AR协作工具 - 最热门应用 - 波兰

Help Lightning 是一家专门从事远程协助的 B2B 软件即服务 (SaaS) 公司。它提供下一代视频协作服务,使公司的专家能够与世界任何地方需要帮助的任何人几乎并肩工作。 该公司基于云的解决方案应用了增强现实功能,包括合并两个视频流以及使用 3D 注释来改善实时通信并解决难题。 Help Lightning 用于复杂设备和产品的安装、检查、培训、维修和修理。 借助 Help Lightning,客户可以立即看到性能改进,包括提高首次修复率、减少上门服务、扩大劳动力容量以及提高最终客户满意度,同时提高服务收入和利润。