我们的专业团队在 AR、计算机视觉、视觉设计和沟通、项目管理方面拥有 50 多年的综合经验，并且是爵士音乐、视觉和表演艺术领域的专业艺术家。
MyWebAR
mywebar.com
MyWebAR 是一个基于云的平台，用户只需单击几下即可创建和共享增强现实体验，并有助于极大地加速和简化开发过程。使用 MyWebAR 打造的所有体验都可以在网络浏览器中获得，并且不需要消费者在智能手机或平板电脑上下载任何应用程序即可查看 AR。它可以缩短客户旅程并提高转化率。其易于使用的无代码编辑器和丰富的即用型模板和资源库使用户无需具备任何特殊技能或聘请专业开发人员即可构建 AR 体验。
ROAR
theroar.io
ROAR Editor 是一流的工具，只需单击几下即可创建您自己的高品质增强现实体验。它是为非技术用户设计的。无论您需要个人使用还是商业用途，ROAR 都将为您提供全套 AR 功能，帮助您测试、游玩并为您的客户、合作伙伴和朋友提供完全身临其境的用户体验。 ROAR 编辑器包含所有主要的增强现实功能，包括视频、音频、操作按钮 (CTA)、图像、文本、3D 模型，甚至 CPG 产品的其他事实。
Blippbuilder
blippar.com
创建 AR 的简单而强大的方法是使用 Blippbuilder。该设计工具易于学习，可让您为印刷材料（海报、印刷广告、活动展台或书籍等任何内容）添加一层交互性。通过动画、游戏或 3D 模型将其变为现实。添加购买链接、收集用户反馈、展示如何使用您的产品等等。
UniteAR
unitear.com
创新的无编码增强现实SaaS平台Unitear提供了尖端的增强现实（AR）解决方案，该解决方案不需要编码技能，使每个人都可以使用AR创建。使用Unitear，用户可以制作引人入胜的AR体验，这些体验无缝地在AR应用程序和WebAR平台上使用，从而为其内容提供了多功能范围。带有业务名称Unitear的个性化Webar URL允许用户使用自己的业务名称自定义其Webar URL，从而在AR世界中为他们提供了独特而品牌的数字空间。此功能不仅可以增强其品牌的存在，而且还可以确保令人难忘的用户体验。除WebAR外，Android和iOS的自定义AR应用程序还使用户能够为Android和iOS开发自定义AR应用程序。这种能力使企业能够为观众提供量身定制和引人入胜的AR体验，从而使他们与竞争对手区分开来。 Unitear的主要好处：简化的AR创建：Unitear消除了编码障碍，使用户可以轻松地将AR的想法栩栩如生。跨平台兼容性：无缝接触AR应用程序和WebAR上的用户，以确保最大的受众参与度。品牌个性化：用您的业务名称自定义Webar URL，以在AR景观中建立独特的影响力。移动应用程序开发：为Android和iOS创建自定义AR应用程序，以满足您的受众的特定需求。准备就绪：保持AR技术的最前沿，将您的品牌定位为创新者。 Unitear邀请用户探索增强现实的无限可能性，从而提供了一个无限的平台。通过与Unitear团结，企业可以利用AR的变革潜力，并对他们的受众产生持久的影响。