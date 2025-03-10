AR协作工具 - 最热门应用

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AR 协作工具用于使用增强现实 (AR) 应用程序在远程环境中进行培训、协作和提供技术支持。 AR Collab 工具通常用于在维护、制造、汽车和公用事业等领域提供远程支持。在这些领域，用户可以将手机、平板电脑或 AR 眼镜等硬件连接到软件，该软件为他们提供视觉指令，向他们展示如何对任何给定的设备进行维护。一个例子是一台机器坏了，现在现场工作人员必须学习如何修理它。 AR协作软件不仅可以提供视觉指令，向工人准确显示设备故障所在的位置，还可以将他与远程支持团队联系起来，后者可以准确地看到工人所看到的情况。他们可以一起使用 AR 和视觉指令协作解决问题。
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Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect是一款云基础的协作平台，通过混合现实结合项目数据，便于用户在实地检查和管理建筑信息模型(BIM)项目。
Zoho Lens
zoho.com
Zoho Lens是一款增强现实远程辅助应用，支持技术人员通过用户设备摄像头提供实时视觉支持和协作。
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR是一个无代码平台，用于简化XR设备的设计、入职和销售体验，支持多设备兼容，提升客户参与度和运营效率。
AR Genie
argenie.ai
AR Genie 是一款结合人工智能和增强现实的远程协助工具，通过实时视频和 AR 注释帮助专家与技术人员或客户合作解决技术问题。
Viewabo
viewabo.com
Viewabo 允许支持人员发送链接，访问客户手机相机，以便实时查看客户所见，简化诊断与问题解决过程，提升远程支持体验。
XMReality
xmreality.com
XMReality是一款远程视觉支持应用，利用增强现实技术帮助现场工作人员与专家实时协作，简化维修和培训过程。
AIRe Link
aire.link
AIRe Link是一款专业的客户远程沟通工具，可节省时间和费用，并将您的知识传递给下一代技术人员。
Help Lightning
helplightning.com
Help Lightning是一款B2B远程协助软件，结合视频会议和增强现实功能，帮助专家指导用户解决复杂问题。
Streem
streem.com
Streem是一款企业级远程视觉辅助工具，结合增强现实技术，提供无下载的视频协作，实现快速远程支持和问题解决。
Telepresenz
telepresenz.com
Telepresenz® 是一种基于增强现实的远程指导和数字工作流程系统，可与包括智能眼镜在内的各种设备一起使用，以访问远程专家并远程诊断、评估和排除现场资产故障。 Telepresenz 可实现远程专家和现场用户之间的实时双向通信，从而降低了在需要时提供此类专业知识的相关成本，使得与全球各地的个人合作不仅成为可能，而且完全可行。
Oculavis
oculavis.de
oculavis SHARE 旨在将机器制造商的客户支持提升到一个新的水平。停止为了服务而周游世界。通过增强现实向最终用户提供机器文档或实时连接客户的观点并远程解决问题。
SightCall
sightcall.com
SightCall Vision是唯一为企业服务组织提供服务时能够看到，分析，指导和报告的软件平台。代理商，客户，技术人员和远程专家可以利用“增强现实”（AR），视频援助和多模式生成的AI-Enhhanced计算机视觉在统一平台中使用视觉上解决现实世界的服务问题。 SightCall是视觉援助和企业服务效率的创新全球领导者。 Sightcall成立于2008年，因其创新而受到赞誉，在Inc. 5000级别的2023级中排名为美国增长最快的软件公司之一，该公司在加利福尼亚州旧金山和法国巴黎设有总部。