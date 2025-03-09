XMReality

xmreality.com

XMReality 提供专为您的企业打造的远程视觉辅助解决方案，始终完全安全且可定制，以与您的品牌保持一致。 XMReality 通过增强现实进行增强并易于使用，其功能强大到足以使远程问题解决速度比以往任何时候都快，而且仍然足够简单，组织中的任何人都可以使用它。零实施时间，您可以立即开始。 XMReality AB (publ) 是远程视觉辅助领域的市场领导者，我们的解决方案在全球 60 多个国家/地区使用。雀巢、伊莱克斯专业、西得乐、喜力和 Nibe 是 150 多家客户的例子。 XMReality 总部位于瑞典和美国，并在纳斯达克第一北方增长市场上市（股票代码：XMR）。