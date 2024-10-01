应用程序安全态势管理 (ASPM) 软件 - 最热门应用 - 法国

Xygeni

xygeni.io

保护您的软件开发和交付！ Xygeni Security 专注于应用程序安全态势管理 (ASPM)，利用深入的上下文洞察来有效地确定安全风险的优先级和管理安全风险，同时最大限度地减少噪音和压倒性警报。我们的创新技术会在新的和更新的组件发布后自动实时检测恶意代码，立即通知客户并隔离受影响的组件以防止潜在的违规行为。 Xygeni 广泛覆盖整个软件供应链（包括开源组件、CI/CD 流程和基础设施、异常检测、秘密泄露、基础设施即代码 (IaC) 和容器安全），确保为您的软件应用程序提供强大的保护。相信 Xygeni 能够保护您的运营，并使您的团队能够诚信、安全地构建和交付。