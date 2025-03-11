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应用程序安全态势管理 (ASPM) 是一种全面的网络安全方法，致力于保护软件应用程序免受潜在威胁。此过程涉及对组织的应用程序安全性的持续评估、监控和增强。 ASPM 集成了各种技术来识别和解决软件应用程序中的安全风险，提供可见性、风险识别和补救建议。它支持安全团队、DevOps 和 IT 管理员管理合规性、确定风险优先级和解决漏洞。 ASPM 解决方案从安全信息和事件管理 (SIEM) 系统和漏洞扫描器等其他网络安全工具中脱颖而出。虽然这些工具侧重于广泛识别、评估和减轻安全风险，但 ASPM 是专门为保护软件应用程序而设计的。它提供了应用程序安全性的全面视图，并与开发生命周期集成以实现主动安全措施。
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Snyk
snyk.io
Snyk是一个安全平台，帮助开发人员识别和管理应用程序中的漏洞，支持开源代码、容器和基础架构安全。
OX Security
ox.security
OX Security是一款应用安全姿态管理平台，整合多个安全工具，支持开发者在软件开发过程中实时管理安全问题。
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Xygeni是一款应用程序安全管理工具，实时检测恶意代码，确保软件开发和供应链的安全。
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Apiiro是应用程序安全姿势管理平台，通过深度代码分析和运行时监控，提供风险可视化、优先级划分及补救指导。
Cycode
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Cycode是一个软件供应链安全解决方案，提供SDLC各阶段的可见性、安全性和完整性，检测并解决安全风险。
Boman.ai
boman.ai
Boman.ai是一款即插即用的DevSecOps产品，为DevOps管道提供持续应用安全，包括SAST、DAST、SCA和密钥扫描器。支持漏洞管理和合规报告。
Aikido Security
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Aikido Security 是一个开发者导向的软件安全平台，提供代码扫描和云漏洞评估，减少误报，简化安全管理。
ArmorCode
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ArmorCode是一个应用安全运营平台，提供统一漏洞管理和DevSecOps编排，帮助团队提升风险管理效率和补救能力。
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