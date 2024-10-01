AR所见即所得编辑软件 - 最热门应用 - 德国

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增强现实 (AR) 所见即所得 (WYSIWYG) 编辑器使用户只需很少或无需编码专业知识即可轻松打造 AR 体验。凭借直观的拖放功能，AR 所见即所得编辑器可帮助 AR 开发人员导入 3D 对象（称为目标图像），并将其无缝集成到预先设计的场景中。这些目标图像应该可以通过相机的视角检测和跟踪，从而允许它们与 HTML 内容重叠。此外，AR 所见即所得编辑器可以安全地存储这些目标图像，使用户可以根据需要灵活地重新访问和修改它们。这些工具对于那些有兴趣创建 AR 移动应用程序且没有传统编码要求的复杂性的个人来说特别有利。
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UniteAR
unitear.com
创新的无编码增强现实 SaaS 平台 UniteAR 提供尖端的增强现实 (AR) 解决方案，无需编码技能，使每个人都可以进行 AR 创作。借助 UniteAR，用户可以打造引人入胜的 AR 体验，这些体验可在 AR 应用程序和 WebAR 平台上无缝运行，从而为其内容提供多样化的覆盖范围。带有您的企业名称的个性化 WebAR URL UniteAR 允许用户使用自己的企业名称自定义 WebAR URL，从而为他们在 AR 世界中提供独特的品牌数字空间。此功能不仅增强了其品牌影响力，还确保了令人难忘的用户体验。适用于 Android 和 iOS 的自定义 AR 应用程序 除了 WebAR 之外...
MyWebAR
mywebar.com
MyWebAR 是一个基于云的平台，用户只需单击几下即可创建和共享增强现实体验，并有助于极大地加速和简化开发过程。使用 MyWebAR 打造的所有体验都可以在网络浏览器中获得，并且不需要消费者在智能手机或平板电脑上下载任何应用程序即可查看 AR。它可以缩短客户旅程并提高转化率。其易于使用的无代码编辑器和丰富的即用型模板和资源库使用户无需具备任何特殊技能或聘请专业开发人员即可构建 AR 体验。
Zapworks
zap.works
Zapworks 是一个屡获殊荣的 WebAR 平台。使用我们的创意工具套件、SDK、自定义品牌和托管解决方案以及强大的 CMS 创建、管理和发布有影响力的 WebAR 体验。借助无代码、低代码或自定义代码解决方案，Zapworks 使您的设计师、开发人员和营销人员能够创建身临其境的 WebAR 体验，无论他们的技能组合或业务目标如何。专为 WebAR 构建的世界领先的计算机视觉 我们的核心跟踪类型基于 10 多年的计算机视觉经验，并针对从最低规格到各种设备的浏览器进行了优化。使用我们的工具快速制作产品原型、推动内部创新并提高销售和营销工作的影响力。 ** 2022 年最佳开发者工具获奖者 *...
Blippbuilder
blippar.com
创建 AR 的简单而强大的方法是使用 Blippbuilder。该设计工具易于学习，可让您为印刷材料（海报、印刷广告、活动展台或书籍等任何内容）添加一层交互性。通过动画、游戏或 3D 模型将其变为现实。添加购买链接、收集用户反馈、展示如何使用您的产品等等。
Hololink
hololink.io
Hololink 是一款基于网络的增强现实编辑器，可通过视觉无代码解决方案和行业领先的图像识别来创建 AR。在 Hololink 中创建的 AR 直接在移动浏览器中提供服务，无需使用应用程序，使得从创建到最终用户的整个过程 100% 基于浏览器。无限可扩展，非常适合沉浸式互联网上的任何营销或沟通渠道。使用 3D 模型、动画、视频、图像和音频直接在浏览器中创建 AR。只需拖放即可定位您的内容。让您的 AR 沉浸式体验并与多个连接的场景进行交互，只需单击一下即可发布。自定义一切，从加载屏幕和加载微调器到所有内容，直接在编辑器中将动画添加到非动画对象。使用绿屏使您的视频弹出。 Hololink 自豪...
Wikitude
wikitude.com
高通公司旗下的 Wikitude 是移动增强现实 (AR) 技术领域的知名先驱，也是众多屡获殊荣的智能手机、平板电脑和智能眼镜 AR 解决方案背后的公司。其完全内部开发的 AR 技术可通过其核心产品 Wikitude AR SDK 和许多免费产品获得，使数千个应用程序、品牌、机构、开发人员和 AR 爱好者能够实现他们的项目目标。 Wikitude 拥有数以万计的开发者帐户和已发布的 AR 应用程序，是领先的 AR 技术提供商。
ROAR
theroar.io
ROAR Editor 是一流的工具，只需单击几下即可创建您自己的高品质增强现实体验。它是为非技术用户设计的。无论您需要个人使用还是商业用途，ROAR 都将为您提供全套 AR 功能，帮助您测试、游玩并为您的客户、合作伙伴和朋友提供完全身临其境的用户体验。 ROAR 编辑器包含所有主要的增强现实功能，包括视频、音频、操作按钮 (CTA)、图像、文本、3D 模型，甚至 CPG 产品的其他事实。