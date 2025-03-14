AR协作工具 - 最热门应用

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AR 协作工具用于使用增强现实 (AR) 应用程序在远程环境中进行培训、协作和提供技术支持。 AR Collab 工具通常用于在维护、制造、汽车和公用事业等领域提供远程支持。在这些领域，用户可以将手机、平板电脑或 AR 眼镜等硬件连接到软件，该软件为他们提供视觉指令，向他们展示如何对任何给定的设备进行维护。一个例子是一台机器坏了，现在现场工作人员必须学习如何修理它。 AR协作软件不仅可以提供视觉指令，向工人准确显示设备故障所在的位置，还可以将他与远程支持团队联系起来，后者可以准确地看到工人所看到的情况。他们可以一起使用 AR 和视觉指令协作解决问题。