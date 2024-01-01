AR所见即所得编辑软件 - 最热门应用 - 刚果（金）

Hololink

hololink.io

Hololink 是一款基于网络的增强现实编辑器，可通过视觉无代码解决方案和行业领先的图像识别来创建 AR。在 Hololink 中创建的 AR 直接在移动浏览器中提供服务，无需使用应用程序，使得从创建到最终用户的整个过程 100% 基于浏览器。无限可扩展，非常适合沉浸式互联网上的任何营销或沟通渠道。使用 3D 模型、动画、视频、图像和音频直接在浏览器中创建 AR。只需拖放即可定位您的内容。让您的 AR 沉浸式体验并与多个连接的场景进行交互，只需单击一下即可发布。自定义一切，从加载屏幕和加载微调器到所有内容，直接在编辑器中将动画添加到非动画对象。使用绿屏使您的视频弹出。 Hololink 自豪...