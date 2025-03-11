AR协作工具 - 最热门应用

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AR 协作工具用于使用增强现实 (AR) 应用程序在远程环境中进行培训、协作和提供技术支持。 AR Collab 工具通常用于在维护、制造、汽车和公用事业等领域提供远程支持。在这些领域，用户可以将手机、平板电脑或 AR 眼镜等硬件连接到软件，该软件为他们提供视觉指令，向他们展示如何对任何给定的设备进行维护。一个例子是一台机器坏了，现在现场工作人员必须学习如何修理它。 AR协作软件不仅可以提供视觉指令，向工人准确显示设备故障所在的位置，还可以将他与远程支持团队联系起来，后者可以准确地看到工人所看到的情况。他们可以一起使用 AR 和视觉指令协作解决问题。
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Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect是一款云基础的协作平台，通过混合现实结合项目数据，便于用户在实地检查和管理建筑信息模型(BIM)项目。
Zoho Lens
zoho.com
Zoho Lens是一款增强现实远程辅助应用，支持技术人员通过用户设备摄像头提供实时视觉支持和协作。
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR是一个无代码平台，用于简化XR设备的设计、入职和销售体验，支持多设备兼容，提升客户参与度和运营效率。
AR Genie
argenie.ai
AR Genie 是一款结合人工智能和增强现实的远程协助工具，通过实时视频和 AR 注释帮助专家与技术人员或客户合作解决技术问题。
Viewabo
viewabo.com
Viewabo 允许支持人员发送链接，访问客户手机相机，以便实时查看客户所见，简化诊断与问题解决过程，提升远程支持体验。
XMReality
xmreality.com
XMReality是一款远程视觉支持应用，利用增强现实技术帮助现场工作人员与专家实时协作，简化维修和培训过程。
AIRe Link
aire.link
AIRe Link是一款专业的客户远程沟通工具，可节省时间和费用，并将您的知识传递给下一代技术人员。
Help Lightning
helplightning.com
Help Lightning是一款B2B远程协助软件，结合视频会议和增强现实功能，帮助专家指导用户解决复杂问题。
Streem
streem.com
Streem是一款企业级远程视觉辅助工具，结合增强现实技术，提供无下载的视频协作，实现快速远程支持和问题解决。
Telepresenz
telepresenz.com
Telepresenz是一款基于增强现实的远程指导和数字工作流系统，支持现场用户与远程专家进行实时沟通和故障排除。
Oculavis
oculavis.de
Oculavis SHARE通过增强现实技术提供机器文档和远程视频支持，帮助制造商实现高效的客户服务和故障解决。
SightCall
sightcall.com
SightCall是一款视觉辅助软件，通过实时视频、增强现实和计算机视觉技术，帮助企业提升客户服务和现场问题解决能力。