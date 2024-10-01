AR协作工具 - 最热门应用 - 毛里求斯

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AR 协作工具用于使用增强现实 (AR) 应用程序在远程环境中进行培训、协作和提供技术支持。 AR Collab 工具通常用于在维护、制造、汽车和公用事业等领域提供远程支持。在这些领域，用户可以将手机、平板电脑或 AR 眼镜等硬件连接到软件，该软件为他们提供视觉指令，向他们展示如何对任何给定的设备进行维护。一个例子是一台机器坏了，现在现场工作人员必须学习如何修理它。 AR协作软件不仅可以提供视觉指令，向工人准确显示设备故障所在的位置，还可以将他与远程支持团队联系起来，后者可以准确地看到工人所看到的情况。他们可以一起使用 AR 和视觉指令协作解决问题。
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Zoho Lens
zoho.com
使用增强现实的交互式远程协助。 通过远程访问用户的智能手机摄像头，随时从办公桌上查看设备（从工厂机械到服务器）中的问题。
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect for HoloLens 通过在工作现场提供全息数据的精确对齐，利用混合现实进行项目协调，使工作人员能够检查叠加在物理环境中的模型。
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR：利用 XR 解决方案彻底改变未来 公司概述 SynergyXR 坐落在充满活力的丹麦奥胡斯市，是扩展现实 (XR) 领域的创新灯塔。源于对制造和能源领域的深刻理解，我们已发展成为一支强大的力量，专门致力于将增强现实和虚拟现实工具带入商业技术的最前沿。我们的专业知识不仅在于制定未来的解决方案；还在于制定未来的解决方案。它使它们易于访问且实用，以满足当今动态的业务需求。尖端功能 在 SynergyXR，我们不仅仅创造工具；我们还创造工具。我们正在塑造体验。我们的产品不仅仅是软件；它们是通往互动和协作新维度的门户。我们的 XR 解决方案专注于用户友好的界面和强大的功能，可无缝集成...
AR Genie
argenie.ai
AR Genie 是一款由人工智能、增强现实 (AR) 和大型语言模型 (L.L.M.) 提供支持的视觉远程协助工具。它使专家能够与技术人员或客户在全球范围内协作，在实时视频上使用 AR 注释进行视觉协助和指导，从而远程解决复杂的技术问题。我们用户友好的工具让您可以使用 AR 眼镜、移动设备或平板电脑轻松解决问题，消除与技术术语相关的混乱和复杂性。提升您在运维或培训方面的技术支持能力，以加快解决速度、增强客户体验、节省时间并降低成本。
AIRe Link
aire.link
AIRe Link 是一款与客户远程沟通的专业工具。节省金钱和时间，并将您的专业知识传授给下一代技术人员。
Viewabo
viewabo.com
Viewabo 允许支持代理发送一个链接来访问客户的手机摄像头，以查看他们所看到的内容，而无需客户安装应用程序。通过使企业能够以客户的方式看待事物，Viewabo 通过提供更简化的诊断和问题解决流程来为客户服务团队提供支持。这可以减少摩擦、缩短周转时间并提供更好的远程客户支持体验。
XMReality
xmreality.com
XMReality 提供专为您的企业打造的远程视觉辅助解决方案，始终完全安全且可定制，以与您的品牌保持一致。 XMReality 通过增强现实进行增强并易于使用，其功能强大到足以使远程问题解决速度比以往任何时候都快，而且仍然足够简单，组织中的任何人都可以使用它。零实施时间，您可以立即开始。 XMReality AB (publ) 是远程视觉辅助领域的市场领导者，我们的解决方案在全球 60 多个国家/地区使用。雀巢、伊莱克斯专业、西得乐、喜力和 Nibe 是 150 多家客户的例子。 XMReality 总部位于瑞典和美国，并在纳斯达克第一北方增长市场上市（股票代码：XMR）。欲了解更多信息，请...
Help Lightning
helplightning.com
Help Lightning 的远程协助软件提供视频协作服务，使公司的专家能够与世界任何地方需要帮助的任何人几乎并肩工作。该公司基于云的解决方案应用了增强现实功能，包括合并两个视频流以及使用 3D 注释来改善实时通信并解决难题。 Help Lightning 用于复杂设备和产品的安装、检查、培训、维修和修理。借助 Help Lightning，客户可以立即看到性能改进，包括提高首次修复率、减少上门服务、扩大劳动力容量以及提高最终客户满意度，同时提高服务收入和利润。请访问 helplightning.com 了解更多信息。
Streem
streem.com
StreamCore® 是一种企业级远程视觉辅助工具，使用开箱即用的增强现实 (AR) 功能。通过添加交互式、无需下载的视频协作工具，公司可以快速查看并远程解决问题，从而加快诊断和支持解决时间。借助 Streem 的 API 或 SDK，支持 AR 的远程视频工具可以嵌入和/或集成到本机应用程序和现有工作流程中
Telepresenz
telepresenz.com
Telepresenz® 是一种基于增强现实的远程指导和数字工作流程系统，可与包括智能眼镜在内的各种设备一起使用，以访问远程专家并远程诊断、评估和排除现场资产故障。 Telepresenz 可实现远程专家和现场用户之间的实时双向通信，从而降低了在需要时提供此类专业知识的相关成本，使得与全球各地的个人合作不仅成为可能，而且完全可行。
Oculavis
oculavis.de
oculavis SHARE 旨在将机器制造商的客户支持提升到一个新的水平。停止为了服务而周游世界。通过增强现实向最终用户提供机器文档或实时连接客户的观点并远程解决问题。
SightCall
sightcall.com
SightCall 是世界领先的增强现实视频云平台，为全球各大洲的企业和客户提供实时远程交互。在互联、移动优先的世界中，利用 SightCall 的企业能够查看客户所看到的内容并远程指导他们。 SightCall 在远程视频协助方面拥有超过 10 年的经验，利用增强现实和实时视频的力量帮助企业转变其客户服务和现场服务。欲了解更多信息，请访问 www.sightcall.com。