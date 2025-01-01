应用程序安全态势管理 (ASPM) 软件 - 最热门应用

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应用程序安全态势管理 (ASPM) 是一种全面的网络安全方法，致力于保护软件应用程序免受潜在威胁。此过程涉及对组织的应用程序安全性的持续评估、监控和增强。 ASPM 集成了各种技术来识别和解决软件应用程序中的安全风险，提供可见性、风险识别和补救建议。它支持安全团队、DevOps 和 IT 管理员管理合规性、确定风险优先级和解决漏洞。 ASPM 解决方案从安全信息和事件管理 (SIEM) 系统和漏洞扫描器等其他网络安全工具中脱颖而出。虽然这些工具侧重于广泛识别、评估和减轻安全风险，但 ASPM 是专门为保护软件应用程序而设计的。它提供了应用程序安全性的全面视图，并与开发生命周期集成以实现主动安全措施。